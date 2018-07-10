中世紀教會進行「害蟲審判」，與「女巫審判」有關聯嗎？

文：彼得・利森（Peter T. Leeson）

別那麼性急，史巴克。你以自己身為聰明的科學家為傲，想必能找出一些方法驗證我的論點吧？一些不需要稅收數據的方法。

「好吧，這個作法怎樣？害蟲審判應該會集中在法國、義大利和瑞士境內異教徒人口較多的地方，因為那些地方的稅收會受到威脅。你知道的，你剛才說的瓦什麼派的異教徒。」

太棒了！我確實用過你這個驗證方法。請大家看看這張地圖吧！

Photo Credit: 遠流出版 1450年至1700年間，害蟲審判和異教徒的地理分布圖。

﹝安妮雅發問。﹞

「那是什麼？」

那個，安妮雅，是一張呈現了現代早期的歐洲，害蟲審判密集區域和異教徒分布區域的地圖。

﹝留著絡腮鬍的肥胖團員喊道。﹞

「兩個看起來是重疊的！」

的確是，狡猾飛天德。請聽我進一步說明。這張地圖反映了四十六起害蟲鼠輩的審判，從1451年瑞士伯恩的居民控告田鼠開始，到大約1680年瑞士庫爾和德國康斯坦斯的居民控告蚯蚓為止。不過我沒有加入西班牙某地的一次田鼠審判，雖然我懷疑西班牙北方，接近法國西南邊界的地點，但我沒辦法肯定。這些資料都來自愛德華．佩森．伊凡斯（Edward Payson Evans）的著作《對於動物的刑事檢控和死刑宣判》（The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals）。

地圖上每個圈都代表發生過至少一場害蟲審判的地點，最大的圈代表當地的教會進行過三場，第二大的代表兩場，最小的則是一場。

斜線區塊則是已知瓦勒度教徒分布較集中的區域，以及1450年到1700年女巫審判盛行的地點。前者包含法國的多菲和普羅旺斯，以及義大利的皮埃蒙特、普利亞和卡拉布里亞；後者則是同時期出現超過十二次女巫審判的地區，包含法國勃根地南部、大部分的隆河阿爾卑斯山省、洛林東部、亞吉丹省西北部和南部、義大利的倫巴底、瑞士的伯恩、沃州、琉森和納沙泰爾。女巫審判的資料來自同輩學者馬克．卡爾森（Marc Carlson）。

﹝經濟學家打岔。﹞

「女巫審判盛行的地方又怎麼了？我以為我們要找的是瓦勒度人！」

很顯然，在我說這段「靠！什麼鬼？！」的歷史時，史巴克又神遊了。誰能解釋給他聽，為什麼女巫審判盛行的地方也能代表異教徒，特別是瓦勒度教徒聚集？

﹝安妮雅舉起手。﹞

「瓦勒度人被認為是女巫！」

沒錯。「被大眾公認和女巫畫上等號」對瓦勒度教徒來說很不幸，對我們來說卻是好事。當時的人認定女巫的本質是異教徒，所以將她們和異教徒一起審判。因此，除了已知受到瓦勒度教派影響深遠的區域，我也能用女巫審判頻繁的地區代表異教徒的勢力，特別是宗教改革前的瓦勒度教派勢力。

無可否認，我的地圖驗證法稍嫌粗糙，兩種審判的樣本數都太少（肯定小於實際的數字），而女巫審判盛行的地區也只能用現有的紀錄判定，除了已知的時期與國家，但不知道確切城市的案例。因此，如果要用這張地圖的歷史資料來做分析，詮釋起來必須格外謹慎。

除此之外，雖然法國、義大利和瑞士的教會通常將瓦勒度教派、女巫和異教徒連結，這不代表所有女巫審判的被告都是真的瓦勒度教徒，甚至可能很大一部分都不是。雖然瓦勒度教派影響深遠，但他們不是早期現代歐洲唯一的異教徒。「女巫」可能是瓦勒度教徒、其他異教徒、有巫術嫌疑的一般人，或只是官方不信任的人。

不過重要的是，這些審判提供了資訊，讓我們知道教會對於異教徒的看法：他們的活動會威脅人們對教會神聖權威的信仰。即便女巫審判的準確性不高，但畢竟「巫術大都出現在異端盛行的時間地點」，我們可以合理推斷，在我地圖上的斜線部分，確實代表異教徒集中的區域。

就像狡猾飛天德剛才說的，害蟲審判和異教徒審判顯然在「時間和地點上呈現關聯性」，模式大概是這樣的：

異端思想盛行的地方，人民對於教會神聖權威的信仰衰退，導致稅收狀況惡化，於是教會轉而進行害蟲審判。

害蟲審判集中在三個主要的區域：法國東部（以索恩河到隆河為軸心）、義大利北部（皮埃蒙特區域），以及瑞士西部（由汝拉地區一路延伸到法國東部）。這些區域也是瓦勒度教派和女巫審判盛行的地區。

