人類行為實驗：買瓶「健康飲品」熱狗水？

輕信，是人類一個普遍的思想毛病，否則世上不會有那麼多各式各樣的神棍，不只神棍多，其中利用輕信心理而發達的也不少，上星期加拿大温哥華無車日（Car Free Day）活動的一個「健康飲品」攤位便再一次見證人類可以輕信到甚麼程度。

這個攤位售賣的是一種名為「熱狗水（hot dog water）」的飲品，聲稱飲後可令人減輕體重、增強腦部功能、看起來更年青和更有活力。當然，除了這些空泛的形容，攤位還貼出一張較詳細的說明，上面有類似科學解釋，並附有兩個見證︰

熱狗水售價是加幣$37.99，約港幣$225；一瓶健康飲品，這個價錢無疑是十分昂貴。那麼，熱狗水的成份是甚麼？不就是名副其實的熱狗和水（hot dog water = hot dog + water），即一瓶清水裏浸著一條熱狗︰

有沒有人這麼笨，花加幣 $37.99 買一瓶浸著熱狗的清水？有的，而且不少；據老闆說，當天他賣出了約六十瓶熱狗水。從圖片看，這個攤位確是有人問津的︰

那些買熱狗水的人不都是受騙了嗎？可以這樣說，正如我們受不實廣告影響而買了與價錢不符的東西，算是受騙。然而，假如他們付款前細閱印在瓶上的所有文字，便一定不會買，因為那些文字包括以下幾句︰「熱狗水這荒謬之舉，是希望能鼓勵批判思考，令大家意識到產品推銷伎倆如何嚴重地影響我們的購物選擇。」

原來這不過是一個人類行為實驗，目的是看看有多少人會連「熱狗水」這麼荒謬的產品亦會相信可能有效（即使未必完全相信，但願意花相對昂貴的價錢一試，已表示沒有強烈的懷疑）。受騙的人是不是同時買了一個教訓？那要看他們是否知道受騙了，不過，就算知道，也不保證他們下一次不會落入類似的圈套。

本文獲授權轉載，原文見魚之樂。

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責任編輯︰鄭家榆

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