20歲成年門檻，正是加速日本「老人民主主義」的推手

日本的《民法》規定年滿20歲算成年。成年後，就可以獨自行使法律賦予的權利，不過也必須承擔法律規定的義務。這個成年規定是從1896年實施，用了超過100年。

日本在八世紀初制定的《大寶律令》有規定21歲（虛歲）是「正丁」。正丁要繳稅和服役，實質上就算是古代的成年人。不過古代日本朝廷在平安時代就漸漸失去支配力，律令制度變得有名無實，結果中世之後的日本的成年年齡是依各地的地方風俗而異。有些地方11歲就算成年，有些地方是17歲算成年。江戶時代的江戶男性大約是虛歲15歲算成年。

到了明治時代，明治政府在1876年公告日本人滿20歲算「丁年」，要繳稅和服役。這可能是參考古代日本朝廷律令的制度。之後，日本又引進了歐美的現代法制度，新整備的《民法》就規定了20歲算「成年」。

明治初期的「丁年」和之後日本《民法》的「成年」的年齡雖然都是20歲，不過兩者的概念不同。「丁年」是納稅和服役的年齡規定，是國家和個人之間的法律規範。「成年」則是《民法》的規定。《民法》的本質是規範個人與個人之間的關係。

當初日本在整備現代法制度時，有參考歐美國家的法律制度。當時歐美國家的成年年齡大約是在21至25歲。對日本而言，這個年齡設定偏高，因為明治之前的江戶時代15歲就算大人。另一方面，當時日本人的平均壽命大約是42至44歲，歐美主要國家的平均壽命則是40後半到50前半，如果日本採用歐美的21至25歲成年的話，會影響到社會的生產力。

結果設計日本《民法》的人考量了日本國情及現代的法制度和經濟制度，把日本的成年年齡設定成比歐美稍微低一點點的20歲。設定成20歲，也可以用古代的律令制度來說服日本大眾。

日本《民法》在1896年實施當初，成年年齡低於歐美國家。不過到了1970年代，美國、法國、德國、義大利等國把成年年齡降到18歲。歐美國家降低成年年齡的原因很多，有些國家是為了讓成年年齡和徵兵年齡統一，有些國家則是社會制度成熟，國民會受社會制度保障，18歲的人可以不用依賴父母。由於當時日本沒有修改制度，所以1970年代之後，日本的成年年齡反而高於歐美的先進國家。這也影響到之後的日本社會發展。

1990年代，日本步入高齡社會，同時也面臨了少子化問題。老人增加和年輕人減少造成了日本的「老人民主主義」現象。「老人民主主義」是選民中的老人比例增加，造成老人的民意左右政治的現象。老人選民的比例增加，政治家在選舉時必須提出對老人有利的政策才有可能當選。政治家靠老人票當選後，國家政策就會過度偏重老人福利。由於社會的資源有限，當資源過度偏向老人，就意味著年輕世代的資源遭到擠壓。日本的20歲成年制度就是加速「老人民主主義」的推手之一。

日本在1945年把選舉權的年齡設定在20歲，是考量到和《民法》成年年齡的整合性。當初這個年齡設定沒有什麼問題，不過當日本的高中畢業生升大學的人數變多後，這個年齡設定實質上妨礙了日本的年輕世代關心政治。

本來，日本人在高中階段有機會學到日本的現代社會制度，多少還會對選舉和政治有好奇心。但是高中生不滿20歲，沒有選舉權，所以不能體驗制度。當這些學生上了大學後，學習重心轉向專業科目，結果就淡忘了高中時代養成的基礎公民意識。當這些學生滿20歲時，可能已經失去了對政治的好奇心。

