孟加拉總理緝毒是「杜特蒂2.0」？一場國家支持的恐怖行動

作者：পান্থ রহমান রেজা （Pantha）

譯者：Rezwan（en）、Ting

雅巴（Ya Ba，又稱亞霸、又稱瘋藥、馬藥）的毒品問題正困擾著孟加拉——這種「粉紅藥丸」，是甲基苯丙胺（ methamphetamine）及咖啡因的混合物，它們通常自鄰國緬甸被走私進孟加拉。但難道打著死亡旗幟的緝毒行動就是減少毒品普及與攝食的解方嗎？尤其對年輕人來說，這個方法真能奏效？

去（2017）年以來，孟加拉的人權問題備受關注。因為在總理的支持下，警方對販毒採行了「零容忍」政策，此舉不只已在全國爆發數個掃毒的襲擊行動，同時也殺死了超過50名販毒嫌疑犯。

有些居民支持這樣的鎮壓行動，久卡・南（Md. Julkar Nain）就在推特上讚賞總理謝赫・哈西娜（Sheikh Hasina）的作法：「我感謝總理對販毒產業及相關人士進行宣戰。販毒業是我們國家的敵人，甚至會阻礙我們國家的發展。因此，零容忍政策是必要的，這才能讓我們達到目標。」

然而，有些人把這個行動和菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的緝毒行動相比較，尤其近兩年來，菲律賓的緝毒行動已造成超過兩萬人死亡，而且他們多數都是受到「法外處決」。塞凱特・魯希迪（Saikat Rushdie ）在推特上寫著：「難道孟加拉正在步上杜特蒂的後塵？我們的反毒行動正在施行法外處決，也就是說，在毫無法律審判的狀況下槍殺販毒嫌疑犯。」

根據孟加拉的官方資料，2017年間有近4,000萬顆雅巴遭查緝，但同時還有2,500萬至3,000萬不等的藥丸流入市面；但相較之下，2010年僅有8.1萬雅巴藥丸被搜查。孟加拉的毒品使用者也已超過700萬人，這還多數是年輕人。雅巴其實並不便宜，這也讓愈來愈多毒品使用者為了要買毒品、滿足毒癮而涉及犯罪事件。

不要步上「法外處決」的道路

許多人對於殺死販毒嫌疑犯的行為提出批評。倡議者（Ziaur Rahman）在臉書寫著：「從5月20日以來，孟加拉政府已經殺死了13名毒販。別讓我們步上法外處決之路。這對民主的發展是個大傷害。我們該做的事情是要改善法律、建立有系統的制度，並且要試著讓這些罪犯融入系統。讓我們一起讓這個系統能夠好好地關照他們吧！」

在孟加拉，「法外處決」又稱為「交火」（crossfire），這指的是人們其實已受執法單位的控管，卻仍因彈藥傷而致死。事件過後常聽見的說法是，受害者在部分罪犯和警方交火的過程中喪命。

根據孟加拉人權組織（Odhikar）發布的資料，近十幾年來，共有1,758人在法外處決中死亡，但是警方對於蓄意殺人的行為矢口否認。

根據近來毒品戰爭的情況，恐怖組織專家和流亡記者塔斯尼・卡利（Tasneem Khalil）認為，法外處決是受到國家支持的恐怖行動：「直到宣判罪行前，人人都是清白的：這是法律的重要格言。但在孟加拉，光是在八天內，警方和孟加拉快速行動營（RAB）就殺死37名清白的民眾。這是一場由國家支持的恐怖行動。」

法律也同樣適用於那些有權勢的人，不是嗎？

一家孟加拉指標性的報社，依毒品管制部（Department of Narcotics Control）的資料刊出了一份名單。這份名單上列出了該國的幾個重要毒販，其中還有幾個執政黨的政治人物出現在名單上，這還包含國會成員。

但孟加拉內政部長警告記者，在還沒有任何證據之前，不要隨意指控他的罪行。但是也因為這份名單顯示，執政黨和毒品事件相關，這也讓孟加拉人開始進一步質疑政府對低階毒販（low-level dealers）使用致命的處決是否適當。其中一名年輕的政治人物祖奈・沙奇（Zunaed Saki）強調，執政黨需要遠離名單上的人物：「毒品是個很嚴重的問題。解決這問題的最好方法是切斷毒販和有權勢者的連結。但是為什麼這個國家最終用法外處決的方式作為解方，這分明是耍人的把戲？」

但多數對法外處決的報導，多是呼應官方說法。沙費闊・艾登（Shafiqul Alam）呼籲記者應能更忠誠地面對自己的工作，並且能在撰寫報導前問對的問題：「在孟加拉及其他國家，『法外處決』其實是嚴重違反人權的行為。但孟加拉的多數記者並不知道如何報導法外處決的嚴重性，他們僅僅只是將官方的新聞稿複製、貼上，描述著官方單位想要訴說的故事（而這些多數是謊言）。」

雅巴其實早已被列為禁藥，但政府更打算將它提升至A級毒品，如和海洛因、古柯鹼、配西汀、嗎啡及鴉片等同類。只要跟這類毒品相關的犯罪，最重的懲罰就是死刑。由此看來，這場孟加拉對抗毒品德戰爭，仍將會導致更多死亡。

本文經全球之聲授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航