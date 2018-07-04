機場飆罵、機上怒罵，只懂得我、我、我的「巨嬰人」

文：空中老爺的日常

引述一則新聞：

一名台灣女子日前於日本名古屋搭機回台，因三十公斤行李超重不能接受要多付費用，怒罵日本地勤「白癡」，現場的台灣旅客看不下去上前制止，還被女子嗆「我在行政院上班」、「你們這些貧民的台灣人」，引發熱議。......網友日前在《臉書》不公開社團「爆廢公社」發文指出，二十六日在日本名古屋中部機場，遇到一位大媽因行李超重的問題，要多罰一萬元的費用，讓她罵日本捷星航空的地勤「白癡」，讓後面排隊的台灣旅客看不下去，現場的台灣旅客看不下去上前制止，還被女子嗆「我在行政院上班」、「你們這些貧民的台灣人」。而她事後於《臉書》發文，稱她是中度肢障，捷星航空百般刁難殘障旅客才會生氣「你的搶銭理由與契約買賣不符」。

無獨有偶，近日一名美國的航空女乘客，在休斯頓飛往明尼阿波利斯的航班上，因精神問題大罵髒話，被護送下飛機。據悉，該架次航班於上午八點起飛，起飛一個小時後，飛機備降羅徹斯特，原因是機上的一名乘客需要醫療救助。就在空乘等待醫護人員來到時，一名尚未被確認身份的女乘客變得越來越憤怒。

根據乘客拍攝的一段影片顯示，該名女乘客焦慮不安地在過道上走來走去，著了魔似的。一名男乘客試圖阻止這名女乘客進入駕駛艙，她便在客艙裡大喊大叫，其中夾雜了很多髒話：「你知道我的兄弟們都是誰嗎？他們是海軍陸戰隊的狙擊手，你他媽的認為自己招惹得起海軍陸戰隊？」最後，該名女乘客被警務人員帶走並送往醫院接受心理健康評估。

後續報導揭曉，原來女乘客是一名退伍軍人，她的這種行為被認為是由創傷後壓力症候群所引起。事後，女乘客自述，「我有退伍軍人後遺症，我有情緒上的問題，當時我很生氣，我只要哭我就很生氣，我越生氣我就越害怕，所以我必須有這樣驚人動粗口的行為。」但這如同巨嬰般的舉動，並沒有得到其他乘客的同情，而她也將面臨到影響飛安的懲罰。

不知從什麼時候開始，這個世界愈來愈多人不知不覺中粗暴對待他人？一個新的名詞就是所謂的「巨嬰症」，即成年人的自戀型人格障礙，儘管生理上已經成年，心理上卻和六個月大的嬰兒一樣，認為自己就是整個世界、近似於神一樣的存在。如果世界不按照其意願運轉，或在索取過程中受挫，就會從天使變成魔鬼，情緒失控。

這幾年來，社會上有越來越多這種「巨嬰人」，他們極度自私，只求索取卻沒有貢獻，絕對的以自我為中心，一切都是「我」、「我」、「我」，「馬上」、「現在」，所有人都要圍著他轉，那才是對的。完全沒有規則意識，沒有任何的道德約束，把自己當成「嬰兒」，社會當成「奶媽」，指望整個社會無止盡的接受容忍。對於道德與法律的破壞已經到了讓人厭惡的程度，要求別人有「同理心」，把別人的幫助視為應該的，完全沒有感恩之心，搞得全世界都是欠他的。巨嬰人所破壞的不止是道德層面，在法律上的破壞也不遑多讓。在這樣的情況下，我們的社會豈能不壞呢？

而在台灣，巨嬰人更特別偏愛挑戰規定。在他們眼中不合自己的利益就是不合理，不需要遵守。於是乎在交通表現上，我們看到交通規則是可以被挑戰的；當你騎機車不戴安全帽，開車不願開大燈，被取締時，理由就是一大堆。當搭飛機因天氣因素，延誤到行程時，便指責航空公司決策太慢。當搭機行李過重，不願付超重費，忽視航空公司的規定，便謾罵航空公司不人道是「白癡」。

巨嬰人的通病在社會上各處都可看到，樣樣反對、會吵的有糖吃、討價還價、規定不關我的事。而當被指責時，便以我有什麼心理障礙或疾病為藉口，要求別人有同理心原諒。這種觀念根深蒂固，於是導致社會風氣逐漸敗壞。

巨嬰人對於社會普遍的粗鄙和暴戾，我們目前或許只能依靠公民道德約束，或期望於這一代的父母能夠在家庭教育的層面，身體力行。德國、日本教養有許多方面值得台灣學習，從基礎、態度、禮貌、清潔教起，強化孩子的個人修養和公德意識。單憑個人的力量，我們或許無法改變這個社會的亂象，但我們可以從自身做起，加以對抗。最重要的方法，就是追求自我完成，讓自己成為更加獨立自由、又懂得尊重社會的人。

先前，有個美國公務員在國外說了種族歧視的話語，結果回國後馬上遭到公司的開除。而在台灣呢？我們對於巨嬰人的行為卻「包容」到讓人家連什麼叫做「尊重」都不懂呢！

本文經空中老爺的日常授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航