澎湖的馬糞海膽又「解禁」2個月，但開採首日就翏翏無幾

新聞整理：蔣亞岑

夏季將近，澎湖縣馬糞海膽於今年7月1日再度「解禁」，開放為期兩個月的捕撈期。兩年前，澎湖縣共生藻協會理事長陳盡川在臉書上呼籲「除人為保護處還有約50顆海膽，其餘廣大海域竟看不到10顆海膽！」震驚各界，當時澎湖縣政府回應將設立保育區，且不定點、不定期在各海域進行海膽種苗放流活動。兩年過去，澎湖海域是否給馬糞海膽更好的復育環境？

2016年陳盡川在臉書上表示，根據澎湖海域海膽資源調查顯示， 原本將有大量海膽及螺貝類蹤跡的海域，除了人為保護處還有剩下約50顆，其餘廣大海域累積境看不到10顆。除此之外，所發現的海膽中，大部分為10公分以上的老海膽，已經失去生繁殖系統功能，造成每年新生海膽數量不足，導致海膽產量每年愈下。他希望是縣政府可以禁補海膽2年。

澎湖縣縣長陳光復當時提出三大方針，第一，訂定每年9月1日起至隔年6月15日為馬糞海膽禁捕期，嚴禁民眾恣意採捕，另開放期間不得於各保護區內採捕及持有8公分以下海膽，違法處3年以下有期徒刑、拘役或併科15萬元以下罰金。第二，於烏崁海域成立保育區，以保護馬糞海膽等海洋生物。第三，澎湖種苗繁殖場每年也不定期、不定點在各海域進行放流殼徑3-4公分馬糞海膽種苗，期望海洋資源能永續經營。

《中央社》報導，本周日為澎湖馬糞海膽開放採捕首日，展開為期2個月的捕撈期，儘管澎湖縣農漁局將採捕期延後半個月，但採捕量卻不如預期。且澎湖最大集貨區澎湖漁市場中，只有一個家販賣馬糞海膽，同時價格喊到每台斤1400元，比去年每台斤1200元高，漲幅在1成以上。

《自由時報》報導，澎湖農漁局表示，今年海膽量少疑似與天氣炎熱有關，由於持續高溫，海水鹽度高，造成浮游生物量少，也可能是海膽減產原因，需要長期觀察才能了解原因。

另外，農漁局副局長陳晶卉表示，目前並沒有海膽復育數量的官方數據，但是澎湖縣政府，今年將以流放五萬顆殼徑3～4公分馬糞海膽種苗為目標。目前正積極與澎湖科技大學合作，發展「海膽繁養殖技術與種苗量產技術開發」計畫。

彭科大今年才完成馬糞、斑磨、喇叭毒棘、紫海膽和雜色角孔等五種海膽的種苗生產研究，其中紫海膽與馬糞海膽已達量產目標。今年9月底或10月初，預計將召開國際海洋漁業論，邀請學者及專業人士，共同提出見解。

澎科大水產養殖系技士、兼助理教授張國亮表示，雖然人工復育、放流，能提昇澎湖海域海膽數量，但放流卻遠遠趕不及漁民採捕的速度，因此澎科大養殖系也將目標鎖定在完全人工養殖，從育種繁殖，並在人工養殖環境生長到成熟個體出貨銷售，目前已掌握突破性的關鍵技術。

陳盡川在開採首日即在臉書指出，「小小鎖港灣2～30個採撈者，但其實海膽早被偷撈光了，跟6月10日志工隊勘查結果比是差天差地

、翏翏無幾了。」

而陳盡川昨（2）日又在臉書批評縣政府的回應並表示，根據去年至今年目前為止的調查與情資顯示，今年的馬糞海膽是比往年更加的枯竭稀少，雖然縣政府有調整開放採撈時間延後一個月，但根據與執法單位巡察與現場訪查的結果及志工隊巡查各馬糞海膽的原有集水域發現，其情況是非常令人憂心的。

他指出，澎湖應該學習日本沖繩的保育政策，日本沖繩古宇利島自2013年連續三年禁採，並持續追蹤海膽復育數量，待海膽數量恢復到一定基數後，才開放採撈。陳盡川認為，澎湖雖然將捕撈期縮短，但是在海膽數量尚未回復到基量前，即開放撈捕對復育的成效不大，因為一旦開放後，大部分的海膽又會再度被撈捕。他強調，政府應該重新審視復育計劃，也必須加強對於禁捕的規範。今年初，他在澎湖縣七美島流放一批海膽苗，七美島為區域型保護區，根據《漁業法》規定是全年禁捕，但他發現，海膽還是被大量捕撈。

除此之外，他認為烏崁保護區很難經年累月的把海膽長期留在保護區範圍內，這可能是水深不足、水流太弱，又每年5、6月都會爆發藻模汙染有關，海膽會陸續游離出去，每年的新生膽數量很少讓這個保護區只能達到保本就不錯了，很難有增值的效益 ，這樣受限的保護區經營起來是很難凸顯好積效的。他建議烏崁社區能重新選定場域，有好的場域加上難能可貴的社區團結意志，定能事半功倍，實際加惠社區里民 。

《農傳媒》報導，陳盡川進一步表示，最理想的保育方式是採取總量管制，調查海底資源量、限制採捕量，但國內無法掌握澎湖馬糞海膽資源量，才會發生開放三天就被抓光的情況。

「至少讓海膽一生可以產一次卵！」陳盡川指出，目前法規訂定禁止捕撈8公分以下是無助於生態保育，養殖海膽出生一年最大可長到12公分，野生海膽也是有能力一年長到8公分，這意味著海膽一年內就可以達到採收大小。

他建議，至少要限制超過10公分以上才能採捕，野生海膽要在一年長到10公分是有難度，這能讓海膽有繁衍下一代的機會。此外，他認為澎湖縣政府應該將海膽苗殼徑提高至6公分，因為殼徑為3～4公分的海膽苗生存率較低。

澎湖海洋生物研究中心主任黃丁士則指出， 現在有人會在馬糞海膽採捕期開放前，先從海裡採捕海膽、藏起來，但不販售，等到開放時間到的時候從海裡拿回來，黃丁士表示，採捕販售馬糞海膽是當地漁民的收入來源之一，全面禁止會直接影響到漁民生計，因此目前是逐步漸禁，縮短捕撈期，就是減少販售時間，也能達到保育作用。

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核稿編輯：羊正鈺