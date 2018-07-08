「男主內、女主外」，自學、社運樣樣來的非典型家庭

文：李奕萱

也許你在街頭上看過他們，只是你不知道那就是他們。每當有社會運動時，他們一家人會全員出動，媽媽是以歐巴桑聯盟一員身份參選、總是活力充沛的翁麗淑老師，爸爸則是背著最小孩子「海ㄤ」趴趴走也不喊累的全職奶爸楊鈞文，他們身邊還有兩個古靈精怪的小鬼頭到處跑跳，總是安靜不下來。

家家有本難念的經，在和樂融融、元氣滿滿的家庭背後，是夫妻倆與孩子們曾經跨過的個個難關。他們家裡除了有個小胖威利症的罕病兒「海ㄤ」，還有鈞文老年失智的媽媽需要照顧；家中老大承霖和老二澂昀的年紀分別該在國中和國小，然而他們卻沒有在體制內就學，選擇了自學，加入共學團，走上一條截然不同的學習路。加上印尼來的看護阿珠，小小屋簷下熱熱鬧鬧的七個人，是一個非典型的家庭。

雖然非典型讓這一家人需要更多的挑戰，不過「主內」的爸爸鈞文卻很樂觀，笑說：「我們都只想著要過好今天，沒有在想明天的！」

不同出身下的迥異家庭想像

看著大多時候都能適時抓住三隻脫韁野馬的麗淑與鈞文，或許很難想像他們也曾經是不成熟的父母，甚至應該說，他們一開始根本沒打算成為父母。

鈞文從小在三合院的大家庭中長大，極端保守、重男輕女的家庭既傳統又嚴格。讓他印象最深刻的是，那時他們吃飯時分兩桌，一桌是阿公、阿嬤、叔叔、姑姑還有他的爸爸，另一桌則是小孩們的位子，而身為媳婦的媽媽，雖然輩份比小孩長，卻只能坐在小孩那桌。鈞文從小就在不合的父母兩邊周旋，他要幫忙承接全家大小勞務的母親，然後在他調皮時，則會換來父親的打罵。

麗淑來自很不一樣的家庭，雖然麗淑家中父母也相當保守、重男輕女，然而作為整個家族的老大，麗淑得到了長輩的疼愛，口齒伶俐的她總能從容應對想管教她的父母，就連她記憶中唯一一次被阿嬤打時，她都還會跟阿嬤講道理：「你越打，我就越會哭，你叫我不要哭，你就不應該打我。」

鈞文從小看著父母的不合，只希望父母趕快離婚，對於婚姻、家庭，從沒有好的想像；麗淑從小在家裡都相當自主，再加上高中就開始讀女性主義，她從不覺得戀愛是為了婚姻，更對朋友們鐵齒說自己絕不會有小孩。

他們雖出生自不同氣氛家庭，卻同樣不強求婚姻，他們交往、同居，都沒想要結婚，但卻在聽說結婚補助將要被取消時，不顧兩家人的反對，辦了公證結婚。「當初只想說趕快把這筆錢拿到，沒想到萬劫不復，竟然不小心就生了三個小孩！」講起當年回憶，麗淑嘴角帶著寵溺的笑意。

小胖威利症海ㄤ降生，鈞文成全職奶爸

Photo Credit: 李奕萱 全職奶爸鈞文與有小胖威利症的海ㄤ

結婚一開始，鈞文和麗淑幻想著兩人的愜意生活，然而鈞文見媽媽一直渴望有小孩陪伴，就在和麗淑討論後，生了老大來給鈞文媽媽帶。沒想到不久後，鈞文媽媽竟被宣告有老年痴呆症，鈞文眼見辛苦了一輩子的母親還沒享受人生，就要失去行為能力，便趁著孩子還小，跟公司請了留職停薪的育嬰假，帶著母親與小孩行走臺灣大小景點。

母親完全失智後，家裡找來了看護，麗淑、鈞文兩人同時工作與照顧孩子，日子也還過得去，就在他們殷切期盼第三胎「海ㄤ」的降臨時，卻發現海ㄤ有小胖威利症。小胖威利症的患者需要面對肌力不足、智能障礙、發展遲緩、無法控制食慾等問題，從小開始，就要接受物理、職能、語言等治療，還需要每天打生長激素，才能順利成長。

眼見陪伴海ㄤ需要相當多時間，鈞文毅然決定辭職，成為全職奶爸。不同於傳統「男主外，女主內」的家庭觀，擔任學校老師的麗淑成為一家的經濟支柱。

儘管男性請育嬰假的人數逐漸上升，然而全職奶爸這樣的身份依然少見。鈞文帶孩子出門時，時不時就會有人誤認他是單親家庭，特別慰勞他的辛苦。面對建立在錯誤假設上的好意，鈞文哭笑不得。「全職奶爸」這樣的觀念不只對外難用一言兩語說清，對於自己的家人也難解釋，麗淑至今都沒告訴自己的父母說：鈞文早就辭職成為全職奶爸。「我臉書發文都要封鎖我爸媽！」麗淑笑道。

