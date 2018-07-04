「不可能重啟」的核四燃料棒送出國了：買來還沒拆封就退回，是賠本還是停損？

核四第一批燃料棒今（4）日晨運離廠區，8輛載運燃料棒的貨櫃車上午在基隆港西19號碼頭排成一列，準備就緒後逐一吊上貨輪「明營輪」，隨即出港。相關人員則低調不願證實說明。而隨著燃料棒正式運離廠區，等同宣告目前仍在封存的核四廠確定將不會運轉，正式走入歷史。

（中央社）根據《聯合新聞網》報導，台電已在今天凌晨經將第一批核四燃料棒悄悄運離核四廠區，準備送往美國異地保存。報導指出，台電規劃將核四燃料棒分批運送，第一批80束燃料棒今天凌晨已經送抵碼頭，預計9月將再運送第2批共120束燃料棒。

但台電對於今天凌晨第一批燃料棒與未來運送規劃，基於保密條款，皆不願證實。

原子能委員會放射性物料管理局長劉文忠指出，已審查核備「核子燃料運送計畫」、「安全管制計畫」及「龍門核電廠核子燃料外運廠區作業計畫」，完成核四核子燃料送國外處理管制準備作業，並在今年3月同意台電輸出申請。

劉文忠指出，台電將燃料棒運出前，原能會也會再次檢查，確保安全無虞才會同意運送，不過，燃料棒屬於核子保防物料，運送時間、地點及路線等資料需採保密方式進行，避免犯罪集團等有心人士介入。

台電計畫把核四電廠轉型為綜合電力園區，廠內的1744束核燃料棒，預計2020年底前全數輸出；未來不但可望減少人力，一年約可減少新台幣一億元的資產維護管理費用。

17件重大違規、被監察院糾正6次，最大核電廠該不該保存？

位於新北貢寮的核能第四發電廠（龍門電廠）從1999年開始興建，規劃有1350MW的裝置容量，如順利完工，將是台灣最大的核能發電廠。

不過核四自動工以來問題頻傳，因未按圖施工、自行辦理設計變案件，施工中更涉嫌偷工減料、工程品質拙劣，加上經費暴增乃至官員收賄等問題，共被監院糾正6次、彈劾2次。

全國廢核行動平台統計，核四工程共有17件重大違規事件，包括了2010年、2011年、2012年連續發生3次核電廠內淹水事件，以及2010年發生廠外向廠區輸配送電的電路系統高溫燒燬，造成整個廠區長達28小時的大停電，另外還有一般違規事件46件、注意改進事件449件。

2011年3月，日本發生福島事故，當時國內反核聲浪高漲，2013年2月25日，行政院宣布將訴諸公投，決定核四是否停建，不過時間未定。而2014年4月24日，當時的行政院長江宜樺為化解民眾疑慮，宣布核四封存，完成安檢後，不放置燃料棒、不運轉，未來若要啟用須經公投決定，核四並於2015年1月啟動封存。

2016年10月，蔡英文政府修正《電業法》第95-1條，明定核能發電設備應於2025年以前，全部停止運轉，讓核四重啟更加無望，立法院並於今（2018）年1月三讀通過，要求核四廠燃料棒在2020年底前全數（1744束）移出核四廠。

核四燃料棒7月陸續送回美國 經濟部長：一年可省一億元

台電預計7月初開始將核四廠尚未使用的燃料送到美國，引發國內民間團體論戰，外傳燃料棒運回美國運送費需要80億元，讓擁核人士質疑：「買來的燃料棒沒拆封又退回去，根本是賠本生意。」呼籲先將燃料棒留在台灣，但環團也指出，核四本來就已經是個花了3000億元的爛攤子，應該要認賠殺出才是最妥適作法。

《環境資訊中心》6月報導，台灣能源部落格董事長陳立誠指出，核四燃料的帳面價值81.6億，運費為6.97億元，如果將來要進行拆解，還要再花28億元。拆解回收後的鈾預估售價為32.4億，比運費與拆解花費還少，等於燃料外送所造成的直接損失超過84億，核四也因此不可能運轉，經濟部必須負責任的告訴人民核四興建的2838億最後由誰買單？

全國廢核行動平台發言人崔愫欣反駁，核四在1995年招標、1999年動工，在業界早已老舊的設計與技術，至今沒有完工，在全球核工業界已是不良案例，經費也嚴重超支，共追加了3次預算，從1697億元到現在花掉2838億，台電在2013年還預估，要完工還要再追加500多億以上，總預算上看至少超過3300億元，強調「處置核四爛帳是停損，不是浪費」。

《聯合晚報》6月報導，經濟部長沈榮津表示，處理燃料棒是立法院的決議，之所以選在7月將燃料棒運回美國原廠，是趁現有需求客戶，先運回原廠徵求買主，是對核四資產最大化的處理方式，一年可省下約1億元的維護保養費用；若是時間久了沒有買主，才會需要拆解成燃料束，就要多花一筆費用。

