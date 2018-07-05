星巴克為何大規模回收不鏽鋼吸管？在限塑之前環保署應考慮的三個重點

環保署日前宣布，與環團合作研擬34項未來行動，其中針對塑膠吸管部分，2019年將先推動一定規模餐飲業，例如連鎖速食店等內用飲品禁止提供一次用塑膠吸管，2020年所有餐飲業內用則都不可提供，2025年全面限用一次用吸管，民眾需要吸管必須自費，到2030年則全面禁用、商家不得提供一次用塑膠吸管。

環保署長李應元表示，全球都在關注海洋塑膠物的議題，海廢垃圾移除是人類共同使命，減塑絕不只是環保署的工作，而是每個人對後代子孫負責的永續地球的工作。

但是民眾議論紛紛，一時不知該如何是好，環保署表（ㄈㄨ）示（ㄧㄢˇ）說，會「開始」研擬替代方案，民眾喝飲料可以就口喝，珍珠可以用湯匙吃。

我想台灣政府官員都很天才，政策都推出了再來想替代方案，總之好官我自為之，民眾你們自己看著辦。韋恩這邊絞盡腦汁就提出了一個現成的替代方案，每個人都有隨身攜帶，而且使用天然紙漿製造超環保，用完保證還會一堆人搶著幫你回收。

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以上當然不是真的建議大家這樣做，小朋友不要學。

我認為目前使用吸管上，確實有以下幾點是環保署沒有深思熟慮的：

1、使用吸管有助預防蛀牙：2005年美國就有口腔醫學專家發表研究成果（Mohamed A. Bassiouny, Academy of General Dentistry），認為跟直接喝比較，使用吸管喝軟性飲料有助於預防蛀牙。軟性飲料（果汁、汽水）等等含有許多酸性物質，比如說檸檬酸、蘋果酸、磷酸等等，這些酸遇到牙齒就可能造成琺瑯質的腐蝕，進而造成蛀牙。所以喝飲料時用吸管吸，可以避免飲料接觸到牙齒，所以有預防作用，而且吸管的正確位置最好是在口腔後部，不要接觸到任何牙齒。

2、重複使用吸管的安全性：目前重複使用吸管的主要材質有玻璃的或是不鏽鋼的，這些堅硬的材質使用上要特別注意。醫師就有提醒，若使用不當或不小心，可能增加小朋友受傷風險。尤其星巴克之前陸續接到四起發生在美國及加拿大的兒童意外傷害報告，有三個美國孩子、一個加拿大孩子，在使用不鏽鋼材質吸管喝飲料時受傷。所以星巴克在2016年，曾大規模回收在美國、加拿大、中國大陸地區約250萬支不鏽鋼吸管，並發表聲明指出，不鏽鋼吸管質地堅硬，有受傷風險，警告消費者不要讓孩子使用。

3、重複使用吸管的衛生：重複使用吸管一定要洗，不過這個洗就很傷腦筋，吸過的如果是含糖飲料，以食品衛生的觀點來看，吸管內壁其實不好洗啊，洗不乾淨的話，吸管內部會變成微生物生長的溫床。如果喝過的是奶茶，就更令人害怕了，奶茶裡的糖分、脂肪、蛋白質湊在一起根本是微生物的樂園。而洗不乾淨幾次後，吸管內壁更可能由微生物產出生物膜，讓微生物聚集在一起更難洗，單純用水沖洗是絕對洗不乾淨的。

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總之，我認為環保署在推行這個政策時，沒有做好通盤思考，只是短視近利、獲取短期的名聲，不知道是不是環保署認為回收垃圾是我的事，衛生安全那是衛福部的事？總之，到目前為止，我自己也沒想到什麼良好的一個替代方案，台灣民眾只好自求多福啦。

本文經韋恩的食．農．生活授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

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