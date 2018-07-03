當年「俄羅斯方塊」爆紅，一度被指是蘇聯的政治陰謀

Candy Crush站在「俄羅斯方塊」的巨人肩膀上

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如果你曾試過沉迷寶石方塊（Bejeweled）、Candy Crush一類的遊戲，後來，有朋友解䆁你之所以著迷的原因：「可能這是神秘組織的驚天陰謀」，想必你定會捧腹大笑、一笑置之。

不過，把時間推前大約三十年，同一種說法，即使稍加推理便知不甚可靠，卻很容易叫人半信半疑。

20世紀80年代末，固然不會有Candy Crush，卻是老祖宗俄羅斯方塊（Тетрис，Tetris）誕生的時期，現今類似的小遊戲均可謂它的「變體」，亦是它奠定此「上癮基石」。

Photo Credit: Candy Crush Saga Level 3455 IMPOSSIBLE (dumbest level ever) / Youtube截圖

這類遊戲的基本模式非常相似，在限時之內移動不同形狀的物體，串連使之消失得分，無需倚靠豐富角色、精細畫面或故事的輔助，足以讓男男女女一時難以自制，久玩不放。

原創者阿列克謝．帕基特諾夫（Alexey Pazhitnov）萬料不到，出於小時候愛上了「四格骨牌」（Tetromino）及「五格骨牌」（Pentomino），長大後在蘇聯科學院利用那陳年電腦Electronica 60，大約花上6天時間弄了個平淡乏味的初版；殊不知，巧遇了天才高中生瓦丁．格拉西莫夫（Vadim Gerasimov），合力改版幾十次，再轉譯到IBM等電腦運行，終成氣候，方塊遊戲先風靡莫斯科，後風靡全球各地。

Photo Credit: Tetris Electronica 60 (from Tetris Worlds) Youtube截圖

「方塊熱」曾惹來一些陰謀論猜想，甚至令一些公司出告示禁制員工玩，後來，當這位「電腦宅」帕基特諾夫受訪時，一時亦難以理解何謂上癮問題，認為只不過是很喜歡一個小遊戲而已，何須如此緊張？

公司出禁令不准玩、一切都是蘇聯的陰謀？

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到了1988年，俄羅斯方塊首次在美國出現，人們一碰即感受到它極易上癮的魔力。丹尼斯（Dennis Lynch）初接觸遊戲不久，在《芝加哥論壇報》（Chicago Tribune）半認真半說笑道：

「Tetris很好上手，拆封後只需五分鐘就能了解所有規則。然而，一旦你開始玩，將會在電腦前待上很長的一段時間，讓你不禁懷疑它是否蘇聯意圖拖垮美國生產力的邪惡計畫。」

而電腦迷雜誌《運算》（Compute）則如此形容俄羅斯方塊，以及面對成癮「壓力」：

「柏林圍牆之外最使人成癮的電腦遊戲之一，⋯⋯（警告）如果你有工作要做或有約會要赴，就別玩俄羅斯方塊。」

《運算》的編輯可能預知不管怎麼勸導，也是遏止不了人們上癮，附加披露Commodore、IBM電腦版本隱藏功能，如果在公司內忍不住偷玩俄羅斯方塊，可減低遭發現的風險：

「假如你正在玩最後一回合時聽到老闆的腳步聲，只要快速按下『退出鍵（Esc），螢幕就會顯示『Lotus1-2-3』試算表的副本。之後再按一次退出鍵，就能繼續玩了！』」

出事即棄：任天堂很怕接觸蘇聯，私下派員交涉版權

Photo Credit: Unboxing a 24 year old Game Boy / Retro 84 Youtube截圖

美國媒體描述遊戲顯得心情複雜，誠然，那些陰謀論實在不足信，只是，在當時對此有感半信半疑的人，他們的反應完全可以體諒，因為遊戲源出自蘇聯科學院，確實不是一般單位，這家作為政府智庫和研發基地，對於共產主義國度來說，諸多事情皆可視之重要機密，甚至開發者在部門對外傳送一封電郵，都需要行政人員層層審核。人人都知道，彷彿只是小小玩意，一旦普及全球的話，牽涉利益相當驚人。

是故，我們不難理解，當90年代全球玩家從電腦、任天堂Game Boy嚐過俄羅斯方塊的滋味，遊戲的背後，為何各大商家已經過一番「戒懼」的協商過程，皆因任何人有意競逐代理版權，必須在冷戰時期遠赴蘇聯處理，表面上是跟蘇聯的Electronorgtechnica（ELORG）公司交涉，實質它是政府一所旁支機構，洽商者無法避免跟官員接觸，搞不好會驚動戈巴契夫（Mikhail Gorbachev），當時並不是隨便開玩笑的事情。

起初，任天堂的荒川實把Game Boy視為神秘重頭戲，在漢克．羅傑斯（Henk Rogers）遊說之下，勉強同意為了開拓更廣闊的玩家口味，隨機率先附送「俄羅斯方塊」而不是「瑪利歐」（Super Mario）系列，因為若只用心留住紅白機的瑪利歐迷，在行銷層面未必是個好決定；還有，俄羅斯方塊架構的確夠簡單，他相信取得授權後推出不必有額外開支。

