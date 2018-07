《意識宇宙簡史》：「真希望此刻能永恆存在」，會不會已經成真？

文:狄帕克・喬布拉(Deepak Chopra, M.D.)、米納斯・卡法托斯(Menas Kafatos, Ph.D.)

時間是從哪裡來的?

時間從來就不是我們的敵人。但我們把它變成一個敵人,說著「我沒時間了」或「時間到了」這類的話,意指人類陷入時間牢籠而無法逃脫,至少要等到死亡時才會知道死後的生命是否為真。不過,愛因斯坦找到一個與時間和平共處的方法,他說,過去和未來都是幻相,只有此時此刻是存在的。這是世界的精神傳承與先進科學合而為一的精彩時刻之一。開悟的賢者、先知詩人,還是一位知名物理學家說過以下這句話?「永遠和總是在那裡的,只有現在,唯一且相同的現在;當下是唯一一個沒有終點的。」

這句話出自埃爾溫.薛丁格(Erwin Schrödinger, 1887-1961),他就如許多量子先驅者般,在愈瞭解自己協助造成的革新時,愈趨近神祕主義。由於「神祕」在科學上具有致命效應,如果我們決定薛丁格是完全照字面來闡述的,會是怎樣呢?我們會留下「現在熟悉的不相配」(now-familiar mismatch)。日常生活中的時間,一定是從過去進行到現在,然後到未來。時間怎麼可能是靜止不動,或更不可思議地,是我們的心念發明出來的?

回到你心念中孩童時對天堂的想法。不管是看到天使在雲上彈豎琴,或是純真小羊們在綠草間跳躍而過,孩子們都被告知天堂是永恆的,天堂永遠存在。對孩子的心念,以及許多成年人的心念來說,「永恆」聽來無聊又單調。它甚至可能有點嚇人,因為隨著時間無盡開展,豎琴的彈奏和小羊們失去了吸引力。

但實際上,「永恆」並不是持續很長、很長的一段時間。永恆是無時間限制,而當任何宗教信仰應允永恆生命時,會觸及兩件事。一個是失去時間的折磨,像是老化和邁向死亡。第二個應允就更抽象了。在死後我們就沒有時間限制。如字面所說,在靈魂所屬的「永恆區」中無時間限制。但何必等到來世?如果時間是個幻相,我們應該可以在任何時候都跳脫時間,只要住在此刻就好,那麼上天堂的價值就達成了。

科學家並不這麼想,至少大多數科學家不這麼想;但正是科學打開了以新方法來看待時間的一扇門。比方說,一直到愛因斯坦指出之前,無人知道時間可以像橡皮筋一樣伸展。精神導師們早已跟我們說,神的時間是無限的,而現在有些宇宙學家也對多重宇宙說出同樣的話。事實上,現代物理學在抓住更多時間上非常貪婪。如果真的有無限的時間,永恆的宇宙就可能產生;而如果你擁有無盡宇宙,「在外面那裡」的某處就可能有地球,以及活在今天的所有人的鏡像。

所有這些猜測,包括宗教上的,在我們知道時間從哪裡來之前,都是空想。現在並沒有關於大爆炸花了一點時間的證明。因為當你沉潛入普朗克時代的純粹混沌中時,時間不過只是量子湯中的另一種成分而已,不是跟著「之前」和「之後」或因與果等特質旋轉。宇宙曾是個無時間限制的地方,或許依然如此。

瞭解奧祕

最正確的原子鐘是如此精準,以至於每隔幾年就需要加入「閏秒」;報紙在閏秒發生時都會穿插一個小故事,而上一次是在二○一五年六月三十日。需要加入額外那一秒,是因為地球的自轉速度正在逐漸放慢中,加入這額外一秒,會讓世界協調時間(Coordinated Universal Time,時鐘的時間)與太陽時間(日出與日落)同步。

當根據原子振動的時鐘,可以將時間切成百萬分之一秒後,時間就好像一點都不神祕了。時鐘在報時上非常有用。但它們同時也共謀防止我們知道時間的真相。當愛因斯坦被要求解說相對論時,他說了一句很有名的話:「把你的手放在熱爐子上一分鐘,會覺得好像是一小時。當你跟一個漂亮女生坐在一起一小時,感覺像只有一分鐘。這就是相對論。」他調皮地指出時間與個人觀點相關,而這正是隱藏的神祕之處的開端。當一個人感到喜悅的滿足時,通常會嘆口氣說:「真希望此刻能永恆存在。」他們所希望的會不會已經成真了?

