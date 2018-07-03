為了「2025非核家園」非蓋不可？藻礁上的第三天然氣接收站環差不通過

（中央社）

中油第三天然氣接收站因藻礁生態引起環保爭議，開發案今（3）日，再度闖關環評，環評委員最後決議，因開發案恐破壞大潭藻礁，決定退回目的事業主管機關送大會確認。

台灣中油公司擬在大潭藻礁區（觀塘工業港）興建第三天然氣接收站，但因當地擁有大片的藻礁自然景觀，以及瀕臨絕種的柴山多杯孔珊瑚現蹤，因此開發案引來多個民間團體及學者的反對。

行政院環境保護署今天再度召開觀塘工業區藻礁生態系因應對策暨環境影響差異分析報告初審會議，在審查過程中，環團準備相當多的資料及疑問，希望讓環評委員了解藻礁生態保育的重要性、中油應切實回應，而環團準備的資料不僅讓環評委員讚揚，也突顯中油的回覆相當簡單。

環評委員李克聰指出，中油態度就是認定要在這個地方開發，但站在政府立場，應該思考是否能就調度、能源需求面做調整，也許就可以突破難題。李克聰強調，中油一直認為三接站若不在觀塘港開發，就會有能源問題，這對環評制度不公平，如果今天一定要做出初審結論，他的立場是不通過此案。

而在前次審查會議時，環評委員要求中油評估台北港是否是可行的替代方案地點，經濟部次長曾文生今天在會中表示，確實有去評估過台北港的工程時間，工程時間需要15年，時程來不及，但會持續要求中油及台電繼續針對台北港進行可行性研究。

根據中油提出的環評報告，若異地建站在台北港，3590公尺的外廓防坡堤及圍堤需要6.5年的時間、造地70公頃需要2年時間、接收站建站則需要6.5年的時間，工程時間合計需要15年以上。

能源局副局長李君禮則強調，從能源安全角度來看，北部一定要建立一個接收站，2025年燃氣供電比例佔50%，如果不蓋三接站，其他接收站設備利用率達到80～90%是不正常的，日本設備利用率是30～40%，若設備百分之百、滿載運轉，遇突發狀況設備故障時，電力就會出問題。

不過，中油、經濟部的意見並未被環評委員採納，不少環評委員仍明確表態不贊成此環差案，在閉門會議時，雖然曾文生及李君禮試圖讓環評委員可以做出建議通過跟不通過兩案併陳送大會討論，但環評委員仍無法接受，最後做出退回目的事業主管機關的建議結論。

根據建議結論，退回的理由包含觀塘工業區港申請開發範圍鄰近藻礁野生動物保護區，現地調查發現有一級保育類柴山多杯孔珊瑚及瀕危物種的紅肉ㄚ髻鯊與高純度現生藻礁生態分佈，況且當地海岸線相較原環評審查通過的環境背景已大幅改變，縱然開發單位已研提減輕對策不直接掩埋藻礁，但港灣開發已實質改變藻礁、珊瑚等生態棲息環境，在水體物理和化學因子有重大改變情形下，對藻礁生態系有重大影響之虞。

《自由時報》報導，環團一早就舉著「藻礁無法迴避，中油立即撤案」、「不缺天然氣，何須埋藻礁」標語在環保署前抗議。中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫說，去年起陸續發現一級保育類的柴山多杯孔珊瑚、國際瀕危保育物種紅肉ㄚ髻鮫等，已經證明大潭藻礁在台灣及國際來說，其生態與海洋資源的指標意義。桃園在地聯盟理事長潘忠政則批評，缺天然氣只是假議題，中油一直以無替代方案就是想要硬闖，希望能夠要求中油撤案。

中油在報告時指出，已經縮小開發規模，避開裸露礁體及柴山多杯孔珊瑚；而工業港（區）採開放式配置，維持沿岸流自然流通，友善原棲地藻礁生態。中油認為，迴避替代方案開發內容僅設LNG接收站及相關設施，已經大幅縮減開發項目及規模。

《蘋果日報》報導，今天的環評會議在閉門討論時，經濟部次長曾文生及能源局副局長李君禮還試圖「翻案」，希望能夠建議通過跟不通過兩案併陳送大會討論，並以此案若不通過，對電力穩定供應會有很大影響，但仍不被環委接受，強調這是環評審查，甚至有環委作勢要離席抗議，最後在經濟部翻轉不成下，專案小組最後做成結論。

多名環委認為，民間團體提出的資料跟意見，相較中油的簡單回復差很大，對於中油以能源政策非做不可的邏輯，對環評制度不公平。

《聯合新聞網》報導，專案小組表示，站在整體藻礁特殊生態環境保育立場，建議將「桃園市觀塘工業區工業專用港環境影響說明書環境現況差異分析及對策檢討暨環境影響差異分析報告」退回目的事業主管機關，至於「觀塘工業區藻礁生態系因應對策」則暫無繼續補正送審之必要，建議中止審查，另外「桃園市觀塘工業區環境影響差異分析報告」開發單位倘認有再提送審查必要，得再依委員、專家學者、相關機構及民眾團體意見補正後再行送審。

多位委員皆認為，環團花了很多時間做簡報資料跟調查，反而中油等單位都在實問虛答，連中油董事長戴謙都脫口自己快被環團說服。對於這樣的結果，中油董事長戴謙會後表示，已盡了最大力量，被問到是否會試圖在環評大會翻案，他說，會了解無法讓環委採納接受，再跟相關單位討論。



搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政說，感謝所有環委可以秉持專業跟良心把關，為子孫留下珍貴的大潭藻礁資源。

環保署說，最近一次召開環評大會的時程是7月25日，但此案的專案小組做成不通過的決議，開發單位中油是可以在1個月內提出申覆，也就是在環評大會審查時，就專案小組做成建議的理由在大會中做回應申覆，因此，此案會何時排入，尚不可知。

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核稿編輯：羊正鈺