「吾百占而七十當」，孔子真的經常用《易經》占筮嗎？

文：易學網

前文中談到幾則孔子占筮的故事。詳細探索之後發現，這些故事當中只有孔子自筮得賁卦稍微可信，其餘大概都只是後世小說家言所杜撰出來的。本文則要繼續從孔子的言論中來看孔子對於占筮的態度與看法。因為這對於易學史還有哲學史來說，都是相當關鍵的議題。

長沙馬王堆出土的帛書易傳裡，名為《要》的帛書中有一段孔子與子贛（子貢，名賜）談論占筮的對話。當中子貢問孔子說：夫子也相信占筮嗎？孔子回答：「吾百占而七十當…」。孔子說的「吾百占而七十當」到底是什麼意思？孔子真的經常占筮，然後百次裡有七十次算中嗎？

孔子晚年愛上周易，手不釋卷

《論語》中孔子曾說：「加我數年，五十以學易，可以無大過矣。」這一句話一直有很多學者想翻案，最有名的如錢穆將此句改讀為「五十以學，亦可以無大過矣」，意思變成孔子五十還繼續學習，終可以無大過。也有人解釋為再給我五年、十年，就可以沒有大的過錯。然後否認孔子五十學易這件事。

事實上，這句話原本就不是孔子老年習易的孤證，所以翻不翻案，無關宏旨。對古文的詮釋，原本就難以排除各種可能，這句話單獨來看，各種說法都有其道理。但對於一個人的學術思想，應當更廣泛地去看所有的資料，而不是死咬一句話在那邊自我發揮，這叫斷章取義。《史記．孔子世家》說：

孔子晚而喜易，序彖、繫、象、說卦、文言。讀易，韋編三絕。曰：「假我數年，若是，我於易則彬彬矣。」

這邊的「彬彬」義同《論語・雍也》孔子說的「質勝文則野，文勝質則史。文質彬彬，然後君子」的「彬彬」。至於孔子喜易到底有多晚？這就難說了。是不是五十歲開始學，有懷疑與討論空間。但孔子晚而喜易應該確有其事。

除了《史記》之外，馬王堆出土的帛書易傳《要》也談到「夫子老而好易，居則在席，行則在槖」，意思是說，喜愛到《周易》都不離身的，在家也讀，出外也讀。但做為《周易》原始應用的占筮，在孔子習易、講論易學當中，到底佔怎樣的地位？

帛書《要》裡面記載了子貢和孔子中的一些對話，為此問題提供了清楚的答案。孔子不但與占筮畫清界線，還藉以說明孔子和史巫的重大差別，與他們「同途而殊歸」。

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孔子為何晚而喜易，周易有何魅力？

對於孔子晚而喜易，子貢誤以為老師愛玩卜筮算命，所以覺得很奇怪。於是就問孔子說：老師以前曾經這樣教導我們：「德行亡者，神靈之趨；知謀遠者，卜辭之蘩。」一個人喪失德行，就會致力於追求神靈的安慰。遠離智謀的人（缺乏智慧和謀略），則會不斷用卜辭來推算。學生深信這個道理。但現在用這句話來看，弟子愚昧，看不懂為何夫子老來喜好這味了？孔子回答說：

君子言以矩方也。前羊而至者，弗羊而巧也。察其要者，不其辤。《尚書》多於矣，《周易》未失也。且又古之遺言焉，予非安其用也，予樂其辭也……

這段話要一字一句都弄清楚並不容易，還有待更多的考證研究，這裡粗淺地嘗試言之。羊借為祥。巧通考。不，可能借為丕，大顯的意思。於可能借為淤。

整段意思大概是說，君子言語是為了當做規矩來端正自己。行為之所以能夠先於祥瑞的徵兆而那樣做，是因為對於不祥瑞之事能夠加以考察。而考察祥瑞徵兆的概要，就是要丕顯它的辭語。《尚書》在這方面多阻塞不通，而《周易》就不會有過失，當中又有很多古代聖賢的遺言。所以，我並不滿足於《周易》占筮上的應用，我所樂此不疲的，是當中的言辭。

以上解釋或有討論與修改空間，但無論如何，約略可以看出，占筮並不是孔子習易的興趣之所在，他認為習易的最大價值在於可以讓人找到行為之指導而避免犯錯。這就是《論語》說的：「五十以學易，可以無大過矣。」《禮記．經解篇》孔子談六藝教育時說「絜靜精微易之教也」，因為學易讓人可以思緒冷靜而判斷更精細，所以可避免犯下大錯。

子貢還問孔子說：曾聽夫子說過「孫正而行義，則人不惑矣」，夫子今天不安其用而樂其辭，像這樣可以說是「用倚於人」嗎？「孫正而行義，則人不惑矣」意指人只要謙遜而正直，並進一步做符合義的事，那麼就不會有任何困惑，當然就不用卜筮了。因卜筮原本就是要幫人決疑解惑的，行義正直之人，沒有疑惑，所以不用卜筮。「不安其用而樂其辭」指的是不安於易的卜筮之用，而喜愛《周易》中的「古之遺言」。