時間有兩張面孔,一個與個人經驗相關,一個則是與由科學等式所描述的客觀世界,這是個交纏的問題。不管看牙醫或塞在車陣中時,時間是怎麼拖拖拉拉的,時鐘上的時間並未受到影響。你可以將這個事實切成兩部分。你可以宣稱時鐘的時間是真的,而個人的時間則不是。或者你也可以指出,去除掉個人觀點的時間的可能性,只出現在理論中。儘管這聽起來激進甚至奇特,本書作者仍採用第二種立場。

當時間變得強烈個人化時,我們才會注意到那些通常躲在視線之外的人類元素,因為我們早就將之視為理所當然。莎士比亞筆下的馬克白,在他殺了國王並啟動悲劇命運的最沮喪時刻,心力交瘁地說:「明日,明日,又明日,/日復一日碎步爬行,/直到既定時間的最後一刻。」(Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, / Creeps in this petty pace from day to day, / To the last syllable of recorded time)

這是個人觀點時間的典型表達。一日冷酷地跟著另一日,帶著我們更接近死亡的時刻。但時間的「碎步」事實上是個幻相。在量子領域中,時間不是用「飛」的,而所有的實相是以純粹的潛能存在。量子領域是在我們常識中的時間概念之外,當粒子從領域中出現時,此粒子並無歷史。粒子是與開關綁在一起,不是和過去。

在量子實相中,馬克白會說:「現在,現在,又現在,除了現在,其他都不存在。」如果時間的流動不再可信,唯一可能存在的時間就是此時此刻。此時此刻是「真正」時間的量測,而新生兒誕生與年老者死亡的時間「流動」,則是個幻相。問題就在這裡。我們目睹新生兒誕生和年老者死亡,還有其他發生在時間流動中的事。無人能對我們說這些都是幻想出來的。

當然,如果你活在地球上,這個幻相就非常具有說服力。但對物理學家來說,無時間性的量子領域,是被人類的神經系統所過濾;此神經系統為了我們自身的利益,將永恆切割成整齊而實用的切片。「在外面那裡」,時間是個完全自人類考量中脫離的實相的次元。馬克白或許怕死,但一塊磁鐵不怕。磁鐵存在於電磁場域中,而電磁場域因所有特定的目的而永不老化。只要現今的宇宙持續下去,電磁場域就會原封不動,永不衰老。一顆燈泡在使用超過特定小時後就會用盡,但「光」本身不會。就算宇宙在距今數十億年後來到終點,而所有光的來源變成黑暗,說「光」會變老仍是錯的。「光」只會關閉。

是宇宙雞,還是宇宙蛋?

對一個研究中的科學家來說,這個立場似乎是如此不證自明到,你會認為它是不能被挑戰的。但幾乎是同時,我們就碰到了「什麼先出現,是雞還是蛋?」的難題。沒有宇宙,就不會有時間;而沒有時間,就不會有宇宙。兩者互相依賴。對原子來說也是如此,原子是直到大爆炸後的三十萬年,當光溜溜的質子與電子結合後才出現的;在那之前,只有電離物質存在。沒有時間就沒有原子。沒有原子,就不會有人類的大腦來感知時間。這兩者是如何相連的?沒有人知道。時鐘製造出來的幻相,不能被信任;而這就在客觀時間上投下了懷疑。難以超越的某物如一堵牆,讓我們無法窺視超過普朗克時代,到創造前去看大爆炸之前的狀態。同一堵牆也擋在時間上,但這並未阻止物理學家們去找出「在被創造出的宇宙中,時間是如何運作」的解釋。時間帶來改變,改變意謂著「動作」,而「動作」可以在創造中的各處被觀察到。但奇怪的是,「動作」並不表示我們觀察著正在動的某物。這同樣也可以是個幻相。

原子與分子到處移動的事實,也是時鐘幻相的一部分。當你看到電影裡的車輛追逐畫面,車子並不是真的在移動。而是一格一格的靜止圖片從投射器中通過(當投影器使用膠片),以每秒二十四格畫面製造出動作的幻相。我們的大腦也是透過快照的方式運作,將靜止的影像快速地串流在一起,讓我們看到動作中的世界。

