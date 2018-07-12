《解釋給每個人聽的倫理學》：倫理學從何而來？這個問題有三大類解答

文：羅傑－坡爾・德洛瓦（Roger-Pol Droit）

宗教與哲學之間

「哪裡可以找到偉大的倫理態度？世界各宗教之中？哲學典籍之中？」

「兩者皆是！所以我們應該要瞭解宗教道德和世俗道德，以及宗教倫理學和哲學論理學之間的異同。說穿了，重點仍在於知道用什麼方法來改善，說出如何讓世界變得更好，確切指出該根據哪些標種來評判人類的行為。然而，雖說問題總是大同小異，答案卻形形色色，而且相差天南地北。

類型之多之雜，根本無法全部一一列舉……」

「那麼，該怎麼做才好？」

「首先，先檢視它們如何分布在幾個大類中。重要的是了解我所謂的『大處境』（grandes postures），所有的解答都由它們來組織整理。假如我們能勾勒出三、四幅基本圖表，也就並非徒勞無功，因為這些圖表能幫助我們看得更清楚。」

「我們是不是可以，單純地，僅找出倫理學的來源就好了？」

「這是個很好的出發點。但這個問題中其實包含了好幾個小問題。它可能是想說：『我們堅持依循的道德價值從何而來？』或者，『我們是透過什麼方法知道我們該做什麼？如何認識被我們稱為「好」或「壞」的事物？』又或者：『是什麼推動我們像這樣去在意自己的行為？』這些五花八門的問題互相重疊，卻又不完全一樣，而且……」

「停！再說下去，你都快忘了我們主要的問題了：『倫理學從何而來？』」

「那麼，我直接告訴你好了：這個問題有三大類解答。

第一類認為，道德價值（善、正義、正直、廉潔、團結、感恩等等）本來就存在，並非人類創造出來的。無關我們的意願，這些價值存在於一個屬於它們自己的世界，可說是一種平行宇宙。

這個觀念顯然不難在宗教觀點中找到。善與正義是上帝精神中的永恆真理，而上帝將它們傳給了人類。對猶太人來說，那是神在西奈山傳承給摩西的律法石板，也就是『十誡』。對基督徒而言，是神透過耶穌以他的名義發言，指示同樣的永恆道德箴言，以愛和寬恕為基礎。對伊斯蘭教徒而言，是神採集記錄在《可蘭經》中的，道德與行為的準則，虔誠的信徒應觀察入微。

在以上每一個例子中，都是上帝創造道德規則，創造倫理，也創造世界，然後將這些律法傳給人類。」

「我猜，在哲學家們眼中，並非如此！」

「嗯，這要看你說的是哪幾位。因為，他們之中有些人即使並不真的相信上帝是唯一的、永恆的，不相信從各種詮釋的單神論中所透露的上帝萬能，仍認為倫理學的觀念不是由人類所發創。比方說，柏拉圖這位西元前五世紀的希臘大哲，曾發展出這一套這類的觀念。根據他的說法，在觀念的世界（monde des Idées）中，『善』之存在就好比太陽在物理的世界（monde physique）中之存在：它至高無上，照亮其他所有觀念。這種觀念是永恆的，無法毀滅的。它與我們的人類歷史並沒有直接關係，不管處在哪個時代、社會、語言環境，它都不變。人類可以透過思想，轉向『善』這則理想的現實，但它不受他們的判斷和行動影響。

柏拉圖的思想屬於哲學範疇，但從某種意義來看，它分享了一個好比神啟宗教的觀念。這兩者並不完全一樣，但很相近。事實上，兩種狀況都觸及倫理學的核心，恕我直言，那核心並非由人類的想像所締造，亦非文化性的規章所創造出來。

你知道，界線不一定畫在宗教和哲學之間。事實上，對於『倫理學從何而來』這個問題，第一類解答主要在說：『它並非來自人類』。從這個角度來看，無論宗教還是哲學，倫理學中的價值都是自然存在的事實，自成一個世界。對柏拉圖來說，那是觀念的世界。對宗教來說，那是神的精神。但是在這所有狀況下，人類都不是道德法則的作者。他們能凝思這些永恆的真理，或運用自己的理性，或經由使者或先知，從神那裡承接。」

「如果不想藉助神或觀念的世界呢？」

「那麼，就要用另一種觀點來看！那是另一種態度，一種清楚辨識的看法。第二大類答案與前一類相反，著重於訴說道德價值只駐留於我們的現實。那些美德不存在於某種彼岸世界（arrière-monde），某個更上一層樓，天界之類的地方。它們屬於凡間的現實，安居在我們的世界。這些價值來自自然與人類的現實，不一定是神的旨意。

倫理學來自大自然，這個想法為這種態度做了很好的說明。十八世紀，盧梭特別深入探討了這個主題。根據他的看法，我們的內心、感覺，會自發性地講道德的原則。『良心的聲音』為我們指出善與惡，讓我們對自己的行動感到驕傲或羞恥，那也是大自然的聲音。於是，從這個觀點來看，為了知道何者為善，何者為惡，我們不須進行漫長的思考、複雜的推論，也不必上倫理學的課。透過某種天然的動作，這一切都能自發性察覺。