除了燃料棒外送，也有核廢料「二次處理再利用」的說法，主張保留核四。核四前廠長王伯輝日前就在臉書上表示，美國已修正法規，允許用過的核燃料再使用，而核四的設計就是把高低偕核廢料40年之內都儲存在廠內，未來這些核廢料都是資產，「不是廢料」。

不過原能會回應表示，這樣的說法，對於國內解決核廢料問題無益。原能會指出，如要委託國外廠商進行用過核子燃料的「再處理」，費用非常貴，需要再增加基金才能支應。另外，「再處理」後的廢棄物具高放射性，結果還是需要運回台灣做最終處置，實質上仍無法解決台電公司用過核燃料的問題。

而民間3月發起「以核養綠公投」提案，主張透過公投廢除《電業法》95-1條，為此原能會主委謝曉星7月2日接受立委質詢時直言，核四的安全疑慮很大，要再重啟毫無可能。

謝曉星說，台灣是民主社會，他尊重每個人表達意見權利，但他認為，核四到目前為止來來去去好幾年，坦白說，真正能運轉的有2部機組，一部還沒完成，另一部修修補補多年，「安全問題很大」。謝曉星舉例說，核二2號機停機700多天，要再轉就已經很不容易，更何況是核四從來沒運轉過，又有明顯安全疑慮，再重啟的相關審查可能要以年來計算，他表示核四要再重啟「毫無可能」，目前核一、核二、核三的除役時程也都明確訂定，要達到2025年非核家園目標。

核二1號機又出狀況：放射性氣體外漏、監測器持續警戒13分鐘

除了核四，台灣目前仍有3座核電廠、各2部核電機組，但實際運轉的只有核二、核三廠。核一廠1、2號機組目前都在歲修中，但因使用過的燃料棒沒有地方處置、燃料池爆滿，可能提前除役。

不過核二廠也是一波三折，2號機組今年3月申請再轉，沒想到重啟後隔天再次跳機，直到6月中才終於再次滿載發電；而核二廠1號機昨天又傳出狀況，偵測輻射的警戒訊號持續約13分鐘。

《中央社》報導，核二廠1號機去年曾發生燃料棒護套破損導致輻射參數升高等情形，昨天傍晚5時11分又再出狀況，廠房內的反應器圍阻體廠房的氣體流程輻射監測器（PRM1S-19），發出警戒訊號持續約13分鐘，電廠當下立即關閉排氣系統，原能會接獲警戒通報後，立即派人到電廠掌握情形，目前未測出環境輻射有所變化。

原能會今天表示，經過初步查證，發生原因為爐水淨化系統用過樹脂傳送到逆洗接收槽（Backwash Receiving Tank）靜置，由於與該槽連接管閥內漏，導致槽內樹脂失去水掩蓋，放射性氣體直接釋出，造成輻射監測器產生警戒訊號，後續將追蹤台電公司肇因調查，並要求落實檢討改善。

核四廠興建大事紀：

1980年：核能第四發電廠（龍門電廠）興建計畫首度提出，選定廠址在台北縣貢寮鄉（現為新北市貢寮區）。

1986年：車諾比事件發生，時任總統蔣經國在安全考量下，指示核四廠暫緩興建。

1992年：台灣經濟成長看好，考量用電需求，前總統李登輝指示批准興建計畫。

1999年3月17日：核四正式動工，由台電公司負責興建營運。

2000年：政黨輪替後，行政院宣布核四停建，隨即遭立法院院會決議移請監察院彈劾。

2001年：在釋憲及700至900億元的鉅額賠償金壓力下，核四宣布復建，預計2016年7月商轉。

2006年：台電向經濟部提報「核四商轉延後計畫書」，工期延後3年。

2011年：日本發生福島事故，民眾對核安要求更高，政府決定對核四進行檢視和補強，商轉日期延至2015年。

2011年6月：監察院糾正台電公司駐工地設計辦公室自2007年初起，自行辦理設計變案件高達1500餘件，嚴重影響施工及核安。

2011年7月：前核四安全監督委員林宗堯發表「核四論」，呼籲停建核四；9月核四安全監督委員會爆發委員請辭潮，主席謝得志、委員林宗堯接連請辭。

2013年2月25日：行政院為化解民眾疑慮宣布核四停建，前行政院長江宜樺並在4月24日宣布核四1、2號機封存，未來若要啟用須經公投決定。

2015年1月：核四正式啟動封存，並在7月完成封存作業程序，進入為期3年的封存期，3年封存經費當年經立法院審核通過為37.79億元，其中包含廠商停工補償費25億元，封存期直至2017年12月底屆滿。

2018年1月：立法院決議，2018年底將移出核四首批燃料棒，運往美國，規劃於2020年底前全數移出，而內部其餘電廠則將轉用或改建為其他電廠。

2018年3月15日：台電宣布將核四廠當年約花80億元採購的1744束核燃料棒，分3年分批運回美國原廠。

2018年7月4日：台電將核四第一批80束燃料棒運離廠區，終結核四近40年的爭議。

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核稿編輯：羊正鈺