在量子領域階段,所有動作都是假的。次原子粒子迅速出入在量子真空中,每次都出現在略微不同的地方。基本上它們沒有在動,因為「不同的地方」只是狀態的改變。想想電視畫面的運作。當一顆紅氣球在螢幕上移動時,電視機裡並沒有東西在動,而是燐光體(在老式的陰極射線管中)或LCD光(在數位螢幕中)在閃動。經由這樣的順序(先是紅色LCD1號,接著是紅色LCD2號、3號,這樣一直下去),氣球好像是從左飄到右,從上到下,或往其他方向。

坐在電影院中,我們或許知道其後的把戲是怎麼完成的,但我們屈服於幻相之下。只要我們想要,隨時可以起身離開電影院,回到真實的世界裡。但你要如何走出真實的世界?如果每天的時間都跟電影一樣是幻覺,那問題就出現了。人類的神經系統,是由微小的時鐘管理著其他全身的微小時鐘,所架構而出的。除了身體跟隨的大韻律(睡覺與行走、進食、消化和排洩廢物)以外,還有中度韻律(呼吸)、短韻律(心跳),以及非常短韻律(細胞中的化學反應)。

人類的神經系統能將所有這些韻律同步化,真是奇蹟,而且還有更多。肌肉纖維的抽動、荷爾蒙的流動、DNA的分類、新細胞的產生等,所有這些過程都有自己的時鐘。DNA活動也控制著長程韻律,從嬰兒牙齒的出現、經期的開始和青春期其他方面,到久遠的事件,如男性禿髮、更年期,以及其他要花數年發展的慢性疾病的開端,像是許多種癌症和阿茲海默症。我們的基因是如何管理跨越短如百萬分之一秒(細胞中化學反應的時間),和長如七十年或更長的時間表,仍然是個謎。

到此,如果你是個頭腦實際的人,可能會想說:「時間的奧祕太過抽象了。只要我的大腦按表操課就夠了。」但它不是啊。想像你在床上,正在作夢。夢中的你是個在戰場上作戰的士兵。你衝過原野,心臟怦怦跳。炸彈不停地在你周遭爆炸,炮彈從頭頂呼嘯而過。雖然你在恐懼中,但這場面牢牢地吸引住你,然後你就醒了。在那個當下,夢中所有的一切都是幻相,但最特別的是時間。在我們的夢中,會經歷一段很長的時間,但神經學家知道快速動眼期(rapid eye movement, REM)睡眠,此時段中所有夢的產生,只花了不超過幾秒或幾分鐘。

換句話說,「大腦時間」與量測出的神經活動和夢中的經驗之間,沒有關聯。不過,在你醒著時的時間也是如此。看著你自己在夢中坐在窗邊,看著人車往來。醒來後,研究夢的人跟你說,你的夢好像有大半天長,但實際上只花了大腦時間的二十三秒。如果你在醒著時,坐在窗邊看人車往來,這個經驗也是由製造夢的相同腦細胞所創造出來的。新神經元的電流發射,只花了數百分之一秒,就足以讓你在眼中看到逗留很久的耀眼閃光(在偏頭痛和癲癇中,看到這種光是很常見的狀況)。你可以選擇稱大腦時間是真的,或你在體驗真的事物。但在現實中,兩者都沒有比對方真實,因為我們無法走出大腦來捕捉真實的時間。要走出一場電影很容易。但要走出這場醒著的夢則不容易。

所以,大腦是怎麼學會去配合時間的?我們可以看看腦細胞中的化學反應,腦細胞跟其他所有細胞都是化學工廠。這些反應,以及在功能性磁振造影掃瞄中「亮起」的電流活動,是精確計時的。一個關鍵的活動是在腦細胞外膜鈉與鉀離子的交換。(一個離子是帶電的原子或分子,可以是正極或負極。)這個交換的時間是極度的小,但不是突如其來的。這就是你基本的大腦時鐘,或是關鍵的部分之一。

可惜的是,大腦的時鐘並未附著在時間的體驗上。當所有這些離子滴答運作時,時間可以在夢中、幻覺裡、在疾病狀態下、受啟發的時刻,或其他不尋常的時刻感覺時間暫停時,恣意妄為。滴答運作的離子不會把時間的行為告訴我們,而無論如何,若沒有大爆炸就不會有離子。我們遇到了跟此奧祕一開始相同的死路,仍舊捉摸不出宇宙的雞和蛋的問題。

