文：胡嚴

老友告訴我一段他聽來的故事。他說：蔡總統的低民調有兩個很好的解決辦法。

第一，北檢若保有証據，把馬先生的第二、第三案……立即起訴，蔡總統民調就會上揚十幾趴，這個說法似乎可信。

第二，再把游某「民調專家」，延攬入閣，令其奉公守法，不再幹民調的老花樣，蔡總統民調更會跳躍上昇另外的二十幾趴，從此不再有低民調的困擾，枯木逢春，國泰民安！

對游某的民調，台北有位「理論大師」不但信服，而且特加以分析、演繹，而有新理論的發明。此新理論名叫「全方位外溢理論」（Global Overflow theory )，震動全台政界。他是這樣說的：蔡總統對柯市長「不遜」，推出民進黨自家人選，不但忽視柯市長「外溢」的潛力，更激化年輕世代的反彈，外溢效果從最新游某、美麗島報等「民調幫」的資料顯示，威力驚人，橫掃全國，民進黨候選人全台無一倖免！

其實，我們大小國民們對此種「驚死人」的民調，已稍具免疫力。我們早上可能會受到競選兩造民調相差二十多趴「病毒」的侵襲，生死已定，沒救了；下午會有戰局五五波的「疫苗」出現，陷入昏迷的，從此穩定中求成長，坐二望一。

再怎麼說，民調專家還比不上氣象播報，雖然準度受人詬病，但看過氣象報導，我們有時還會聽話帶著雨傘出門；聽到「最新民調」，大小國民就互相告誡，聽聽就好，有如哪裡又發現「幽浮」一般。那位「理論大師」為了更上層樓，變成「幽浮先知」，是不是他的古典理論，聊具陳義，走頭無路？為求突破，只得尋求外星人的奧援？

從歷史經驗得知，台北不是沒有比較準確，而令人信服的民調。AIT的民調就很準確，這是人家情報收集之用，CIA 等級，會送上他們國安會的，不準，遠方的大老闆們一定追究，仕途不妙。在台灣，深思熟慮，不是「心懷不軌」的輿情，比較可以相信的是政大「未來事件交易所」的民調，很多人會以它當作 benchmark，驗証市面各種面目的民調數據。

再下來比較可以相信的，就是主要政黨偷偷摸摸的民調，私密用，決不對外公開，除非有「反制」的需要，「內線」才會若無其事地洩露出來。例如作者就曾聽過某政黨的「私密」民調，曾經在某宮廟過香鑪之後，再三祈禱，擲筊，才開匣公佈；從此，胡某也對此類民調，心存保留。

Photo Credit: AP/達志影像

台灣有這麼多假民調，是很多政客中了「量變變成質變」的毒。只要用「誘導性」問題收集數據，可以數說某人的民調低落，達成預設的政治效果。只要多說好幾次，不是事實，也會變成事實，這就是「預言會自我實現」：即使是居心叵測的假預言、假數字也會自己說話。

所以民調是真是假，有沒有人為操作，實務上並不重要。關鍵在於民調「陰陽師」有沒有「適時」披露他自家創造的民調，暴露的點是不是驚人，次數是不是持續性的多。保護善良百姓的「聽聽就好」的防身之術，有時並不是那麼有效。

最有效「反制」的辦法是大小國民們自身的睿智，不是被動、反應的「聽聽就好」。不幸地，身處台灣的政治文化中，好像大小國民的我們，多少都患有「燥熱症」。即使應該「聽聽就好」的假新聞、假民調，我們都會很注意，自找麻煩。各種推背圖、燒餅歌、閏八月、或幽浮都來了，都會令我們心浮氣燥，幹聲連連。怪不得衛福部不時警告：台灣每晚需要安眠藥入眠的人口，確實太高。

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本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航