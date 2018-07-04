【影音】唱完美國的、接著唱我國國歌，小聯盟第一個挑戰「雙語」國歌的美國女孩

今年六月，美國北卡羅萊納州的杜罕公牛棒球場上 （Durham Bulls Athletic Park） 舉行了一項特別的開場儀式，第一次由同一位表演者完成兩國國歌的壯舉：14歲的美國少女凱莉（Kylie Robinson）在6月兩次登場演唱國歌，而最近的一次，是在美國和台灣對打的友誼賽上，清唱我國國歌。

當地媒體《North State Journal》報導，對於一個14歲的孩子來說，有機會在棒球比賽中唱國歌是一件大事，但是凱莉將這樣的機會，提升到了一個截然不同的層級：她在18天內，用2種不同的語言，唱2首來自不同國家的國歌。

6月12日，凱莉先從72名選手中脫穎而出，在5000名觀眾之前，為達勒姆公牛（Durham Bulls）和芝加哥白襪隊（Charlotte Knights）的比賽唱開場。

而在6月30日，凱莉穿上印著中華民國國旗的服裝，在棒球賽中演唱台灣國歌，美妙的歌聲讓全場震驚。

《聯合新聞網》報導，在這場台美棒球友誼賽前，當地的華人社團想要策畫一場特別的活動歡迎來訪的台灣棒球隊，他們想到了待過台灣的凱莉。凱莉曾在幾年前暫居台灣2年，於是衍生出開場的唱兩國國歌表演概念，這是當地球場史無前例的一項紀錄。

凱莉在演唱前特別印出了國歌歌詞加強練習，因為正式演唱時不能拿著小抄。「壓力真的蠻大的，我從來沒有公開演唱中華民國國歌的經驗」，尤其是得在沒有音樂伴奏的情況下清唱。

「我為社區的游泳隊比賽唱過國歌、為學校唱過，但這是我第一次在小聯盟唱國歌。」凱莉也說，唱台灣國歌，比起唱美國國歌還要來得緊張，因為現場沒有伴奏音樂，她必須用清唱的，她說「台灣國歌通常不會清唱，一般會有交響樂伴奏，氣勢磅礡」，不過，即使沒有伴奏，大多數的現場觀眾也沒聽過台灣國歌，但大家都被羅凱莉的歌聲著迷。

但最讓凱莉開心的是，莫過於自己的歌聲得到來自台灣的棒球選手認同，她興奮地表示，「台灣隊選手全部都來和我擊掌」。

報導指出，小聯盟很久以來，沒有同一位表演者在一個月內唱兩種不同國家的國歌。最接近的一次，是2007年有表演者在加拿大渥太華，唱了美國與加拿大國歌，但報導指出，除非當時那名表演者是用法文唱加拿大國歌，不然凱莉這次的表演，算是史無前例。

凱莉從3歲開始就表現出對音樂的熱愛，從那時起，她就一直在唱歌，她也從那時開始，一直學習中文。

凱莉在 2013年和家人短暫的搬到了台灣，在台南的慈濟國小上學，她說因為是全中文授課，她很努力，兩年之內聽說讀寫已經沒有問題，而在學校每次 周會都要唱國歌，她也因此記得中華民國的國歌。雖然 與家人在2015年回到了美國，但凱莉說她最喜歡的食物，仍然是來自台灣的牛肉麵和珍珠奶茶。

全球中文熱，美國國會議員卻呼籲關閉孔子學院

像凱莉這樣從小學習中文的美國人，在美國其實算是普遍。據美國《中國僑網》報導，美國中文學校的中文課程越來越受歡迎，華裔第二代孩子在公立學校紛紛選修第二語言中文課程，而隨著中文學校在社區不斷增加，在社區中的地位也愈發重要，上至選舉的拉票宣傳、市政預算討論，下至社區大型活動，都少不了中文學校的參與。中文學校在教授中文的同時，也成為當地華人的活動中心，在促進中美文化交流等方面起著重要的作用。

教育部也指出，2006年，美國大學先修課程加開中文後，許多大學、中學相繼跟進，使得華語教師供不應求，薪資也水漲船高，大學華語教師的月薪美金3,000元（約新台幣9萬元）左右。因應這波趨勢，國內各大學紛紛開設華語教學課程，包括台灣師範大學、台灣大學在內，目前共有20多個相關系所，每年培育約1000名華教人才，到歐美、日韓、甚至新加坡教華語。

已在歐洲擔任華語教師13年的林欽惠，2001年便前往荷蘭萊頓大學教學，去年轉赴德國哥廷根大學東亞學系教授中文課程。

「這10多年來，學中文的人明顯變多，教中文的學校也增加很多，」林欽惠說。2001年，她的班上學生只有30人，2007年卻增加到150人；在義大利的同事甚至有100個學生擠在一間教室上課的經驗，「中文熱無庸置疑，」她說。

而師大華教所主任陳振宇也指出，台灣在搶奪中文市場上，並非全無優勢，因為中國的「孔子學院」雖然聲勢浩大，但也傳出不少爭議。

2004年開始，美國各地100多所大學設有由中國政府資助的孔子學院，專門提供中文教學，可是批評者宣稱這些機構威脅學術自由，也構成間諜風險。隨著中美貿易問題日趨緊張，中美對這樣的交流也有不同的看法。

《美聯社》報導，美國情報和安全官員6月向參院司法委員會作證，表示他們擔心中國教授和學生到美國的大學收集情報和接觸敏感研究，堅持美國大學與孔子學院的合作必須終止，並宣稱中方利用孔子學院發掘可能成為「中國影響力代理人」的學生，德州和佛羅里達3所大學已因國會議員施壓，宣布關閉校內的孔子學院。

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核稿編輯：羊正鈺