從這種天然倫理學中突顯出的原則即為憐憫（pitié）。盧梭並非唯一談論憐憫的哲學家。我們這個紀元初期，孟子已將憐憫視為道德的出發點。為了了解這種自發性的感情，孟子打了比喻，這比喻後來變得很有名：一個小孩就快掉到井裡去了。看見這個孩子有摔死的危險，無論哪個路過的人都會趕緊上前，試圖救他，不讓他掉下去。在趕去救他以前，沒有人會問那孩子是誰，他的父母是誰，他們住在哪裡……這類問題事後才會出現。拯救這個動作是即時的，自發性的。那幾乎出於本能，所以算是自然天性。

其他哲學家也有同樣的觀念，比方說，叔本華。每一次，憐憫都被用來顯示倫理是一項天然的動作。事實上，我們大家都有感受，面對他人的不幸，有種情緒湧出，讓我們感染到他們的痛苦，讓我們與他們的苦難站在一起。這其中沒有任何事先思考，而是一股衝動，突然冒出來，將我們淹沒。我們無法控制，那是天性使然。所以，無論我們是哪國人，受什麼樣的教育，多大年紀……都會產生。我們每個人身上都有這種情緒。」

「不過，聽說有些人一點憐憫心也沒有……」

「那不是因為他們沒感覺，而是他們已經習慣不再注意自己的感受。他們並不是完全沒有憐憫心，但已經把自己訓練成冷漠無感。盧梭說，那些人堵住了自己的天性之聲。要變成那樣，必須用這類想法來說服自己：『這件事發生在別人身上，又不是我身上，說真的，有什麼動機需要我感動成這樣？根本沒有。』」

「但事實上，如果說話的是天然本性，倫理學仍然不是人類發明出來的！」

「你說的完全正確。這第二類答案認為，倫理的基礎不在天界，而在我們身上，在凡塵俗世，大自然中。的確沒錯，並非總是人在發聲。這個天性之聲始終在說同樣的事，永恆不變，即使它的源頭不一定超自然或具神性。人類或服從它或抗拒它，聽從它或拒絕它，但人類沒有創造它。」

「所以沒有人認為人類可以獨自創造倫理學？」

「當然有。這第三種可能性是存在的。它與前兩種極為不同，因為它側重於主張：嚴格來講，沒有任何規則，任何規範，任何倫理學自然存在，無論它來自神界或人間。這一次，答案是：每個社會、時代、文化裡的人，各自製造他們的規範和他們的道德價值。

其實，用這種觀點來看，如果把動作徹底完成，人類和世界的存在就沒有真正的意義了。我們行動也沒有真正的意義。總之在出發點時確實如此。只有我們，活在社會裡的人，人人各自帶著煩惱，為一個欠缺價值的世界創造價值。那是我們，只有我們自己，為一個本身缺少意義的現實締造一種意義。

這一次，核心觀念是人類締造意義，將這意義配置到世界上。人類自行締造價值。在這個看法中，倫理學是由人類的理性與感性所發創出來的。這時，無論如何，都不會是一種在天界或人世所會遇到的現實，因為它尚未建造起來。

在當代哲學家中，這種態度的例子為數眾多。比方，沙特說：『我們獨自決定，沒有藉口。』天是空的，大自然沉默無言，唯有我們自己去決定自己的行動規則。這分自由可能顯得十分沉重。的確如此。但它反映出人類處境既悲劇又偉大的特性。

另一個例子：卡繆。在他眼中，世界與存在都極度荒謬，本身缺乏意義連結。但面對這荒謬的情境，人類起而反抗，一如面對處境中的殘酷，以及強權和奴隸的獨斷，暴力和武力關係的恐怖。在反抗的同時，一種倫理規範即被套用。我們感受到的情感，那『沒有人能再繼續忍受下去』的良知，就帶有某種倫理學成分。」

「所以這是為什麼？」

「如果有人心想：『這麼多暴力已令人難以忍受，那麼多專橫不該成真，那麼多奴役行徑，全都變得無法容忍。』那一定是以某種人類尊嚴的形象，個體自由之名義。這麼一來，針對不公平和獨裁之反抗，本身即帶有一種尊嚴，善與正義的觀念——那就是倫理學。」

「所以，各派哲學家的立場十分不同……」

「你還有得瞧的呢！」

書籍介紹

本文摘錄自《解釋給每個人聽的倫理學》，聯合文學出版

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作者：羅傑－坡爾・德洛瓦（Roger-Pol Droit）

譯者：陳太乙

身處二十一世紀，倫理學比任何時代都重要！

倫理學的新任務，為各種不同的道德，創造共存的環境！

處處都牽涉倫理學——不論是經濟行為、運動、媒體、醫學、科技等領域，甚至在每一天的生活中，與所有人皆息息相關的思考——我該做什麼？我該怎麼行動最好？

倫理，指的是道德？是一般原則？是特殊決定？還是一套發創新造的規範？

最重要的是，所根據的是哪種標準？

本書從原點出發，說明這個詞的歷程與演變，解釋倫理學的相關定義與來源疑問，特別是宗教精神與哲學觀念之間，各思想流派的看法劃分；從古代哲人的美德討論，到今日爭辯不斷的生物倫理學，作者在在點明這個詞的千變萬化且推陳出新的特殊定位。唯一不變的提醒是：對他者的關心，即稱為倫理學。

法國當代哲學家羅傑－坡爾・德洛瓦，以輕鬆的對話手法，在問與答之間，把抽象思維講解得平易近人。為求觀點更清晰、場域更深廣，不乏援引現實例證，供作我們每個人思考的途徑，讓閱讀本書達到「清楚易懂」的目的。

Photo Credit: 聯合文學出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