不過這個模式並不完美。法國西南部的亞吉丹海岸出現大量女巫審判，附近卻沒有任何害蟲審判。當然，如果我們能精確地把西班牙的田鼠案定位在附近，或許就能符合上面的模式，但誠如我稍早說的，我們沒辦法肯定。在法國北部，也有些區域充斥著害蟲審判，女巫審判的數量卻不足以被劃分為斜線區。

雖然有這些例外，但假如瓦勒度教派和女巫審判能反映出地方教會對異教徒的憂慮，那麼也就能解釋為什麼要舉行這麼多害蟲審判來應對了。即便驗證的方式顯得粗糙，但結果卻相當……

﹝身材結實、打了很多洞的男士喊道：﹞

「那法國西南部一大片沒有害蟲審判的地區是怎麼回事？」

卡諾夫先生，我想你指的是被稱為「新教新月帶」（Protestantcrescent）的地區，從大西洋海岸的拉羅雪爾一路延伸到東方的格勒諾布爾，大約從1550年開始至法國宗教戰爭結束，都是新教的大本營。新月帶包含了朗格多克等區域，人們從1560年代開始就直接拒絕向教會繳稅。十六世紀下半葉以後的害蟲審判中，沒有一場是發生在明顯屬於新教領域的地方，只有兩場是在新月帶的東側邊界：一場是1585年的瓦倫斯，另一場則是1587年的聖讓德莫里耶訥，這兩個區域的胡格諾派勢力都相較微弱。

新教新月帶代表的，是對教會超自然制裁的信仰太過薄弱的地區，人們不會想找教會幫忙解決害蟲的問題。事實上，胡格諾派的信徒正是在十六世紀下半葉，在這個地方建立起米地聯合省會（United Provinces of the Midi，類似國中之國的概念）。拒繳什一稅的行為也進一步證明當地人民對教會權威的無視。如果信仰已經薄弱到公開拒絕繳稅，那麼教會也只能束手無策了。人們不願意上教會法庭打官司，教會就無法在當地進行害蟲審判。

這張地圖上害蟲審判的分布和我「精彩的故事」一致，對吧，史巴克？這也說明了為什麼審判發生在現代初期世界最進步的地方，而不是最落後的。發生最多審判的國家是法國，套用一句歷史學家的話，是「歐洲最有錢、人口最密集的地方，政治也最穩定統一。」同時，法國也是害蟲審判黃金時期，歐洲最強盛的國家。因此，原始和落後都不會是審判發生的理由，而是異教徒的活動和什一稅的逃稅。

同樣的道理也能說明，為何即使在法國內部，害蟲審判也大都分布在都市區域。大型的城鎮和都市是法國東部的特徵，但異教徒也是。因此，當地教會進行害蟲審判的頻率比較高。

在義大利和瑞士也一樣，害蟲審判密集區的教會並不比歐洲別地方的教會更瘋狂，而是當地的人民比較容易接觸到威脅稅收的異端思想。

﹝經濟學家說道：﹞

「還不差嘛！但假如你有關於害蟲審判和女巫審判時間的資料，而後者又如你宣稱的那樣反映出異教徒的影響，我們應該能看出兩者的關係。我的意思是，假如教會在異教徒影響較強的時候進行害蟲審判，而女巫審判能評量異教徒影響的強度，那害蟲審判和女巫審判盛行的時間點應該會相同。相關的資料是怎麼說的？」

請大家到展覽室的另一端，你會在牆上看到一張圖表。

Photo Credit: 遠流出版

這張圖表列舉了800年到1800年間的害蟲審判和女巫審判，前者有六十二場，後者一共五百七十二場；以每五十年為間隔，統計每半個世紀的害蟲和女巫審判數量，並計算個別在一千年的總數中所占的比例。不過和地圖一樣，這張圖表也略嫌粗糙，有許多害蟲審判的資料不夠精確，雖然知道在哪個世紀發生，卻不知道屬於上半葉或下半葉。

圖表中女巫審判的資料涵蓋法國、義大利和瑞士，雖然我蒐集到的害蟲審判紀錄大部分也都在這些國家，但有些例外。有兩場在德國的康斯坦斯，就在和瑞士接壤的區域，所以還能合理歸類為瑞士的案例；然而，有三場審判卻完全落在法國、義大利和瑞士的範圍之外。其中有一場在德國的美因茨，並不是邊境城市；第二場我剛才提過，在西班牙；第三場則位於丹麥的阿爾斯島。因此，雖然女巫審判和害蟲審判的資料重疊性很高，但並非無懈可擊。

然而，我們已經有足夠的資訊，能概略掌握該時期害蟲審判和女巫審判的關係，也能因此得知教會對異教徒活動的觀點。

﹝有絡腮鬍的壯漢大叫：﹞

「那些線條會同時移動！」

又說對了！在女巫審判較多的時期，教會也會增加害蟲審判。在800年到1800年間，有五成的害蟲審判發生在1400年到1550年間，而在這一個半世紀的女巫審判，則占了全部的百分之五十四。

