監察院首次記名投票，全數通過彈劾「前教育部長」吳茂昆

（中央社）

前教育部長吳茂昆於民國104年任職國立東華大學校長期間因違反利益衝突迴避法相關規定，監察院今（3）日以13票全數同意通過彈劾，這也是監院首次公開記名通過的彈劾案。

此次彈劾案採記名投票，成立票共13票全部通過，不成立票為0票，審查監委為：林雅鋒、蔡崇義、王幼玲、楊芳玲、章仁香、林盛豐、張武修、趙永清、仉桂美、陳小紅、蔡培村、江明蒼、李月德，彈劾案將移送公務員懲戒委員會處理。

監察院指出，國立東華大學前校長吳茂昆於104年8月18日向美國加州州務卿申請設立美國師沛恩有限責任公司，9月2日經核准設立，他也是該公司執行業務股東，負有管理權限，並實際參與公司委託申請專利事務。該公司資本總額為1000美元，吳茂昆應出資200美元，占總資本的20%，違反《公務員服務法》第13條第1項規定。

《蘋果日報》報導，吳茂昆擔任東華大學校長時，以個人學術聲望對外募款，由校方提供研究室、人員等軟硬體設備組成研究團隊，成功研發出「含綬草萃取物的組合物其及醫藥應用」，獲得中華民國發明專利，專利所有權人是東華大學。

吳茂昆利用這項萃取技術在美國開設師沛恩生技公司（Spiranthes Biotech, LLC），隔年再向中國「國家知識產權局」申請取得專利，日前遭民眾告發涉犯瀆職等罪。

吳茂昆接受媒體採訪時曾對外表示，綬草專利是後來進一步研發的，是新專利，跟1.0有所差別，師沛恩並沒有使用到新專利，僅使用萃取綬草的技術，而這個技術是沒有專利的。

監察院：違反公務人員利益衝突迴避

《自由時報》報導，監察院說明，吳茂昆未經東華大學授權或同意，以校長名義於104年8月25日將該校綬草醫藥應用專利的美國臨時申請案（US62/106,177），以及我國專利申請案（TW104107161），讓與當時自己為執行業務股東且負責人的美國師沛恩公司，並於同年9月2日以該公司名義，提出專利合作條約國際申請案，侵害東華大學之專利權。

監院並表示，吳茂昆申請該校就美國發明專利申請勞務採購案動支經費新台幣80萬元，並本人親自核准，致使東華大學因不知是以公司名義申請，而於105年3月15日匯款新台幣76萬6,952元（23,340美元）給WSGR專利事務所，吳的行為，已違反《公務員服務法》第6條及《公職人員利益衝突迴避法》第6條、第7條等有關公職人員知有利益衝突之情事者，應即自行迴避及不得假借職務上之權力、機會或方法圖其本人或關係人之利益等規定。監院認為，吳得違失行為事證明確，情節重大，依法提案彈劾。

《中央社》報導，監察院下午舉行記者會，由提案監察委員高鳳仙、楊美鈴與主持審查會的監委林雅鋒共同出席。

高鳳仙說，監察院約詢吳茂昆時，吳茂昆表示，他已向東華大學表示要將專利權轉給東華大學，但監察院不接受這樣的答辯，理由是今年4月底各大媒體都已報導了，吳茂昆是在媒體報導後的5月才向東華大學表示要移轉專利權。

至於吳茂昆是否涉及刑事責任，高鳳仙表示，是否構成圖利，檢方正在偵辦，應由司法認定。

新監委來「踢館」，不認同部分彈劾理由

不過記者會開到一半，也發生意外插曲，監委蔡崇義、王幼玲忽然出現在現場，雖未上台發言但開始發送「協同意見書」，《聯合新聞網》報導，他們表示，連署這項意見書的監委，除了他們兩人之外，還有張武修、楊芳玲、趙永清、林盛豐。亦即今天出席彈劾會議的13位監委中，6位新委員蔡英文總統提名的「新委員」，都對吳茂昆是否「圖利」，表達保留立場；7位馬政府提名的「舊委員」，則無人參加連署。

協同意見書指出，吳茂昆於104年8月未經學校同意，即將專利轉讓給師沛恩，雖然吳宣稱係因申請國際專利時間緊迫的權益措施，但事後亦未見任何補正程序，核有違失。然而吳茂昆與翁慶豐教授之聲明，均強調「係為東華大學而為，絕未圖個人私利」，且依據萬國法律事務所文件與東華大學「專利及技術轉讓委員會」之紀錄，顯示師沛恩有將研發成果轉讓學校之意圖，足見吳茂昆之說法「尚非無因」。

意見書也指出，目前案件是否已經轉回東華大學，未見相關調查，調查報告對吳茂昆之答辯，也未再進一步查證，因而令人無從判斷。「我們認為調查程序並不周延，若逕為指稱，恐失之武斷。」

《中央社》報導，對於吳茂昆遭監察院彈劾，行政院發言人徐國勇則表示，吳茂昆的行為雖然不是沒有原因，也是因時間緊迫下所做的權宜措施，但對於未在權宜措施之後，進行補正程序作為，導致其行為經監察院認為違反規定而遭彈劾，行政院表示尊重。

《自由時報》報導，東華大學主任秘書古智雄說，對於彈劾結果「學校不便評論」，他強調，對於綬草專利權的部份，由於國際專利申請相當複雜，已由該校研究發展處瞭解法律面及現況，並行文經濟部瞭解專利權相關的一律，希望早日追回原屬於學校的專利，回歸國立東華大學。

吳茂昆本人聞訊則表示，整件事情問心無愧，沒有做不對的事情。

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核稿編輯：羊正鈺