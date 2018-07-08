帶著善意決定為家人插管的你，已經做了當下最好的決定

文：艾彼（諮商心理師）

三年半前，凱沁的母親因為半夜心悸、氣喘嚴重，緊急送往急診室。

「到醫院時，我的心情實在很慌亂。我媽媽之前也曾到醫院急診......但從來沒有一次嚴重到急診醫師建議插管.....」

凱沁說，她當下完全失去思考能力，認為自己該相信醫師的建議。

「醫師都已經建議插管，家屬能說什麼？我想我們就配合吧。只要她能出院，就好了，我當下真是這麼想，以為媽媽之後還會出院，沒想到後來就沒辦法了。」

凱沁口中說的沒辦法，指的是媽媽無法自主呼吸，只能以插管的方式延續生命。

「幾個月後，媽媽一直沒清醒。醫生那時候建議拔管，但我實在做不到，實在做不到！」父親早逝的凱沁與母親相互之間是對方的支柱。凱沁六歲時，曾有一次溺水昏迷被送到醫院，媽媽下跪哭求醫師一定把自己從鬼門關救回來，「那時我依稀聽到媽媽哭得好慘，媽媽只有我，如果同意拔管.，我就太不孝了啊！」

凱沁回憶，站在急診室要決定的那一刻，雖然只有短短的幾分鐘，他腦中卻閃過好幾個念頭。



「媽媽因為過程太痛苦，會去推醫師、護理師的手，為了怕媽媽危險，還把媽媽的手腳綁住。」說到這裡凱沁已經哽咽的泣不成聲：「那時候我想......媽媽你忍耐點，會好的！你還這麼年輕，可以的！」

剛過七十歲生日的母親，以現代醫學來看，的確還很年輕啊。

只是，凱沁真沒想到，媽媽後來就沒醒過來了。

「上個月某天我到醫院去看媽媽，我看到她腳都變形了，我想著，以前媽媽最愛踩腳踏車載我......現在她躺在床上什麼都不能做，不能吃飯不能說話，這樣媽媽真的會喜歡嗎？還是只是我不願意放手？」

拔管時，醫師要我在媽媽耳邊說：「媽媽你辛苦了，現在身體已經不需要管子了，放心走吧。」

凱沁說，那一刻住院以來沒有睜開眼睛的母親，打開了雙眼安祥和藹地看著凱沁，又慢慢闔上。「我永遠無法忘記媽媽拔管那一刻，躺在病床上看我的眼神......好像她終於解脫了。」

像凱沁一樣以為家人能夠順利出院，插管只是暫時、不想放棄急救，卻沒想到後來無法順利出院的家屬還有許多。

凱沁的案例還算是平靜，有些家屬在病床前關注的不是親人，而是親人還沒來得及分財產，非得留家人一口氣，等待奇蹟發生，把財產分個明白。而兄弟姊妹多的家庭，對「放手」讓長輩走，有不一樣的意見，有人覺得放手就是不孝，應該救到底、等到底；有些覺得拖著才是讓長輩受苦，應該早點讓長輩解脫。甚至有些家庭裡，沒有人敢承擔做決定的責任，深怕做了決定以後，所有的指責都會落到自己頭上來，沒有人願意做出結束醫療的決定。

和臥病在床的病人關係密切的家中成員，看見家人無法自主呼吸的那一幕，或多或少都會出現責怪自己、後悔讓家人插管治療、心疼家人受苦的情緒感受。同時也會掙扎在拔管與否的決定中間，困惑到底怎樣才是最好的決定。

艾彼心理師想告訴你，有這些情緒，都是很能理解的，請你不要太苛責自己，或覺得自己很奇怪。

這麼突然地被推到前線去面對家人的死亡，不是一件你曾經預想過的事。當下情況那麼混亂，你卻必須做出立即的反應與決定，急救與否、插管與否？你不是醫療人員，只能憑著僅有的訊息做出判斷，你同意讓家人插管治療，已經是你當下能做出的最好決定。

如果你是帶著善意，決定讓家人插管治療。我相信，插管的家人，雖然無法出院，也一定能理解你當下如此選擇的原因。正因為你們的關係與其他人不同，你才會如此想挽回他的氣息，留住他在你身邊，不是嗎？

親愛的，看見親人受苦，是世界上最難受的事，你當下做的決定沒有所謂對錯，你只是想舒緩他的痛苦罷了。你已經做了當下，能夠做的最好決定。

而如果，你還願意為自己、為自己的孩子或親人多做一點，我鼓勵你，不要讓決定在現場才發生。你可以透過預立醫療照護諮商，為自己預立醫療決定。

那麼，你的孩子、親人就能夠少經驗一些目前你承受的掙扎、悔恨與痛苦了。

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本文經愛長照授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航