何謂ETF：「指數股票型基金」的組成與優勢

文：黃琛為

本篇文章知識點：

ETF是什麼，由那些東西組成的？

ETF的優勢：品種多、少續費低、表現穩健

圖片來源：作者提供 逆向追蹤美國股市「恐慌指數」VXX（芝加哥選擇權交易所波動率指數）

ETF是一種金融工具，台灣也有，而且還不少。透過ETF基本上可以投資全球了。

何謂ETF？

ETF的英文全稱是Exchange Traded Funds，它在中國大陸被譯為「交易所交易基金」，在香港被譯為「交易所買賣基金」，在台灣被譯為「指數股票型基金」。ETF是一種跟蹤市場指數、可以在證券交易所自由買賣的開放式股票基金。大家可以把ETF理解為一種特殊形式的共同基金（Mutual Fund）：發行機構把不同的股票買來，匯合到一起形成共同基金，然後再分成一小塊一小塊拿到股市上賣，它們就成了可以自由買賣的ETF指數基金。你買一支ETF，就相當於購買了這個指數的所有成份股。

ETF有何優勢？

1、投資品種多：ETF在北美股票市場發展很快，有近一千種產品，而且種類繁多：有跟蹤大盤指數的，也有跟蹤行業指數的，還有跟蹤其它國家股市的……更有追蹤債券價格、黃金價格、石油價格、外匯價格、以及農產品價格等不同種類的ETF，真是讓人眼花繚亂。普通投資者可以通過富途證券，在美股市場像購買普通股票一樣去投資大宗商品、貴金屬、貨幣等。

2、表現較穩健：ETF比較適合於中長線投資者，因為他們最看重的是「大勢」，沒有精力研究各種公司的業績，不希望看到自己的投資組合因為突發事件而大起大落（持有個股會時常發生這種現象）。這樣的投資者可以選擇幾支流通性好的ETF，在股市觸底後買進，等大勢逆轉後拋出，每年的交易次數不多，風險相對較低，能夠踏踏實實地睡個好覺。

3、槓桿ETF可多倍做多或做空：如果你如果覺得一倍做多或者做空不過癮，你還可以投資兩倍、三倍做多或者做空這些指數的ETF，這樣就為不能利用保證金進行槓桿交易的投資者提供了多倍槓桿。當然加槓桿後風險性也會加大，某些槓桿ETF的波動非常大，如不是擅長日內交易的專業投資者需要謹慎。

ETF的由來

投資ETF時須謹慎，為什麼呢？因為ETF本身是從對mutual fund（共同基金）的一些不足出發而設計出來的產品，在上世紀中葉，美國那時候也是沒有ETF的。

那麽就會出現比較尷尬的問題：作為mufual fund，會有很多的股票組成。當管理者覺得大盤不好，想要較為均勻減持自己的頭寸的時候，他們發現做不到，理論上頭寸一旦多起來，就會有更多的建倉和平倉成本、時間、頭寸的計算，想想看那個時代的人，對於他們中一部分來說，就是挺捉急的一件事情。

有了需求自然有供給。總有嘗試悶聲發財的人，在那個年代一些券商開始嘗試提供這種定制打包平倉建倉的選項給機構，自己則通過交易量和適當打時間差的操作來獲取利潤。這種服務做著做著，久了，就有ETF了。當時據說美股是有提供一鍵打包交易標普的一籃子股票的，看看現在的SPY，會不會有點熟悉？

另外一點，中國A股有人提及，但是美股圈子貌似在知乎還從來沒提起，就是基民申購基金。美帝基民申購mutual fund的流程在早期也是飽受詬病的，由於結算價設計機制出現一定程度的漏洞，導致在結算日之前會有一定程度的刻意波動和套利行為（真的是無風險的），實際在申購和贖回中不懂遊戲規則的基民，還要支付一定程度的成本。

煩不煩啊！直接上ETF，自己動手調，豐衣足食。當然，這個調敞口（或者題主可以簡單認為是調比例）的行為其實是基金管理方替你做了，或者是在說明書裡定好了具體細節，你買的時候就相當於是承認並同意規則了。

這兩點便是最早ETF的誕生背後的市場需求，嚴格來說，ETF還並不是那麽簡單的，發展到現在，市場裡有更多更新更複雜的ETF。比如帶槓桿的，跟蹤的標的不是股票（甚至可以是期貨，或者是期貨組合）。SEC對一些較為複雜的產品是由強制披露提醒需求的，然而，就我的經驗去看，好幾頁專業說明書的閱讀率應該和藥品說明書一樣，用完就放一邊了。

這就是ETF的故事，由此方能談ETF的好處，

方便控制自己的頭寸敞口，到底是投資組合多少比率是買這個的，裡頭的一籃子東西是大概怎麽一個比例，自己心裡有數，特別是在頭寸建完之後。 部分ETF的費用相當低，相比mutual fund有優勢。 ETF提供的流動性和靈活度都更好，適合較為活躍的交易者。

美國的話，一般好的券商都會提供相應的服務，會有直接的篩選器，讓投資者通過簡單的可視化界面快速篩選自己想要操作的ETF。

PS. 有想問題是好事，ETF很多人大多數是只看名字就買的，比如滬深300，這300是怎麽來的，我打包票，你去問炒股的人，80％以上是不懂的。如果你也想買ETF，建議買之前看一下費率、跟蹤的標的、具體的價格計算方式。

因為，在市場中，歷來是懂的人賺不懂的人的錢。

本文經懶人經濟學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航