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墨西哥「第三勢力」新總統，能聯手中國力抗川普貿易戰？
我們想讓你知道的是
美國目前對墨西哥採取的政策，簡直就是為了讓墨西哥能選出一位激進左翼總統。加上中美貿易戰的因素，反而提供了中墨加強雙邊關係的契機。
文：向駿（致理科技大學教授兼拉丁美洲經貿研究中心主任）
中國國務院副總理劉鶴2013年在《經濟發展理論的十位大師》的「再版序言」中指出，「從某種意義上來說，任何經濟理論都有其時代的侷限性，但每種理論都有它存在的歷史條件和再次觸發理論創新靈感的價值。……阿西莫格魯2012年的新著《國家為何會失敗》，展示了包容性的經濟和政治制度對一國在歷史的關節點上能否抓住機會、實現躍升的關鍵性作用。」
7月1日墨西哥激進左翼的國家復興運動黨（Morena）候選人羅培茲（Andrés Manuel López Obrador）在大選中獲壓倒性勝利，將於12月1日就職、任期六年。此一結果提供了中墨關係可能躍升的關節點。
美國總統川普（Donald Trump）是羅培茲最重要的助選員之一，而且從當選前即已開始。2015年6月16日，川普宣佈參選時稱來自墨西哥的非法移民「他們帶來毒品、帶來犯罪，本身又是強姦犯」，此其一。2016年8月31日川普應墨西哥總統潘尼亞（Enrique Peña Nieto）之邀會面，不少民眾認為嚴重傷害墨西哥人民族自尊，感覺遭背叛而憤怒，此其二。2016年9月26日川普表示「北美自由貿易協定是史上最糟糕的貿易協定」，將根據該協定第2205條要求重新談判甚至退出，此其三。
川普就職後對墨西哥更不手軟。商務部長羅斯 （Wilbur Ross）認為要落實川普的貿易政策就是「任何新的北美自由貿易協定（NAFTA）都將拼寫為NAFFTA，即北美自由公平貿易協定」，此其四。今（2018）年4月初川普連續推文批評民主黨與墨西哥政府，未能阻止與日俱增的「危險非法移民潮」，矢言不再談判「童年抵美暫緩遣返計畫」（DACA），此其五。今年6月1日美國開始對墨西哥、加拿大和歐盟鋼鋁產品徵高關稅，三天後墨西哥表示將訴諸世界貿易組織爭端解決機制，此其六。
誰是羅培茲？三度參選終登大位
1953年出生的羅培茲原為革命制度黨（PRI）黨員。該黨卡德納斯（Cuahtémoc Cárdenas）、李多（Porfirio Muñnoz Ledo）等人於1989年結合墨西哥社會主義黨（PMS）和其他左派社會團體組織，成立中間偏左的民主革命黨（PRD） ，羅培茲成為該黨塔巴斯科州（Tabasco）的主席。民主革命黨成立後透過多次選舉成為墨西哥政壇第三大政治勢力，1997年期中選舉不但一舉拿下墨西哥市長寶座，更在眾議院和革命制度黨以及國家行動黨（PAN）三分天下，開啟墨西哥政治史上新時代。
羅培茲是位具群眾魅力的政治人物，2000年至2005年任墨西哥市市長。2006年參選總統以0.56％差距敗給卡德隆（Felipe Calderón），同年11月20日羅培茲自行舉辦總統就職典禮並表示會成立一個「平行政府」。2012年羅培茲再次參選總統，但以32.6％再度失利；革命制度黨雖完成「二次政黨輪替」，但潘尼亞（Peña Nieto）僅獲38.2％選票。羅培茲敗選後脫離民主革命黨，並於2014年成立國家復興運動黨。羅培茲的諸多訴求，當選後恐將為NAFTA重新談判投下變數。
NAFTA前景堪慮，都是川普讓羅培茲出線
從政治經濟學的角度看，1994年生效的《北美自由貿易協定》（NAFTA）應該是使墨西哥邁向已開發國家的重要里程碑。NAFTA固然提高了墨西哥產業的國際競爭力，但也改變了該國數十年穩定的經濟利益平衡，最終導致2000年的政黨輪替。然而墨西哥的經濟體質也因NAFTA獲得改善，曾參與談判協商的墨西哥經濟學者德拉卡業（Luis de la Calle）認為：「NAFTA樹立了法治，有些人可能並不認為法治是一種特別符合墨西哥現狀的理念……法治會迫使你堅定不移地做正確的事。」