另一方面，日本很多大學生是遠離家鄉求學，回家要花很多時間，而且交通費不便宜。選舉的時候，這些在遠方大學求學的學生收不到投票通知，而且他們也感受不到特地花錢花時間回家鄉投票的直接利益。所以很多大學生會放棄投票的權利。這些學生從大學畢業時，實質上已經養成了放棄投票的習慣。本來日本已經有少子化的問題，漸漸成為少數派的年輕族群又放棄了自己的投票權利。結果最近20年間，日本國政選舉的20多歲的年輕世代的投票率大約只有60歲以上世代的一半左右。這就是日本的「老人民主主義」現象增幅的原因之一。

由於「老人民主主義」會扭曲社會發展，而且可能會影響日本修憲議論的健全性，所以日本國會在2007年整備修憲用的《國民投票法》時，把國民投票的年齡設定成18歲。由於一般日本人在高中畢業前一定會滿18歲，所以這個年齡設定可以讓日本的高中生有機會在高中時代就實踐投票權，讓日本的年輕世代關心自己國家的政治。對日本而言，這個年齡設定不但可以擴大國民意見的母群體，也可以增加年輕世代的意見比重。由於日本的政治家都知道「老人民主主義」的問題，所以幾乎沒有政黨反對把國民投票的年齡設定成18歲。

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《國民投票法》除了把投票年齡降到18歲以外，法條中還包含了在一定期限內必須處理《公職選舉法》和《民法》成年制度的年齡整合性的條項。結果2015年6月，日本國會通過了《公職選舉法》修正案，把選舉權年齡降到18歲，在翌年6月實施。2018年6月，日本國會通過了《民法》修正案，把成年年齡降到18歲，在2022年4月實施。

本來《國民投票法》、《公職選舉法》、《民法》彼此之間沒有直接的邏輯關係。不過日本整備了《國民投票法》後，實質上帶動了降低選舉權年齡和降低成年年齡的議論。讓日本社會開始關心年輕世代的需求與聲音。

成年年齡改成18歲，很多法律也要跟著調整。因為日本有很多法律是在「成年＝20歲」的前提下設定的。在這些法律當中，有些法律條文在設計時是針對成年人，但是法條卻是寫「20歲」。這些法律就必須在新的《民法》規定實施前修改。

例如日本的《國籍法》規定20歲之前有其他國家國籍的日本人在20歲後到22歲之前必須在日本籍和外國籍之間做選擇。這個法條本質上是用成年年齡當基準，當成年年齡變成18歲，《國籍法》的相關條文中的年齡就必須要修改。其他如《水先法》、《社會福祉法》等，都有類似的部分。

日本的法令規定未成年的人不能抽菸喝酒，也不能參加公營賭博（賽馬、賽艇、競輪、賽車）。在日本民眾的觀念中，抽菸、喝酒、參加公營賭博都是滿20歲之後才能做的事。不過成年年齡改變後，這些規定就會出現漏洞。日本國會議論的結果是，抽菸喝酒、公營賭博的年齡全部維持在20歲，這些相關法令規定不再用「未成年」的敘述。

除了修改相關法律以外，日本國會也花了很多時間議論消費契約問題。因為成年年齡降到18歲之後，可能會有惡質業者鎖定剛成年的年輕人簽不公平的消費契約。日本政府雖然開始把消費者教育納入高中教育內容，不過學校的上課時間有限，而且要教的東西太多，消費者教育能達到什麼樣的效果還是未知數。除了學校教育以外，實質上日本還沒有想到其他的對應措施。

本來日本人是在自己20歲生日的前一晚的12點成年，生日不同的人的成年時間會不一樣。不過新的成年規定是在2022年4月1日生效。新規定生效時，全日本所有18歲以上20歲以下的年輕人會在生效的一瞬間同時成年。由於這一年度的成年的人數會暴增，所以日本的各自治體在煩惱該怎麼舉辦2023年的成人式。

修改成年年齡，對社會的影響真的非常大。

本文經作者授權刊登，原文發表於梅と桜 ―日本台湾年軽人的事情―

責任編輯：羅元祺

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