接著孔子回答說：易，讓剛強的人知道要有所恐懼，讓柔弱的人知道如何圖謀規畫。讓愚人行事不會虛妄胡來，慚人做事不致於奸詐。文王仁人，不得其志卻能成其慮。商紂無道，文王崛起，以此來避免犯錯得咎，然後周易才興起的。這段似乎帶有中庸的意味。開頭孔子說「校哉」不知是在講子貢應該校正他的看法，還是在說《周易》具有校正人性之偏差的效能。

孔子相信占筮嗎？

子貢最後還問孔子：「夫子亦信其筮乎？」老師你相信周易的占筮嗎？孔子回答說：吾百占而七十當，唯周梁山之占也，亦必從其多者而已矣。

孔子這段話不容易理解。最早張政烺解讀原帛書「百占而七十當」作「百占而才當」。一般說法都採用廖名春解讀的「百占而七十當」，意指孔子習易過程當中曾經經常占筮，而且占筮一百次會有七十次算中。有人說，七成命中，這已經很準，但有人覺得連孔子聖智都只到七十當，可見占筮要準很難。

經常聽人說，《周易》占筮相當神準，在公開場合聽到一些知名易學家這樣宣稱應該不用訝異，甚至敢說易經占筮百分百精準的也是時有所聞。事實上，百次占筮而中七十次，已算是神準。三國第一神算管輅的神準可說絕冠古今，讓人覺得不可思異，但他曾自述說，他的占筮大概也只是「十得七八」，也就是七、八成準而已。

所以，經常聽見有人嫌自己笨，說易經無論怎麼學，算事情都「只有」七、八成準，我真不知他在講什麼話，這明明已是神算的等級了。至於那些說百分百準的，更是不知所云了。只不過，時人在講算卦有多準時，恐怕都只是自我想像的吹噓而已，肯定過不了客觀的測驗。例如，來射覆一百個看看，射中一百個再說。

這裡最大的問題在於，全面去了解孔子對《周易》的價值觀之後，絕對要懷疑這句話。孔子既然對於占筮看得如此之輕，重的是當中的成德之教，理應不會說「我算卦一百次會有七十次算中」這種誤導這麼深的話。而且，順著這樣的語義，後面的「唯周梁山之占也，亦必從其多者而已矣」解釋就更難了，目前還難找到一個比較合理的說法。

例如有人認為「周梁山」是古代善占之人，有人認為《春秋》有「梁山崩」記載因此這是指周的梁山崩之占。「必從其多者而已矣」更是不知所指為何，有人認為是《尚書．洪範》稽疑說的「三人占則從二人之言」。或者，百次占卦七十次中，那七十次中就是多者嗎？所以孔子相信占筮？

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無論如何，一般對於「百占而七十當」的解釋是很值得懷疑的，不但前後文義不順，而且完全與孔子的易學格格不入。從《要》的前後文可清楚看到，孔子可說是「善為易者不占」的典型，他對《周易》的興趣完全不在占筮，而是在「古之遺言」所揭示的成德修身智慧，後世所說的「義理易」的真正祖師爺可說就是孔子。

從孔子傳世的一些《周易》註解也可看到這樣的特性。而從帛書易傳來看，也找不到孔子占筮的其他文字，這句話可說是孔子占筮的孤證。帛書《易之義》有句話這麼說：「无德而占，則易亦不當」，「疑（擬）德占之，則易可用矣」。所謂的當不當，指的或許是有德或無德，也就是正當不正當，而不是意指事情有沒有算準。

「百占而七十當」或許是孔子在告訴弟子，即使你們看到我在占筮，多數也是就著德行上的自省在占筮，以求得德行的正當而不犯錯，只有這樣占筮才可用。從後文孔子申論說明他與史巫的不同即可知。但如此解釋，「亦必從其多者而已矣」還是不知所云。

另一可能，應採用張政烺解讀的，「百占而七十當」應作「百占而才當」，連著下面的文字，意思是說：如果要占筮的話，我可能百次占筮才會中一次，就是只有周梁山之占那一次不小心說中了，就那麼一次。那麼卜筮到底可不可信呢？這種事就是「從其多者」，那百分之九十九沒中的就是「多者」。所以這段話其實孔子在強調，占筮完全不可相信。

既然占筮不可信，又為何要習易？孔子後文繼續講他和史巫的不同。求占筮準那是史巫的事，而孔子是喜愛當中的哲理與智慧，占筮完全不是他的興趣。孔子繼續說：

易，我後其祝卜矣！我觀其德義耳也。幽贊而達乎微，明數而達乎德，又仁守者而義行之耳。贊而不達於數，則其為之巫。數而不達於德，則其為之史。史巫之筮，鄉之末也，好之而非也。後世之士疑丘者，或以易乎？吾求其德而已，吾與史巫同涂而殊歸者也。君子德行焉求福，故祭祀而寡也；仁義焉求吉，故卜筮而希也，祝巫卜筮其後乎？