未料川普卻多次威脅退出NAFTA，諾貝爾獎得主克魯曼（Paul Krugman）警告「如果我們鄙視規則，其他人也會。那整個貿易體系就解體了，其破壞力影響全球包括美國的製造業。」果真如此，過去70年全球貿易政策的架構將徹底崩塌。美國前財長薩默斯 （Lawrence Summers）認為「川普的貿易政策違背了所有戰略準則，美國數十年來與墨西哥培養友好關係的不懈努力也被浪費。美國目前對墨西哥採取的政策，簡直就是為了讓墨西哥能選出一位激進左翼總統。」
6月1日美國開始對歐盟、加拿大和墨西哥的鋼鋁產品徵高關稅，墨西哥經濟部長瓜哈爾多（Idelfonso Guajardo）表示「不合邏輯，令人費解」，會導致兩敗俱傷。 5日墨西哥總統下令對美國進口的豬肉、蘋果、馬鈴薯、番茄、摩托船、波本威士忌、扁材鋼、乳酪等課徵15％至25％的關稅且立即生效。巧的是，6月3日在北京結束的第三輪中美貿易談判雙方未能取得突破，攸關1,000億美元的貿易戰雖已開打，但也提供了中墨加強雙邊關係的契機。
中墨機遇：從對手變朋友，雙方經貿極具發展潛力
1972年墨西哥成為繼古巴（1960）、智利（1970）、秘魯（1971）後第四個與中國建交的拉美國家。然因兩國產業結構類似自80年代起開始在美國市場競爭，墨西哥指責中國透過出口低工資生產的廉價貨品衝擊其出口，2001年9月13日墨西哥成為最後一個撤銷反對中國進入世貿組織（WTO）的國家。
2001年12月11日中國正式成為WTO第143個成員國後，墨西哥產品在國際市場被中國產品打的潰不成軍。根據統計，2002年至2006年間中國產品使墨西哥出口美國損失150億美元。國際勞工組織（ILO）的研究指出，1995年到2011年，墨西哥在與中國的貿易競爭中失去50萬個就業崗位，是拉丁美洲損失最慘重的國家。
但也因此倒逼墨西哥加強對外開放。繼2012年6月6日與智利、秘魯和哥倫比亞簽署「拉美太平洋聯盟」框架協定後，6月18日墨西哥更宣布成為「跨太平洋夥伴協議」（TPP）第十個談判國家。同年7月1日潘尼亞當選總統後，立即投書《紐約時報》表示將「展開和亞太地區政經合作的新時代。」凡此種種充分顯示墨西哥進軍亞洲的強烈企圖。
未料川普上任第一天就宣布退出TPP，拉美國家完成第一回合談判的除墨西哥外還包括智利、秘魯，哥倫比亞則於2010年表達參加意願。2017年11月TPP雖順利轉型為「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP），但墨西哥仍可透過「拉美太平洋聯盟」與中國發展更緊密的經貿關係。該聯盟的智利、秘魯已和中國簽署FTA，哥倫比亞已正在研議中。
2013年4月潘尼亞總統正式訪問中國並出席博鼇亞洲論壇年會，雙方達成加強中墨關係重要共識。同年6月5日，習近平在墨西哥參議院發表題為《促進共同發展，共創美好未來》的演講中表示「我的想法是，為了推動中墨關係加快發展，必須趁熱打鐵、乘勢而上。」然而2014年11月墨西哥開首次高鐵競投，卻因只有中國財團入標被指不公，高鐵計劃因此遭擱置。1990年至2016年間台灣對墨西哥投資累計金額7.11億美元，超過中國的4.85億美元，由此觀之中墨經貿關係仍有相當改善空間。
再者由於潘尼亞於2013年12月20日簽署了石油改革法案，因此正式結束了墨西哥石油業長達75年的國有壟斷，正式向國內外投資者開放新的石油和天然氣開採權。2016年中國海洋石油集團（CNOOC）一舉拿下八塊油氣田中的兩塊，價值約為12億美元。未來還將與墨西哥、美國和歐洲企業參與另外29塊油氣田開採權的競標。
根據聯合國出版的《世界投資報告》，2017年全球外國直接投資（FDI）下滑23％，由於川普政府一直推動美國跨國公司將海外工廠遷回美國，其中最不確定的產業是汽車製造。過去四分之一世紀墨西哥受惠於NAFTA已成為全球汽車製造中心之一，然因美中墨三國在全球供應鏈中早已盤根錯節，中國應有能力填補美國造成的供應鏈缺口。
墨西哥前外交部長卡斯達涅達（Jorge Castañeda）把墨西哥爭取在中國日益增加的利益形容為「男子氣慨的展現。」對羅培茲而言，展現男子氣慨最簡單的做法可仿效秘魯前總統庫琴斯基（Pedro Pablo Kuczynski）: 就任總統後選擇中國為首次出訪的目的地。在訪問北京前後，以貴賓身分親自出席明（2019）年初在四川成都召開的美洲開發銀行（IDB）年會，應該算是適當的時機。
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航