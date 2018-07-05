大家一定都知道Epson吧！無論家用或是商用，Epson的印表機、投影機、掃瞄器、標籤機等等都是大家的好夥伴。成立於日本的Epson，一直都以謹慎、嚴謹的態度，致力於研發各種家用與商用設備。而商用設備可不只是事務機器，還包括你沒想到的「機械手臂」。

無心插柳柳成蔭

一般人可能不知道，Seiko Epson最早是以「手錶」起家。早在1942年，為了可以更精確地打造每一支手錶，便開始發展機械手臂，來取代耗時又費力的手工製作。

經過40年的研究和組織變化，1975年正式以Epson為公司品牌，並在1982年推出第一台機械手臂量產，並研發出世界第一台Windows控制介面，與全球首款支援微軟PC系統的機械手臂，奠定了發展機械手臂的主導地位。更在1994年開始，全系列支援PC控制於工業用機械手臂，這個領先業界的重大突破，將機械手臂的應用推上另一個層次。

Photo Credit: TNL Brand Studio

30多年來，Epson不斷在軟硬體的技術上推陳出新，從四軸（SCARA）到六軸系列，下至小巧，上至天吊，從最初的多工作業、可變拱形動作，到後來的短臂、可旋轉、可折疊、抗靜電系統，還有目前最新的Smart motion control技術。種種強大進展，都為Epson的機械手臂帶來更高的精準度與性能。

細緻思考與創新運用

如今，Epson機械手臂已被廣泛運用在各行各業。以其卓越的「力覺感應器」與軟體技術，降低重複運作產生的振動，調整力量大小，以利生產線的不同動作，具有快速又精準的效果，讓Epson的機械手臂，有著獨一無二的「高速度」、「高精度」、「低震動」三大優勢。

Photo Credit: TNL Brand Studio

而Epson在軟硬體設計與研發上，注重精緻度與標準化，讓每一款機械手臂不只表現優異，更能以統一的軟體與零件彼此溝通。除此之外，獨步市場的「QMEMS石英技術」，使機械手臂可以快速定位並減少整定時間，也能在生產線上快速作業，精準計算、優化每一個動作的路線，讓表現更出色。

Epson更結合影像技術與機械手臂，只要在機械手臂上選配「機器視覺」，就能直接辨別零件位置及色彩，進而準確又迅速地組合產品。種種細緻思考與創新運用，讓Epson的機械手臂擁有「高產能」、「高品質」、「簡易操作」三大特點，不僅可滿足多元生產線的多元需求，更可表現自動化生產的優勢。

特別的是，Epson提供一鍵備份的控制器、選配附件等等，以及完整的全球支援配置，不管是哪一種製造需求，Epson的機械手臂都是工作上的最佳夥伴。

Photo Credit: TNL Brand Studio

智能先行，自動化的黃金新標準

數十年來，Epson的機械手臂結合各種高精密微型元件的發展經驗，帶著世界認可的速度、精準度和易用性，為高精密產業提供可靠、穩定、優異的支援服務。Epson最為人稱道的印表機，其核心零件印字頭就是靠Epson六軸機械手臂來組裝，這顆精密優良的印字頭，正是印刷出優質作品的關鍵。

根據「日本富士經濟雜誌」（2011-2017）調查報告指出，Epson的四軸SCARA機械手臂，在承載20公斤以下的機械手臂中，已連續七年獲得全球市佔率第一，穩坐世界機械手臂霸主的寶座。未來，Epson機械手臂將以始終如一的嚴謹與創新思維，以智慧運作為目標，打造自動化的黃金新標準，讓自動化變得更簡單。