可是，荒川實無論如何都不願意接觸蘇聯官員，才答應重酬、委託羅傑斯（Henk Rogers）代辦，一旦出事了，很可能立即不承認羅傑斯此人。至於羅傑斯更是冒險萬分，他自薦遠赴蘇聯，事前根本沒聯絡過任何蘇聯單位，沒人知道他在搞甚麼，以遊客身分在1989年抵達莫斯科，連ELORG位置在哪裏都不知道，幸有一位好心女士挺住壓力為他引路。就是這樣，一名不知從何而來的陌生人，四處打聽那棟沒人回答的機構位置，同時面對其他競逐版權充滿強勁對手，誰也料不到任天堂真能勝出。

而交涉的另一邊，既然蘇聯官方代辦一切，帕基特諾夫是原創者也沒話語權，他有好一段時期根本得不到分毫，直到他創辦俄羅斯方塊公司（The Tetris Company）為止。

俄羅斯方塊效應：連蘇聯同胞也擔憂上癮潮

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其實，遊戲出自蘇聯只是惹外國人揣測的因素之一，普及初期，就算同屬「蘇聯國內同胞」，依然使一些人深感不安。無他，俄羅斯方塊猶如病毒般擴散，從聯蘇科學院、技術中心乃至醫學中心；例如，心理學家弗拉基米爾．伯克希爾科（Vladimir Pokhilko）本來既非電腦宅，亦非遊戲迷，玩過俄羅斯方塊之後，開始感受到遊戲令人不能自拔的吸引力，不停享受推疊方塊、消失，也為畫面爆滿挫敗而惱火，他的同事收到了遊戲複本，火速集體上癮。

有一夜，他下班後為「心癮」沉思起來，愈想愈不安，便抓緊時機搜出同事桌上的遊戲光碟，全數銷毀。怎料新的複本很快又再出現，他才面對現實，設法平衡工作與遊戲的時間，隨後更主動給予意見改良遊戲。

不過，留意到俄羅斯方塊對心理影響的人，又豈止伯克希爾科。90年代，美國作家兼《連線》雜誌（Wired）記者傑佛瑞．戈德史密斯（Jeffrey Goldsmith），創造了「俄羅斯方法效應」（Tetris Effect）一詞，用以描述遊戲對玩家上癮後的心理影響，例如人們沉迷堆塊過程、追求頂尖分數，甚或有些人擺下遊戲機以後，眼前會浮現方塊滑落的影像。

實情，戈德史密斯原本不特別迷醉電子遊戲，他熱愛旅遊、寫作和文藝活動，喜歡遠離繁囂，找尋靈感。一次他在紐約看見有男子拿著Game Boy機不離手，就是瘋狂玩著俄羅斯方塊，好奇之下，他在東京跟朋友聚會後便買進一部Game Boy，結果連續玩了6個星期，直至破最高紀錄才肯罷手，他簡直像在親身試驗何謂「俄羅斯方塊效應」：

「他不知道自己想從遊戲中獲得什麼，也沒想過拿高分能得到什麼，只是日復一日一關又一關地玩著。然而，偶爾在東京街頭散步時，他發現車子、行人與建築就像遊戲中的方塊，而且會在心裡試圖拼湊組合。這個遊戲不只令他上癮，還改變了他看待世界的方式，雖然不致分不清現實與幻想，但他的認知有所轉變。」

他決定展開訪談再為俄羅斯方塊撰文，得到《連線》執行編輯凱文．凱利（Kevin Kelly）的意見後，在1994年5月發布了〈This Is Your Brain on Tetris〉一文。事後，一些學者沿用「俄羅斯方塊效應」一詞，添加後續研究，認為沉迷俄羅斯方塊在大腦的「程序記憶」（重複動作）、「空間記憶」（平面與立體）有深刻影響；如戈德史密斯玩後浮現出方塊影像，屬中等程度效應。

（另外，英國艾密莉．霍姆斯（Emily Holmes）教授曾研究俄羅斯方塊，能否干擾創傷後壓力症候群（PTSD）患者的視覺記憶、減輕傷痛回憶壓力，詳見：Preventing intrusive memories after trauma via a brief intervention involving Tetris computer game play in the emergency department: a proof-of-concept randomized controlled trial）

它的歷史韻味，大可稱作「蘇聯方塊」

回望俄羅斯方塊的演變，最令人有神秘感與意想不到之處，大概只有兩個字：簡單。最初版本甚至是用鍵盤字母和符號，勉強製作出矩形方塊（源出四格骨牌），遊戲原名叫「基因工程」（Genetic Engineering），及後帕基特諾夫之所以命名為「Тетрис，Tetris」，是借「網球」有來有往的形態，取俄文（теннис，tennis）字尾併成；多年定案之後，如是這「七種方塊、計分機制、聲樂音效」三重效果加疊，無需說明書，竟然足以讓男女老幼成癮一時（大家可以猜想一下，為何方塊不宜超過七種類別）。

今天，不管你是否相信，傳聞有英國婦人因為沉迷Candy Crush導致家庭破碎，我們無法否認「俄羅斯方塊效應」仍寄生在各類「變體」作品之中。然而，也不管後繼作品如何改良，它們永遠無法取替俄羅斯方塊特殊的歷史韻味，或許，有時稱它作「蘇聯方塊」，應更賦神采。

參考資料：

核稿編輯：周雪君