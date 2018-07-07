有品有閒系列文（十四）：為什麼賭神需要氣勢磅礡的音樂和排場？

周潤發身穿禮服、披長袍自門中出現，在場眾人皆屏息以待，氣氛頓時一凝，他緩步走至賭桌前，向他的對手擺了擺簡單的禮數，一派從容的瀟灑譜寫他的下一個傳奇故事。上述這段文字，神奇伴隨著那經典的賭神配樂，似乎賭神的登場天生就適合這氣勢的配樂，如果沒有這音樂和那排場，那賭神永遠也不會如此經典。

這類派頭和排場最常被使用在戲劇中，那怕是舞台劇、電視劇還是電影，不過用得最誇張的還是布袋戲。長久以來霹靂的正派大角一頁書登場總是氣勢磅礡，從一開始的唸詩和山動地搖，隨著特效的進步和觀眾胃口越來越大，近期一頁書登場除了唸出場詩和地動山搖之外，還加上了身居大鵬鳥之上，前方還有八條金龍開道。

我們可以輕鬆得知有這種排場的人一定會是大人物，但問題是為什麼？

在另一段霹靂自嘲的劇情當中，蝴蝶君就說明了這種隱隱存在於戲劇中的潛規則。「包裝」是最明顯的目的，角色之所以要唸詩，是為了顯示你出手從容隨意，為了表達你內涵飽滿，不是一般的妖道角，並且唸詩的時候無論你念得再久，對方都不能有任何動作。這種排場和派頭，其實就是為了營造角色的「有閒」，這種有閒將讓觀眾理解這個角色並不是簡單的小人物。

這種排場和派頭所營造出來的有閒，並不只是限於戲劇中的表現手法，生活中也處處可見。從我們身邊的店面開幕，有些會擺放花圈和花藍和各類彩帶，甚至請來美女熱舞等等，這些排場和活動就是一種對自己的「包裝」。這種包裝是為了顯示商家的有閒，而有閒的目的是為了能夠吸引更多的顧客上門。

當然也有單純是為了彰顯氣勢的有閒，在生活中最常見的就是政府官員的剪綵和開工動土儀式，非但花圈花籃佈滿，台上政府官員和有錢商賈一字排開，人手一把剪刀和彩球。待良辰吉時一到，剪綵、拋彩帶和鞭炮各種鋪張的事情就紛紛開始，為的也是包裝自己，而對象則是媒體攝影大哥所扛的攝影機。

一般我們談論的有閒，都是指個人形象，像是衣服、髮型、配件或是內涵神態等等這種專注於個人身上的特徵。很快的人們就發現這樣的有閒不足夠，就將周遭的事物變得有閒來彰顯自我身分的不同和特別。

這種文化在十九世紀工業革命後的英法最為盛行，當時早已沒有了階級制度，家族中的男主人都要出門開工廠賺錢養家，這時炫耀的工作就落到了夫人和僕人身上。夫人的炫耀很是容易，就像今天的貴婦沒啥差異，穿衣吃飯玩樂是這些夫人社交的必備條件，反而僕人的炫耀更俱備巧思。

有錢人讓自家的僕人穿得漂亮又講究，甚至講求僕人的外貌、身材和氣質，這代表這家人的財富除了可以讓自己穿得有閒之外，連自家的僕人身分都比一般人高上不少。這點最有名的例子就是蝙蝠俠的忠誠老管家阿福，不但氣質良好，過去是特種部隊出身而精通武術和槍械，甚至還需要替主人管理豪宅莊園和財富，更對烹飪和外科醫療手術頗有研究。這樣的僕人光是站在主人身旁，就足以彰顯主人身分的不同，僕人的有閒讓主人看起來更加有閒。相同的有名例子也包含日劇王牌大律師中的萬能管家服部。

《蝙蝠俠對超人：正義曙光》劇照，美商華納兄弟發行 蝙蝠俠的老管家阿福

但這種只是有錢而營造的有閒，則是遠遠比不上至高無上權力的有閒。在《宮女談往錄》中，這是一名曾經服侍過慈禧晚年的宮女所口述的清宮制度，因為宮內對於宮女們的服裝穿著要求相當嚴格，但專司服侍慈禧的宮女可以有雙稱做「五福捧壽」的鞋，這雙鞋代表在宮中的地位崇高，畢竟頂頭上司可是皇太后。

在看起來相同的宮女們，慈禧希望自己的宮女尊貴些，因此每個近身宮女都被要求保養皮膚，在慈禧的權力之下，每個小宮女都有個光滑白皙又晶瑩剔透的皮膚。用這種形象替老佛爺辦事，不但宮裡各類太監宮女見到都要退避三舍，甚至連資深的太監也都是畢恭畢敬，原因自然就是慈禧的權力大，大到連宮外雜貨店的老闆都知道如何分辨宮女的不同，知道哪些人絕對不可以得罪。這樣明顯的有閒形象，自然辦起事情來無往不利。

對於慈禧來說，這種替自身宮女營造有閒的方式，除了能滿足自己愛好面子的慾望之外，也對自己政治權力有十足的注意。畢竟慈禧的小宮女出門辦事，就掛著慈禧本人的面子，讓這些自己權力所延伸的觸手看起來特別，自然是彰顯自己至高無上政治權力的一種方式。這種彰顯自己權力觸手的有閒，則是經常出現在建築、活動和景致之上。

遽聞隋煬帝楊廣在他宏圖大展的時候，曾經為了讓西域諸國都願意臣服於大隋的國力之下，邀請諸國的政要齊聚他那驕傲的東都洛陽城。正逢正月春節，於是楊廣召集了全天下的藝人美女，在洛陽城中整整舉辦了一個月的盛大慶典，好生款待了這群西域胡商。