他人的閒言閒語固然可以不去在乎，然而，等在鈞文前面的還有與他育兒理念衝突的生活環境，鈞文認為孩子本來就該好好玩耍，然而臺灣的公共空間卻「不該玩的地方不能玩，該玩的地方又不好玩。」該讓孩童奔跑玩樂的公園擺滿罐頭遊具，而會讓孩子興味盎然的地點：像是兒童圖書室、公共交通工具之類的地方，只要孩子笑鬧聲大了些，就容易受到民眾的側目、議論。近年來，以孩童為主體來思考的設計雖然越來越普遍，然而大眾對於孩子的體諒或許還有待加強。

鼓勵孩子脫離傳統教育，追求自己的興趣

Photo Credit: 李奕萱 麗淑、鈞文、三個孩子一家人，以及兩位青平台的朋友

罕病兒、失智的鈞文媽媽、主內的全職奶爸、主外的職業媽媽，不管怎麼看，這個家庭的運作都已經相當不容易，再加上兩個自學的小孩，那就更不得了。

在老大承霖五年級時，鈞文認為學校教育與自己幼年時受的教育如出一徹，沒有進步，因此在全家人商量後，兩個孩子便離開了校園，加入共學團，開始沒有所謂「正確道路」的自學。麗淑本身在國小任教，身為體制內的教師，自己的孩子卻離開了校園，顯得相當特異——她承認，在這個資訊唾手可及的時代，臺灣的教育雖然一再改革，但只要不改威權管教、升學至上的核心觀念，就都是空談。「小孩子去學校、坐在那個位子上就是在浪費時間，而且還會折損孩子對學習的熱情。」麗淑說。

剛脫離體制的時候，看著小孩常常玩電動、看網路影片，麗淑與鈞文都有著種無名的焦慮，然而他們逐漸發現，能培養孩子自主的學習態度才是最重要的。因此，學習就盡可能以兩個孩子的興趣為核心，連結不同的學科來學習。喜歡棒球的承霖會主動閱讀棒球的書籍，看到鈞文開車超速，還會跟鈞文說：「你這個速度都有職棒二縫線速球的球速了！」而妹妹澂昀則在找到一個算盤時，主動問說這怎麼用，鈞文笑說：「她還會逼你出題目給她算。」

「現在Google什麼沒有？主要是要讓孩子去篩選、找到資源。我們這一輩需要開始正視這件事，重新思考『學習』的定義。」麗淑說。

麗淑與鈞文懷抱著對孩子教育的理想，然而生活本就不富裕的他們負擔自學的費用，依然會有點辛苦。「國民教育給每個學生都有經費補助，雖說要有一定規範，但自學的人應該要可以拿到部分補助。」麗淑說，鈞文也告訴她，如果麗淑真的當選了，這個議題應該要提出來討論。

樂天開明，屋簷下七人協力前進

Photo Credit: 翁麗淑 參與遊行的一家人

在鈞文與麗淑努力撐起的溫暖屋簷下，除了有六個以血緣牽繫的家人，還有一個印尼姐妹阿珠，一開始她專門照料鈞文失智的母親，後來出於自己的喜愛，就也開始加入照顧海ㄤ的行列（當然，鈞文和麗淑有幫她加薪！）他們一家從不把阿珠當做外人，總會一起吃飯、一起談笑，阿珠有時候還會教孩子印尼語，向他們分享印尼的文化。

阿珠很照顧海ㄤ，不只每天準時餵奶，還會教海ㄤ應該要坐好再喝，有時候阿珠還會帶他去外籍工作者的臺北車站聚會，會帶著海ㄤ和自己遠在海洋另一端的母親視訊，阿珠的母親好喜歡海ㄤ，總會特別指定要跟他講話。「我們開玩笑說，不然帶回去給你養。阿珠想都沒想就說：好！」鈞文說。

符合傳統想像的家庭會遇到各式各樣的挑戰，而非典型的家庭更是需要面對社會大眾的質疑、自我的擔憂：未來海ㄤ能不能健康長大、學會控制自己的食慾？兩個自學的小孩能不能找到自己的興趣，並好好發展？走在人煙稀少的道路上，難免會對前方路途的風景感到不安，不過問說：這樣的生活辛苦嗎？樂在其中的鈞文笑說不會，麗淑則是坦承人生做出選擇後，勢必有捨有得，不過現在這樣很幸福。

無論面對什麼樣的挑戰，屋簷下的七個人都認真地過好每一天的生活。明天會如何呢？那就明天再想吧！

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航