一直到十五世紀上半葉，瓦勒度教派大幅成長，害蟲審判和女巫審判才進入全盛期。在1400年和1450年間，沒有任何害蟲審判，女巫審判也僅占全部的百分之十七。然而，在十五世紀下半葉，害蟲審判的數量是全部的第二高，女巫審判則是第一，分別是二成四和三成五。

接下來的五十年裡，害蟲審判達到新高（二成五），但女巫審判的數量卻很少。再想想我提到的模式，可以推斷害蟲審判是異端的「滯後指標」，兩者的移動方向一致，但前者稍微落後一些。這也符合教會在異教徒活動上升後，用害蟲審判來加強人民信仰的假設。

1550年和1600年間，有百分之十九的害蟲審判和百分之十五的女巫審判，而兩者都在這段期間後下滑。雖然害蟲審判在十七世紀下半葉復興，但已經完全比不上1450年到1550年的盛況。而十七世紀下半葉之後，兩種審判都幾乎銷聲匿跡。

十六世紀下半葉，瓦勒度教派雖然和喀爾文主義的改革者合併，但一直到十七世紀以前，都還是皮埃蒙特地區的重要獨立群體。因此，十七世紀的九場害蟲審判，有五場在義大利，似乎也不太令人意外了。

十七世紀尾聲，薩伏依公爵兼皮埃蒙特王子維托里奧．阿梅迪奧二世（Vittorio Amedeo II）正式給予瓦勒度教派合法的地位。這個決定發生在1690年，就在阿梅迪奧試圖將瓦勒度教徒從自己的領土永久驅逐之後。因此，正如諸位所猜測，十七世紀結束時，害蟲審判也真正成了絕響。

圖表裡害蟲審判的時間點證明了我的論點，解釋了為什麼和大多數人的預期相反，害蟲審判盛行於歷史學家稱為「法國繁榮興盛」的時代，而不是貧窮、混亂、衰敗、瘟疫肆虐的十四世紀中期。害蟲審判反映的不是經濟動盪或文藝復興的反動，而是教會面對人民信仰動搖，不願繳稅的解決方式。

從神判法到神諭，各位應該已經知道，雖然看似毫無道理，但制度化的迷信能誘使人們展現出符合社會期待的行為。現在，又多了害蟲審判的佐證。我們也看到表面上荒誕的制度（例如羅姆尼亞和僧侶的詛咒），如何藉此達到目的，害蟲審判也是同樣的道理，但卻有個獨特之處：如何用毫無道理的制度，來創造對超自然制裁更堅定的信仰，提升制裁的功效。

荒謬無理再加上荒謬無理，其實還挺有道理的吧？

害蟲審判的故事就說到這兒，但我還有個「靠！什麼鬼？！」的習俗想和各位分享。在導覽的最後一站，我們要回到黑暗時代，離開大陸到島嶼上。

﹝長得像珍尼恩．加羅法洛的女士興奮地喊道。﹞

「我們要去夏威夷？我對生態之旅非常感興趣。啊，大自然，不受軍事工業複合體的汙染……」

不是那個島，我們要去的是大不列顛，更精確來說，就是英格蘭。請跟著我走。

書籍介紹

本文摘錄自《WTF（什麼鬼）？！一趟不可思議的經濟學之旅》，遠流出版

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作者：彼得・利森（Peter T. Leeson）

譯者：謝慈

老婆可以賣、老鼠可以告、滾水可以摸、上帝會詛咒……

靠！什麼鬼？！竟然都跟經濟學有關

你知道：

在十九世紀的英國，「二手的」妻子是拍賣會上的搶手貨嗎？

直到今天的賴比瑞亞，被起訴的罪犯，會以喝下毒藥來決定是否有罪？

中世紀的義大利，有長達250年的時間，就算是蟑螂或蟋蟀，也可能會吃上官司？

What The Fuck？

「靠！什麼鬼？」是我們感到驚嘆時最愛用的發語詞。在這趟「不可思議的經濟學之旅」中，保證你將不斷地說出這幾個字。因為旅程中所介紹的怪異社會現象和人類行為，絕對會令你感到驚嚇又驚奇。這些奇風異俗裡，有的曾經是人類社會組織中最重要的核心活動，有的已經沿用數個世紀，至今依然存在。

無所不在的經濟學，沒道理其實有道理

看理性的人類，如何聰明的解決問題

經濟學家彼得・利森是「理性選擇理論」最好的實踐者，他擅長搜索人類歷史中最怪異的習俗，以經濟學的角度，去了解這些表面上看似不可思議的事，其背後隱藏的真義。這一趟經濟學探索之旅，橫跨十二至二十世紀的歐洲到非洲，你會發現無論何時何地，理性的人類，總是能在誘因的驅使，以及信仰、資源的種種限制之下，以妙不可言的方式，尋求最好的解答。而身為本書導遊，彼得・利森除了生動地描述這些奇怪的現象之外，同時也將啟發隨團的遊客，將理論應用在日常生活中。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