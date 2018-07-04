世界盃慘敗，殺不死阿拉伯人的足球魂

2018年，又到了四年一度的世界盃，全台一起瘋世足的時間又到了。最近經過一些啤酒餐廳，總看見餐廳用超清晰投影設備為大家同步放送世足賽事，即使此生根本沒有踢過足球的我，不知為何也默默感染到這股世足旋風。

相對於世界上許多國家，台灣的足球風氣並不盛行，台灣人的足球魂應該是四年才會爆發一次，而隨著德國隊無緣晉級16強，許多人的足球狂熱也應該在這幾天煙消雲散殆盡。

話說，今年世界盃阿拉伯世界也是有四個國家參賽，分別是突尼西亞、摩洛哥、埃及、沙烏地阿拉伯，雖然現在都已經全軍覆沒，網路上甚至流傳著FIFA其實是Football Isn’t For Arabs的殘忍笑話。不過畢竟能晉級到32強，也已經算是在這之前打敗了許多國家才有辦法走到這一步，阿拉伯世界對足球的狂熱可見一斑。

看到許多以前認識的埃及朋友，都紛紛轉貼埃及王沙拿（Mohammad Salah）的精彩片段，展現自己不死的足球魂，讓我不禁回想起以前在阿拉伯世界被大量足球狂熱者包圍的景象，逼得我這個局外人有時連在咖啡店喝個咖啡也要選邊站，裡外不是人，怎麼說呢？

水煙店的位子分配，攸關你能否拿到免費贈品

對於我這個連越位是啥都不知道的假足球迷，其實多數時候對於電視上在播放的足球賽事一點也不關心，我到水煙店消費的原因真的只是因為我想要抽水煙。

然而，對於狂熱的阿拉伯足球份子而言，水煙店的真諦是跟大家一起群情吶喊，一起為自己支持的隊伍加油，甚至在輸球或贏球的時候掉幾滴眼淚，一起感受那種同仇敵愾的激昂情緒。

通常，在有重要足球賽事時，許多水煙店都會張燈結綵，跟台灣一樣用超清晰巨大投影螢幕為大家同步轉播賽事，有些比較有錢的店甚至會準備贈品，例如撲克牌、水煙菸草、糖果等，準備在比賽結束時發放給大家，因此這時候你的座位就非常重要。

畢竟，支持同隊的人一定都會選擇坐在同一區，所以到時候如果你那一隊輸了，你們這區可能就不會被發到免費的糖果，這時，對於我們這種貪得無厭的假足球迷來說，為了得到免費贈品，一開始就要押對寶，選擇坐在對的地方，以免到時候錯失拿到贈品的機會；除此之外，如果是坐在輸家這邊，在結束過後通常都會有超黑暗低氣壓壟罩，對照贏家那邊歡鑼喜鼓咚得隆咚嗆，你一定會恨自己為什麼當初會選錯邊。

世界上你只可以支持那支隊伍，那就是……

在被足球狂熱份子包圍的世界，身為假足球迷，是非常虛假的，你常常需要演戲，以及猜測眼前這位狂熱分子到底有何居心。

記得在埃及，有一次本來也是在咖啡店好好地抽水煙，結果突然咖啡店人越來越多，大家越來越鼓噪，原來是埃及兩個最有名的足球隊今晚要開打，Al Ahly跟Zamalek，在這天之前，我甚至不知道這兩個隊伍的存在。但由於身邊漸漸被狂熱分子給包圍，醒目的外國臉孔，許多沙巴巴（年輕人）開始逼問我今天是來支持哪一隊，逼得我意識到我必須要做出艱困的選擇，就是支持一支我根本一點也不在乎的隊伍，無奈之際，我只好隨便說我支持Zamalek（純粹只是因為我去過Zamalek區逛過街），幸好眼前這位沙巴巴剛好也支持Zamalek，不然他一定整晚都不會給我好臉色。

物換星移，來到約旦，原本以為可以逃過必須要在Al Ahly跟Zamalek這兩支隊伍的選擇拉扯戰，沒想到雖然約旦沒有甚麼國內足球賽，但他們更瘋的是歐洲足球，而且整個國家，似乎奇妙的分裂成兩派人馬，那就是皇家馬德里跟巴塞隆納。每次在咖啡廳，只要有兩隊其中一隊在踢，面對水煙店員的質問，我一定識相的說我支持皇家馬德里（或巴塞隆納），多少次我在心中無數吶喊OMG我根本一點也不在乎，但為了不用擔心我的紅茶會被吐口水，我也只好昧著自己的良心。

更悲慘的是我以前的西班牙室友，以及生活在約旦的所有西班牙人，只要你被得知是西班牙人，一定會被問到你支持皇家馬德里還是巴塞隆納，如果你平常真的有在關注足球，那正好可以暢聊無阻，但如果你剛好是個不在乎足球的西班牙人，那你就會被大家投以不可思議的眼神，彷彿都在對你說你怎麼能這麼對不起C羅？

好，所以這就是為什麼我在阿拉伯世界，常常在足球賽季備感壓力的原因，不過對於一個來自沒有什麼足球文化的人來說，其實看著整間店一起為了自己的隊伍贏球而狂歡的場面，也是覺得蠻有趣的。

雖然阿拉伯大軍已經全軍覆沒，但這一點也殺不死阿拉伯人的足球魂，相反的，整個阿拉伯世界對足球的狂熱一定會與日俱增，願阿拉伯大軍四年後有更好的表現。

本文經學阿語授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航