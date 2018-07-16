抗戰神槍毛瑟C96：又醜又難用，卻是見證近代中國興衰的活歷史

小二的時候，俺媽給我買了本介紹中國歷代歷史的書籍，裡面還有插圖呢，我超喜歡的。書末的最後一段名叫「武昌起義及民主中國的誕生」，在介紹武昌起義的插圖令人印象深刻──幾個軍人拿著毛瑟C96往前一處機槍要地衝。印像深刻倒不是因為被革命情感打動，而是因為這把槍實在長得噁心，噁得令人過目不忘！哈哈。

說來諷刺，雖然當初是這麼想的沒錯，不過隨著年齡增長，看歷史看得越來越多，才知道C96的醜不是醜，而是時代下的過渡特徵，令人著迷的歷史結晶。

先說說這把槍的起源吧，1890年左右的德國工業發展旺盛，當時毛瑟兵工廠正迅速擴張中，應徵了好多好多工人，由於薪資開的老天高，吸引了費德勒一家三兄弟的注目。他們三兄弟可不一般，是個機械界的明星呢！

在應徵前村子上就已經傳出他們天才般的機械天賦（別問我村子上的人怎知道的），所以順利的當上兵工廠上的「非血汗勞工」了。為啥這麼說？看看他們的職位就行了：老大菲德爾・費德勒是廠裡實驗車間主任，老二弗里德里克・費德勒和老三約瑟夫・費德勒都是廠裡的高級設計師。

有天，老二弗里德里克·費德勒在家中閒著沒事，突然靈光一閃，想說：「喔喔！最近好像彈匣式槍械好像很紅耶，我也來作作看好了。」隨後操起設計圖，畫了份手槍草稿，老大、老三看到後覺得這草稿還挺有搞頭的，於是搬來鐵塊鐵板磨阿磨阿，最終完成C96手槍的雛形。

當時老二把這把槍設定為半自動手槍，老實說當時德國已經有很多種半自動手槍了，像是C93博查特就是一例，不過因為C96握起來比較舒服（C96的握把是圓球狀的木製握把耶，超高級的，而C93卻是90度握把，不符合人體工學），最終C96被軍方看中，大量生產。（P.S：半自動的意思是上膛後一按坂機便可以射出子彈，不像老式的左輪手槍這麼麻煩，要撥動擊錘，按坂機才能發射。）

Photo Credit: 歷史說書人

要說C96之所以能順利生產，還有關鍵性的一點：當時德意志由威廉二世所掌握，當時他是個掌權還不到十年的新手皇帝，心頭充滿幹勁，想要搞出一番作為。而到底要怎麼作才會讓大家覺得自己很屌呢？威廉二世覺得：讓百姓吃得飽、穿得暖，這種東西看不到也摸不著，倒是大艦巨砲，亮恍恍的刺刀最吸引目光，最炫泡了。

於是開始採用新式裝備，像是馬克沁機槍、G98（鼎鼎大名的吃雞神器K98的前身）等明星武器，都是在當時裝備的。而威廉二世一看到C96那方方的彈匣，細細的槍管，詭異的圓球握把，一整個獵奇心大增，又看到C96能夠半自動射擊，威廉二世不禁大喊：「好科幻呀，我喜歡！」隨後裝備德軍，一共生產了100餘萬支毛瑟C96，軍官優先裝備。（不過時間不長，後來魯格P08生產後，C96就被軍官嫌不方便，打入冷宮囉）

這把槍最大的特色有三個：

彈匣位置：他的彈匣位置十分奇葩，竟然跟現代步槍一樣長在前面（一般的手槍彈匣都藏在握把），這導致槍枝的重心都跑到前面去了，使用起來笨重費力，槍口上跳問題嚴重。 他的退彈孔位置，有當兵的都知道，一般的槍枝都是往右手邊退彈殼的，而這把槍不是往左，也不是往右，是往上！如果你射擊角度沒掌握好，C96的彈殼從從你的頭上飛過........或是直接燙爆你的煞氣臉龐。 到底算手槍還是步槍呢：作為手槍，他威力過大；作為步槍，他威力過小。要當手槍用，他後座力會害你手抽筋，要當步槍用，他又沒有步槍的準度。

總結完三大特色，讀者可能會發現這把手槍的特色怎麼就是缺點阿⋯⋯沒錯呦，這把槍確實超多問題的，所以在P08手槍發明後就逐漸被取代掉了，喔！你可能會問說既然被取代了，那這些二手C96會跑去那兒呢？答案就是中華民國啦。

當時中國面臨軍閥大戰，蔣介石想玩北伐，張作霖想幹吳佩孚，馬步芳想搞回族獨立，王亞樵想弄黑幫團體，而要達成這些目標，到底要怎麼作呢？答案就是拿槍殺爆他們阿！不過當時中國的兵工廠超爛，只能生產打一發裝填一發的步槍，而且槍膛超容易自爆。所以大家都把目光拋向西洋，希望這群科技樹滿級的洋人能賣武器給自己。

洋人盛行資本主義，管他甚麼人權，反正賣槍有錢賺就是了，隨後接了超多訂單，製造超多武器給中國，英國的李恩菲爾德、蘇聯的莫辛納甘、德國的G98和C96紛紛流往中國。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 手持毛瑟C96衍伸型號，中國產「山西十七式」的國民革命軍士兵

毛瑟工廠前後生產100餘萬支C96，其中70%銷往中國！話說當時中國軍人沒讀過多少書，根本不知道「C」怎麼念，甚至連阿拉伯數字的「96」都不知是啥，拿到槍後就胡亂取名，看他可以裝填20發子彈，就把它稱為「20響」；看他的槍托可以開闔，就把它稱作「盒子炮」，看它射擊時彈殼會亂飛，又把它稱為「駁殼槍」；看它烤漆很亮，又叫它「鏡面匣子」。

總而言之，C96在中國有超多名字的，但從另外一個角度來看，一把槍有這麼多名字，也可以想見當時中國軍閥分裂有多麼誇張，竟然連一把槍的名字都不能統一。

有意思的是，當時德國人就是因為討厭C96的超大後座力，以及彈殼跳到頭上的問題才放棄它的，然而國軍卻把劣勢轉為優勢，使用了平放射擊動作（也就是槍轉90度射擊）。這樣一來彈殼既不會砸到自己，還能靠著後座力彈跳，以此來作戰術掃射！哇賽，死腦袋的德國人作夢也不會想到自己搞不定的劣槍，落後的中國轉了轉手腕就搞定了。

如果AK－47是共黨武器的象徵，那麼C96就是民國時期的扛壩子。文章最後，我本來想要用一位名人的名言來作為結尾，可惜找不到，所以就拿自己的愚見作為結尾吧：

C96手槍是軍事過渡時期產生下來的怪物，它醜得不行，又難使用。不過卻是個名副其實的活歷史，它伴隨著近代中國的興衰，見證了黃花崗起義（當初黃興拿的就是C96喔），辛亥革命，連年的軍閥混戰，慷慨激昂的熱血抗戰，以及悲劇的國共內戰，是在中國運用最久最廣泛的手槍，對歷史的邁進有著不可磨滅的功勞。

本文經歷史說書人授權轉載，原文發表於此

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