小燈泡命案二審維持「免死」但多了一條，這次法官如何告誡他

內湖女童小燈泡命案，高等法院今（3）日二審宣判，持剁骨菜刀殺害小燈泡造成其當場死亡的兇手王姓男子（以下簡稱王男），高院一審判處無期徒刑，二審認定他犯下「成年人故意殺害兒童罪」，但維持一審的見解，即王男罹患精神疾病，由於聯合國兩公約規定，不得對精神障礙者判死，且服藥治療有教化可能，因此判處無期徒刑，褫奪公權終身，全案可上訴。

《蘋果日報》報導，審判長謝靜慧宣判後，花了30分鐘仔細說明判決理由，期間王男皺眉聽著，偶爾用右手輕搔自己臉頰，謝講完理由後，問王男有沒有聽清楚，王男立刻問：「我是怎樣，我還是無期徒刑嗎。」謝說：「對，還有刑後監護，希望你要有病識感，要吃藥，才會健康，自己要努力，知道嗎？」王男點點頭，隨即被押回看守所。

「免死」的判決理由為何？

謝靜慧指出，王男確實罹患「思覺失調症」，且因人際關係退縮，長期無法滿足親密關係的需求，因此產生妄想及偏邏輯思考，認為自己是堯帝，是四川人皇帝會殺庶民，所以他要殺死一個四川小女孩，才能與四川嬪妃傳宗接代，他另認為沒有中華民國存在，自己不受中華民國法律約束。謝靜慧也強調，

《中央社》報導，謝靜慧指出，35歲的王男從民國98年開始，工作就不順利，且孤立在家中，而他對自己要如何傳宗接代等問題十分困惱，王男甚至認為父母親不關心他所在意的問題，懷疑自己的父母不是親生父母，而王男在案發前就罹患思覺失調症。

雖然王男有兩次被送精神科治療的紀錄，但他的父母缺乏病識感，未注意王男的病情，王男在案發前就發展出偏邏輯思考，有心理缺陷；就本案來說，王男的殺人動機是因思覺失調症產生偏邏輯思考，辨識能力顯著降低，因妄想而堅信殺了女童就可以傳宗接代。

《聯合新聞網》報導，榮總精神部醫師劉英杰鑑定王男有思覺失調症，而慈濟大學教授陳若璋鑑定再犯可能達66%，士院指因相關公約施行法施行，無法科王男死刑；高院也請台大精神醫學部主任吳建昌補充鑑定，結果與劉英杰幾乎一致。

不過高檢署公訴檢察官認為，凶手經鑑定，確認他有辨識行為能力，前總統馬英九2009年批准兩公約，外交部送到聯合過秘書處，但「被退件」，我國根本不是聯合國的兩公約簽約國，兩公約也沒說不能對精障者判死刑。

王男的辯護律師黃致豪則強調，被告有思覺失調症，是弱者，檢察官對弱者苛刻。黃致豪也說，應該檢討的是「社會國家做了什麼？」才會這樣，指王若被處無期徒刑，他若在65歲、70歲時獲假釋，一個老年人是否會對社會具高度威脅？

《蘋果日報》報導，近年發生多起兇殺命案，包括台南湯姆熊命案、北投文化國小女童命案等，兇手都因被鑑定罹患精神疾病，並未判處死刑。

二審與一審判決差在哪？

《蘋果日報》報導，高院今天的二審判決與前審的差異是，雖然刑度仍為無期徒刑，但增加了「刑後監護5年」，此外，前審依據精神科醫師鑑定，認為王男犯案時辨識行為的能力沒有顯著降低，而二審的鑑定醫師也持相同意見，不過，謝靜慧特別說明，心理或精神專家的鑑定只是「協助法院」釐清被告有沒有《刑法》第19條第2項情形，也就是精神障礙或心智缺陷者，犯案時若辨識行為的能力顯著降低，「得減輕其刑」。

《中央社》報導，謝靜慧附帶說明，王男將來執行刑期，考量他封閉、自卑的心理狀況，屬思覺失調症患者，獄方應持續提供精神自療，不宜把他關在獨居房，這不利王男的病況；將來王男符合假釋的情況下，若要聲請假釋，法務部要參考鑑定團隊做的報告，確認他出獄後的顯著風險有降低。

謝靜慧也說，對被害家屬而言，要想辦法避免增加他們的壓力，提高他們回到平靜生活的機會；而在警政、社工、衛福、法務部等單位，要好好建立起社會安全網，也要做好橫向聯繫工作，務實、踏實去做，才能降低社會風險。

辯護律師黃致豪：精神障礙並非不治之症

王男的辯護律師黃致豪，昨（2）日晚上接受公視《有話好說》專訪，主持人問及小燈泡的父親日前曾表達，「不該將社會大眾置於被剝奪生命權的風險中」，對此黃致豪表示，他完全理解小燈泡父親的想法，他也感嘆，「辯護律師也是有人性的，最難的那關不是我要上庭去辯護的時候，而在於我打開卷宗那一剎那，看到被害者照片的時候，對於我們來講，那才是對我們最難的事情。」

對於為什麼要幫這些被告人辯護？黃致豪也在專訪中提到，最重要的是「兇嫌需不需要協助」。

他坦言可以理解外界對他觀感不佳，但回首接案的歷程，「第一個，這些案件不是我去找人的」，部分是法扶或者廢死來尋求協助，「只要我認為，作為一個律師我有這個義務，提供他在法律上最重要的協助時，那我就必須要做，否則我做這個職業一開始的信念，就等於白費了。」

黃致豪也說，「我們知道他犯罪的主因是精神障礙，但精神障礙不是不治之症啊。」他認為，整個社會本來就有許多不可預測的風險，可能是隨機殺人、八仙塵爆、東星大樓倒榻，也包括精神障礙者殺人，「當我們認為這個風險其實是根本來講沒有辦法去規避、或者永遠有存在的可能性的時候，死刑真的是唯一的解方嗎？」

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核稿編輯：羊正鈺