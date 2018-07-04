墨西哥「第三勢力」新總統，能聯手中國力抗川普貿易戰？

文：向駿（致理科技大學教授兼拉丁美洲經貿研究中心主任）

中國國務院副總理劉鶴2013年在《經濟發展理論的十位大師》的「再版序言」中指出，「從某種意義上來說，任何經濟理論都有其時代的侷限性，但每種理論都有它存在的歷史條件和再次觸發理論創新靈感的價值。……阿西莫格魯2012年的新著《國家為何會失敗》，展示了包容性的經濟和政治制度對一國在歷史的關節點上能否抓住機會、實現躍升的關鍵性作用。」

7月1日墨西哥激進左翼的國家復興運動黨（Morena）候選人羅培茲（Andrés Manuel López Obrador）在大選中獲壓倒性勝利，將於12月1日就職、任期六年。此一結果提供了中墨關係可能躍升的關節點。

美國總統川普（Donald Trump）是羅培茲最重要的助選員之一，而且從當選前即已開始。2015年6月16日，川普宣佈參選時稱來自墨西哥的非法移民「他們帶來毒品、帶來犯罪，本身又是強姦犯」，此其一。2016年8月31日川普應墨西哥總統潘尼亞（Enrique Peña Nieto）之邀會面，不少民眾認為嚴重傷害墨西哥人民族自尊，感覺遭背叛而憤怒，此其二。2016年9月26日川普表示「北美自由貿易協定是史上最糟糕的貿易協定」，將根據該協定第2205條要求重新談判甚至退出，此其三。

川普就職後對墨西哥更不手軟。商務部長羅斯 （Wilbur Ross）認為要落實川普的貿易政策就是「任何新的北美自由貿易協定（NAFTA）都將拼寫為NAFFTA，即北美自由公平貿易協定」，此其四。今（2018）年4月初川普連續推文批評民主黨與墨西哥政府，未能阻止與日俱增的「危險非法移民潮」，矢言不再談判「童年抵美暫緩遣返計畫」（DACA），此其五。今年6月1日美國開始對墨西哥、加拿大和歐盟鋼鋁產品徵高關稅，三天後墨西哥表示將訴諸世界貿易組織爭端解決機制，此其六。

誰是羅培茲？三度參選終登大位

1953年出生的羅培茲原為革命制度黨（PRI）黨員。該黨卡德納斯（Cuahtémoc Cárdenas）、李多（Porfirio Muñnoz Ledo）等人於1989年結合墨西哥社會主義黨（PMS）和其他左派社會團體組織，成立中間偏左的民主革命黨（PRD） ，羅培茲成為該黨塔巴斯科州（Tabasco）的主席。民主革命黨成立後透過多次選舉成為墨西哥政壇第三大政治勢力，1997年期中選舉不但一舉拿下墨西哥市長寶座，更在眾議院和革命制度黨以及國家行動黨（PAN）三分天下，開啟墨西哥政治史上新時代。

羅培茲是位具群眾魅力的政治人物，2000年至2005年任墨西哥市市長。2006年參選總統以0.56％差距敗給卡德隆（Felipe Calderón），同年11月20日羅培茲自行舉辦總統就職典禮並表示會成立一個「平行政府」。2012年羅培茲再次參選總統，但以32.6％再度失利；革命制度黨雖完成「二次政黨輪替」，但潘尼亞（Peña Nieto）僅獲38.2％選票。羅培茲敗選後脫離民主革命黨，並於2014年成立國家復興運動黨。羅培茲的諸多訴求，當選後恐將為NAFTA重新談判投下變數。

NAFTA前景堪慮，都是川普讓羅培茲出線