這段話意思大概如此：關於易，我是把祈福卜筮放在後面的，主要都是看它裡面所包含的德義。所謂「幽贊而達乎微」，幽贊指的是幽冥的贊助，得到看不見的力量的幫助，以至於事情的最細微之處。數為數度、法度、禮數，不是一般命理上的數理或數術的數。這整段的意思在闡釋孔子學易目的，最終還是以仁義為本。學易可以讓他對於仁義的體悟，德行的實踐，達到最幽隱而深隧之處。

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如果幽贊而無法達到數度，那麼就是巫師，巫師能通神明但不見得有數度。有數度而無法達到德行，那麼這就是史，史官或許很懂得數度但只善於言語的文飾。史巫的占筮，如果只是心嚮往之，那麼這只是枝微末節的東西，不能太看重。但如果樂而好之，那麼這就不對了。後世士人會懷疑我孔丘的，可能就是易了。但我只是求《周易》當中的德行而已，我和史巫走的是同一條路，但目的完全不一樣（同途而殊歸）。君子有德行，還求什麼福，所以很少祭祀祈福。有仁義還求什麼吉，所以很少卜筮。所以關於祈福巫術卜筮諸如此類的，君子都是放在最後面的。

孔子對於卜筮的態度是相當清楚的，雖然沒有完全否認，但至少他持著和鬼神類似的態度：「敬而遠之」。所以，關於占筮，孔子在習易過程當中或許也曾經嘗試或者經歷過，但那絕對不是重點。極力在淡化《周易》占筮意義的孔子，又怎麼會說他占筮百次有七十次會中如此誤導的話呢？若有的話，那麼也當深入了解其前後的語義脈絡，才不致於斷章取義。

這種輕卜筮重義理的態度，對於後世易學的影響相當巨大。好的一面是，由於重義理，而讓《周易》轉化為更具哲學內涵與深度的一本書，這也是後來做為「經學」的易經的主要發展方向，王弼義理易的盛行並非偶然，擺開王弼援引老子思想到《周易》這個爭議不論，至少這種闡釋易學的方式，是更符合孔子所建立的哲學思辨特質的。

但不好的一面是，脫離占筮的原始功能之後，《周易》原創精神之所在的八卦符號，也因此逐漸淡出易學舞台。漢代時，可能在易學的傳承上還保有這些方法學，但畢竟八卦符號更具占筮的推變功能，義理承載的意義並不大，不若卦爻辭的文字那樣的直接有力。

漢易易學家去古不遠，還力圖保留這些古義，他們相信經文文字都是源自於八卦卦象。但在義理闡釋為主之下，八卦被過河拆橋、得魚忘荃、得兔忘蹄，得意忘象，只是時間早晚的事，王弼頂多只是這種必然趨勢的催化劑而已。

附《要》摘錄：

夫子老而好易，居則在席，行則在槖。

子贛曰：夫子它日教此弟子曰：德行亡者，神靈之趨；知謀遠者，卜辭之蘩，賜以此為然矣，以此言取之，賜緡行之為也。夫子何以老而好之乎？

夫子曰：君子言以矩方也。前羊而至者，弗羊而巧也。察其要者，不其辤。《尚書》多於矣，《周易》未失也。且又古之遺言焉，予非安其用也。［予樂其辭也。□□□□］尤於［□□

子貢曰：］如是則君子已重過矣。賜聞諸夫子曰：孫正而行義，則人不惑矣。夫子今不安其用而樂其辤，則是用倚於人也，而可乎？

子曰：校哉！賜！吾告女，易之道□□□□□□□百生之［□□□］易也。夫易，剛者使知瞿，柔者使知圖，愚人為而不忘，慚人為而去詐。文王仁，不得其志，以成其慮，紂乃无道。文王作諱而辟咎，然后易始興也。予樂其知之□□□之自□予何□（？）事紂乎？

子贛曰：夫子亦信其筮乎？

子曰：吾百占而七十當* ，唯周梁山之占也，亦必從其多者而已矣。（*按：「百占而才當」或作「百占而才當」）

子曰：易，我後其祝卜矣！我觀其德義耳也。幽贊而達乎微，明數而達乎德，又仁［□］（守）者而義行之耳。贊而不達於數，則其為之巫。數而不達於德，則其為之史。史巫 之筮，鄉之來也，始之而非也。後世之士疑丘者，或以易乎？吾求其德而已，吾與史巫同涂而殊歸者也。君子德行焉求福，故祭祀而寡也；仁義焉求吉，故卜筮而希也，祝巫卜筮其後乎？

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