楊廣除了講究所有人員的服裝是否足夠華麗得宜之外，更將整座洛陽城的建築修建得完美無瑕，主要大道的行道樹通通用高級的綢緞來裝飾。一時之間這些西域政要和商賈紛紛被大隋的財力和文化實力所驚嘆，無一不是相繼臣服在大隋的「有閒」之下。

這類利用「有閒」來行使政治目的並不少見，但相當出名的卻是俄羅斯在18世紀的沙皇彼得大帝。為俄羅斯打下聖彼得堡基業的彼得大帝，除了在十八世紀那個根本沒有多少馬車的年代，打通一條四線車道的涅瓦大街之外，更在自己的彼得夏宮中做了一個巨大的噴水池，即便在今日要造這麼大的噴水池都需要龐大的資本，更遑論當時根本沒有機械動力和水源供給技術。想當然的會有許多外交使節來這裡與彼得大帝談事情，多半沒見過世面的大使光是看到這驚人的噴水池就嚇得瞠目結舌，慌亂下自然什麼事情也做不好。

Photo Credit: Florstein @ CC BY-SA 4.0 彼得霍夫宮的巨大噴水池

這種用建築的方式來嚇人的方式，即便在現代社會也還是存在。收費較高的餐廳、單價甚高的藝廊、精品店或是咖啡廳，都會有著沉重的大門和寬敞的庭院甚至還會補上一個侍者恭敬的站在門口，讓沒有這種消費經驗人感到陌生，進而因為懼怕而遠離。

這一遠離就讓店家減少了接待非客群的人力成本，這種莊嚴的感受更讓品牌或是店家看起來有閒，而這有閒的感受更無形的增加了精神價值，讓這頓飯、這精品或是這藝術品更顯得價值非凡。

講究排場、派頭並不是什麼奇怪的事情。每當我們參加喪禮或是婚禮的時候，都能感受到家屬想要面子的心理。許多喪禮的意義是家族對於過世者的禮儀，當家族越有錢，自然能將喪禮辦得越加盛大和越為講究，來參加喪禮的人越多或是名氣越大，就越顯得家屬有排場。

畢竟這種有閒幾乎是人人追求的目標，這也是為什麼民意代表特別喜歡跑紅白帖的原因。因為多數家庭一生沒有什麼值得的面子能說嘴，當有政治人物願意來一趟替自己增光時，那可是至高無上的派頭和排場，是自己一生都不曾有過的「有閒」感受。

或許多半的喪禮還會有些省錢的概念在，畢竟替過世的人付出大筆金錢並不是人人有能力付出的，但是婚禮可就全然不同。有許多年輕人對於婚禮的幻想太多了，甚至是長輩認為一定要風風光光地辦盛大的婚禮。他們認為婚禮足可影響新人一生的幸福，同時在乎著自己的面子，主張一定要舉辦此生難忘的婚禮，但其實自己和伴侶並沒有那樣的能力負擔這種鋪張婚禮，甚至貸了鉅款來辦婚禮，只是這欠債卻讓之後的婚姻陷入經濟上的窘境。

一頁書的出場有燈光師、特效師和電風扇的幫助，才顯得他看起來氣勢驚人。慈禧的宮女雖然看起來特別，但相較於慈禧所具備的財富來說根本有如九牛一毛。彼得大帝的噴水池雖然驚人，但相較他將金錢花在聖彼得堡的制度和建設的花費來說也不值一提。

即便像是隋煬帝這種精明又深黯政治權謀的能手，知道自己在洛陽款待西域政商的花費很高，但比起直接用武力征服來的划算多了，但很快的隋煬帝的宏圖大業出了微小的差錯，導致整個國家的花費過度超支。最後連基本的開銷也付不起，民變四起導致前面自己的努力全部付諸流水。

派頭、排場和氣勢登場在現實生活中雖然扮演了重要的角色，但如果只是想要誇耀自己的派頭而這樣做，那很快的就會發現這是條讓自己滅亡的道路。更何況隋煬帝楊廣是個聰明人，他從頭到尾都是有目的的誇耀自身國力。只不過當計畫趕不上變化之時，又有誰能在講究派頭和排場的時候，有十足的把握這不會將自己的未來全部賠在自己的面子上呢？

有品有閒系列文書單艱澀的理論書

《有閒階級論》Thorstein Bunde Veblen

《道德情感論》Adam Smith

《烏合之眾》Gustave le Bon

《日常生活中的自我表演》Erving Goffman

《金錢、性別、現代生活風格》Georg Simmel

《神話的力量》Joseph Campbell

《布爾迪厄社會學的第一課》Patrice Bonnewitz

《迎向靈光消逝的年代》Walter Benjamin Essais

從故事中學習有閒

《高老頭》Honoré de Balzac

《情感教育》Gustave Flaubert

《坎伯生活美學》Diane K. Osbon

《一件五萬美元手工大衣的經濟之旅》Meg Lukens Noonan

《想要買馬車》《明天是舞會》鹿島茂

實務經驗

《奢侈品策略》Vincent Bastien、Jean-Noel Kapferer

《惡俗》Paul Fussell

《新精品行銷時代》Markus Albers、Philip Beil、Dr. Fabian Sommerrock、Dr. Martin C. Wittig

《品味，從知識開始》水野學

《時尚百年風華》Cally Blackman

補充有興趣和能力就看看

《寂寞的群眾－變化中的美國民族性格》David Riesman、Nathan Glazer、Reuel Denney

《現代藝術的故事》Norbert Lynton

本文由子迂的蠹酸齋授權轉載，原文發表於此

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