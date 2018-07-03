靠著把德國的「二次移民」拒於門外，梅克爾逃過「聯合政府」分裂危機

（中央社）

經多日波折，德國總理梅克爾今（3）日就移民議題，與友黨基督教社會黨（CSU）籍的內政部長賽賀佛（Horst Seehofer）達成協議，岌岌可危的執政聯盟因此不致崩盤。

梅克爾（Angela Merkel）表示，歷經數日艱苦煎熬後，雙方終於敲定「真正妥善的折衷方案」。她指出，這與在德國邊境附近為尋求庇護者成立拘留及處理中心有關。

路透社報導，賽賀佛離開基督教民主黨（CDU）的柏林總部時說：「基民黨與基社黨密集討論後，我們已就未來如何防止非法移民跨越德國和奧地利邊界達成協議。」

梅克爾3個月前才成功籌組執政聯盟，而內閣對移民政策的歧見，使執政聯盟瀕崩盤邊緣，上述協議則讓梅克爾不必面臨下台命運。主導歐洲政治12年半的梅克爾，似為了這項協議元氣大傷，引發外界質疑她是否能撐到任期屆滿。

這項協議仍需梅克爾另一個執政夥伴社會民主黨（SPD）同意，才能正式成為政府政策。

梅克爾與賽賀佛達成協議後，立刻招致德國左派黨（Die Linke）的雷克斯林格（Bernd Riexinger）等人抨擊，他在推特上痛斥這項計畫為「大型拘留營」。

梅克爾2015年決定開放邊界，收容上百萬名來自中東及非洲戰區的難民。這項決定震撼歐洲政治圈，也助長德國另類選擇黨（AfD）等反移民的極右政黨崛起。

總理和內政部長為「移民問題」爆內訌

《大紀元》報導，德國內政部長賽賀佛，同時也是德國保守黨派基社盟（CSU）的主席，CSU與默克爾領導的基民盟黨（CDU）是姐妹黨，共同組成聯盟黨，是德國執政的最大黨派。

賽賀佛與梅克爾兩個人對於難民議題的爭執由來已久，梅克爾主張歐盟有個統一的難民政策，也希望歐盟國家繼續敞開邊界，讓難民進入，然後由歐盟制定政策，進行分配或遣返難民回國；在歐盟的會議上，梅克爾和法國總理馬克宏都堅持「歐盟統一」解決難民方案。

不過這讓賽賀佛非常不滿，他認為應該德國應該「單飛」，他所屬的基社盟在難民問題上也較為保守，甚至曾公開對較為反對難民的右傾國家如匈牙利、奧地利和義大利等政府表示同情，因此對梅克爾對難民太過於「敞開大門」，早就讓兩人的關係緊張已久。

賽賀佛在歐盟峰會前給梅克爾下了最後通牒：如果6月底不能拿出解決方案，他7月1日就要下令執行「德國單飛」行動：即拒絕讓已經在其它歐盟國登記辦理難民手續的外國人再進入德國；這勢必會逼迫梅克爾撤換內政部長，而基社黨拒絕承認梅克爾在歐盟峰會達成的協議，也將引發兩個黨的分裂，危及德國聯合政府的執政。

《中央社》報導，一開始梅克爾不願妥協，賽賀佛則一度放話要辭去黨主席和部長，過去他一直敦促梅克爾採取更嚴格的移民政策；現在他自認為過去幾週都「無人支持」，想下台走人；他也曾對媒體抱怨，他所提的「關閉德國大門計畫」未獲支持；而其他基社黨幹部拒絕讓他辭職，選擇維持策略性談判。

《德國之聲》報導，如果梅克爾堅守立場，賽賀佛真的辭職 ，基社黨必須提出接替人選，假如基社黨不願繼續留在梅克爾領導的基民黨與社民黨組成的「大聯合政府」內，基社黨就會召回目前在政府內所有的基社黨籍的部長，這局面一旦形成，聯邦政府在議院便會失去多數支持；如果基社黨提名一位人選接替賽賀佛，梅克爾政府就可繼續執政，但此番折騰下，梅克爾和基社黨間的關係將持續緊張，不管是哪種結果，對梅克爾來說都不理想。

最後的「協議內容」是什麼？

《大紀元》報導，梅克爾後來仍在歐盟會議上與其他成員國達成共識，包括：成員國在出於「自願的基礎」上，設立非法移民和難民中心，同時也限制難民在歐盟內部的流動。各國同意強化邊界安全，成立拘留中心處理尋求政治庇護的難民，以及加速裁決難民是否有權申請政治庇護和驅逐無權申請者的程序。

然而過去幾天賽賀佛都表示他無法接受梅克爾和歐盟其他成員國的協議，他認為德國應該有更多權力遣返驅趕難民，例如假設難民 在德國申請避難被拒，或已經在其他地方申請避難，當這些人來到德國邊境時應該被驅趕。2日當天，梅克爾與賽賀佛及兩黨高層在柏林進行從早到晚非常長時間的會談，為維護兩黨數十年來的合作情誼做最後努力。

《德國之聲》報導，最終 雙方同意，德國將會減少進入德國的難民數量，也容許行政單位果斷拒絕沒有機會獲得庇護的人，賽賀佛事後表示 ，「清晰的協議」令他十分滿意，現在已經打消離職念頭，將留下來繼續做內政部長，德國政府也因此免去分裂危機。

《中國時報》報導，根據基民黨與基社黨達成的協議，目前留在德國並於其他歐盟國家申請離民身分的非法移民，將留在德國邊境的收容中心，並安排送他們回到原先抵達的歐洲國家，另外賽賀佛也爭取到更嚴格的出入境管制，梅克爾則可繼續遵守歐盟規定，以及決定實行歐盟國家內自由通行的原則。

協議中，雙方同意「更好地安排、管理和限制『二次移民』（即先已在其它歐盟國家登記後又前往德國的尋求避難者）」，具體內容包括在德國與奧地利邊境實現新的「邊境治理」，實現將「二次移民」拒之門外；建立若干「中轉中心」，將已在它國登記的難民直接遣送回原登記國。

為實現這一點，雙方同意不應採取單邊行動，而應與有關國家簽署協議或遵循一定的原則；如果有關國家拒絕達成直接遣返協議，則將透過德國與奧地利之間的協議在兩國邊境實施遣返。梅克爾稱這是「真正適當的妥協」。

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