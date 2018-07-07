葡萄酒藏不住的奔放香氣，三步驟讓你學會精準描述

果香——藏不住的奔放香氣

不管是什麼樣的葡萄酒，果味都是我們該最能理解的風味。我們大略可以將水果味分為幾個特殊領域。首先，在白酒中主要有四大種水果——蘋果／梨類，核果類水果，柑桔類水果和熱帶水果 ; 而在紅酒中，主要有黑色系水果，紅色水果，藍色水果。以下的圖應該能給你一些概念：

葡萄品種的特色果香

Photo Credit: WINE&TASTE品迷網

在看完上面的介紹後，你可能會疑惑，這些香氣好像都很常見，也都聞過，但到底會在哪些酒款裡出現呢？為了幫助大家對葡萄酒中的果香能有更具體的認識，這邊幫各位整理了常見葡萄品種禮的主要香氣，品酒的時候，不妨試著找找看對應的果香。

黑色莓果

具體來說，常見的黑色水果風味包含黑莓、藍莓、黑桃李，一般來說能在酒體厚重的酒款裡聞到。

常見葡萄品種包含：希哈、馬爾貝克、卡本內蘇維濃。

紅色莓果

紅色水果風味則有草莓、櫻桃、覆盆子氣息，常出現在酒體輕盈的酒款中。

常見葡萄品種包含：加美、黑皮諾、金粉黛等。

熱帶水果香氣

多半出現在白酒，尤其是釀酒時採用葡萄成熟度高的白葡萄酒。例如：蜜桃、鳳梨、柑橘，都是非常經典的香氣。

常見葡萄品種包含：麗思玲、夏多內、灰皮諾。

精準描述香氣的秘訣

看完前面的介紹後，各位應該對果香有更具體的了解，那麼接下來，就要進入「敘述」這個步驟，用文字具象地把感受到的香氣表達出來。

先分大類、再找品種、最後判斷熟成度。這是快速判別葡萄酒果香的步驟。

「先分大類」，指得是根據手中的葡萄酒找尋大類的香氣。遇到紅酒請往紅色、深色的水果品項做聯想，而白酒請往黃色水果、綠色水果進行聯想。 「再找品種」，當我們鎖定紅色水果時，就可以再去聯想到櫻桃、李子、草莓、覆盆子...等水果，看杯中的酒款是擁有哪幾種紅色水果的香氣特徵。在白酒中，我們可以往柑橘、青皮檸檬、黃皮檸檬、鳳梨、桃子...等水果中去做連結，看杯中的白酒擁有哪些水果的影子。 「判斷成熟度」，如果做到前兩個步驟，應該能夠很輕易的說出這杯中有紅色櫻桃、草莓香氣之類的描述。但可以再更加精準一些些，那成熟度就是一個很棒的形容詞。例如新鮮、青澀、完熟、果乾狀態，同樣一種水果，在這些狀態下也許有相同的香氣基調，但卻有不同的展現。例如新鮮草莓可能擁有帶酸甜的芬芳，但在玩熟或果乾狀態時更多的是甜香。

在香氣的描述下，看酒種，我們能夠快速的先判斷要往哪種水果大類想，紅酒往紅色水果，白酒則是往青色或黃色水果，接著是抓出品種，最後判斷熟成度。如同剛剛「紅色櫻桃」加上熟成度變成「帶有剛採摘下來新鮮多汁紅色櫻桃的香氣」瞬間變得專業，重點是具體、有趣！對於我們這些業餘愛好者來說，倒是不用去想要怎樣能和神之雫一樣那麼誇張，建議各位先從尋找基本的風味開始。蘋果，桃子，檸檬，鳳梨...這些基本果味的差別你一旦熟悉了，隨著經驗的累積，你也可以得到形容特定水果的能力。舉例來說，當你發現這支白酒中有蘋果的香氣，這是有點酸酸的青蘋果香呢？還是個成熟的紅蘋果？這都是在經驗累積後可以做到的！

看到這邊是否躍躍欲試？趕緊打開身邊的葡萄酒來試試吧！

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航