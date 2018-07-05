用竹籐編織一方淨土：王文志－我從山林來

2017年冬，閉館整修中的臺北市立美術館廣場上，出現了一座大型竹編裝置藝術——《庇護所》，在美術館俐落的現代化建築線條相映下，外型醒目的《庇護所》自然散發出一股神祕氛圍，吸引著人們走進探索。

《庇護所》是國際知名編織建築藝術家王文志以上千支竹子為媒材，為身處都會叢林的人們所打造的一處心靈暫歇所，人們沿著蜿蜒的入口廊道走進《庇護所》，在偌大的中央穹頂之下或躺或坐，聆聽風的流動、享受從縫隙流洩而下的陽光，彷彿感受到重回母體子宮受保護的溫暖，週遭的車馬喧囂頓時被阻隔開來。

「我的作品有兩點很重要——禪意和空間概念。」王文志如是說。

從來不屬於城市 一切始於山林

在嘉義縣梅山鄉長大的王文志，幼年時即與滿山遍野的林木和竹子為伍，在杉林間嬉戲，在竹林間搭起棚屋，整座森林都是他的遊樂場。青少年時期，他會跟著哥哥到山上腳踏泥土伐木剖竹，日出而作，日入而息，一去數月才下山。王文志那一身有陽光曬痕的黝黑肌膚，隨土地坡形變化的身體肌肉紋理，那是遠離自然許久的城市人無法體會的，那一座山林成為他日後藝術創作的根源。

王文志從小就擅於繪畫，夢想著當藝術家，但在資訊相對封閉的鄉間，他仍循著傳統道路升學，高職化工科畢業後，他去過工廠、做過警衛、賣過花，就業並不順遂，決心順從內心招喚。王文志多次報考美術系失利仍不放棄，最後以高齡之姿考上文化大學美術西畫組。

Photo Credit：王文志提供

但學校的訓練無法滿足他偏好非人體的立體創作，大四那年，他以過去伐木工人記憶，創作出批判性十足《自然的控訴》，在木頭上嵌著一把斧頭，批判人類對自然的殘害。殺氣十足的作品，強烈吸引大眾目光。回看當時的年輕氣盛，王文志笑著說，「這件作品讓我走上藝術的不歸路。」這件作品榮獲1988年現代美術新展望優選獎，也讓他燃起當藝術家的信心。

畢業後，王文志前往藝術聖殿－巴黎進修四年，羅浮宮、龐畢度、藝廊彷彿是第二個家，每日用力地汲取西方美學養分，卻逐漸意識到自己是失根的浮萍。從歐洲遊歷回台，他長達三年時間無法創作。王文志意識到，他只有從都市重返人煙稀少的山林中，才能真正感到自在。為了認識臺灣這塊土地，王文志選擇搬回嘉義梅山家鄉，尋找回屬於台灣土地獨有的語彙。

竹編藝術織出凡塵一方淨土

Photo Credit：王文志提供 王文志1997年作品《大衣櫃》

回到家鄉的王文志正好趕上了公共藝術風潮在台灣興起，1997年的台灣裝置藝術展，王文志在嘉義市區用杉木堆疊起巨大的裝置藝術《大衣櫃》，藉以傳遞嘉義人早年共同生活經驗，從此開啟他的策展之路。

由於杉木過於笨重，台灣裝置藝術展結束後，《大衣櫃》無法移展到別處，王文志開始思考是否有替代材料，此時他恰巧接觸到原住民展示竹簍編織技藝，遂把竹子與編織技法融入創作，作品《九九連環》成為他第一個大型竹編裝置藝術。王文志最初的竹編作品，僅是將傳統竹編的放大版，進入21世紀後，他開始加重竹編的空間感，隨著編織手法的改變和複雜化，王文志的作品不但量體越來越大，竹編本身也因為更多元素的搭配而成為一個有機體，屬於王文志特有的竹編建築風格於焉成型。

但對王文志來說，編織材料不是重點，「心靈空間」才是他想探索的主題。2000年，他在北美館展出作品《觀音》，將新鮮樹葉包覆的巢狀竹編懸吊在空中，留出成人可以站著把頭伸入作品的方寸空間，讓人從中感受自然的呼吸韻律，創造獨特的精神連結。

隔年（2001），王文志更進一步從阿里山神木中空的樹幹獲得靈感，將廢棄的檜木、枕木切割成木桶造型的作品《方外》，在威尼斯雙年展展出時，「很多外國人進去，不自覺就在裡面盤腿打坐或冥想。」王文志笑說。

此後，王文志的作品愈加成熟，其中的禪味也越來越濃，人們參觀的同時，彷彿也經歷了一場修行的儀式，在安定、靜謐的環境下，喚醒因世俗雜事而鈍化的感官。王文志印象最深刻的一次經驗，是看著包括自己女兒在內、原本互相嘻鬧的一群小朋友們，竟然在踏入作品的瞬間，集體沉靜下來，很自然地安坐在竹編的空間內，彷彿也進入了禪定之中。

編織人與自然的關係

王文志的作品長期探討人與自然的關係，無形中也鏈結起人與人之間的關係。

2010年，王文志受邀參加瀨戶內海國際藝術祭，使用從當地「中山村」與「肥土村」合力砍筏、運送的竹子，創作出作品《小豆島之家》。（註：小豆島是瀨戶內海中僅次於淡路島的第二大島）

在此之前，中山村與肥土村雖然彼此相鄰，但兩村的村民卻長期不往來。王文志決定了作品主題後，著手邀請兩村島民加入，各自提供一半的竹材和人力，合力完成《小豆島之家》。這段共創過程，意外促成了中山村與肥土村化解雙方嫌隙的契機。因此，當《小豆島之家》在藝術祭結束後面臨拆除之際，兩村島民發自內心地請求當時策展人北川富朗先生保留下這件作品，迫於無奈之下，北川先生只好請王文志出面，親自寫信撫慰島民。

相較島民對《小豆島之家》這件作品的依依不捨，王文志本人倒是豁達看待作品無法永存的現實，「藝術如同自然有生有滅，若能在心裡留下記憶，比永遠存在更重要。」

此後，王文志又連續參加了2013年、2016年的瀨戶內海國際藝術祭，透過藝術作品招攬觀光客、振興地方經濟的同時，也吸引了當地年輕人陸續返鄉開設餐廳與民宿，一度因青壯人口大量外移而衰敗的島嶼偏鄉，倏忽恢復了生機。

山林來的編織者與修行者

王文志作品超越國界、人種、性別的魅力，讓日本水土藝術祭、瀨戶內海藝術祭、澳洲Woodford音樂節，皆連續三次邀展，藝術之路看似順遂，其實王文志好幾次都想放棄。

王文志最早想朝藝術之路發展，是在高職畢業後，但有位當醫生的親戚卻對他說，「當藝術家沒出路」；反而是父親鼓勵他，「要做自己真正想做的事」。此後，每當浮現出放棄的念頭，總會憶起父親告誡他不要「十做九不成」的情景

「其實我父親也喜歡畫畫，翻開他的藏書偶而還會瞥見塗鴉。」王文志的父親當年因職業傷害，無法從事粗重工作，小時候的王文志從山上撿拾黏土回家捏塑時，父親也會認真地指導他如何變化造型。這些點點滴滴匯聚的兒時記憶，陪伴王文志一路從故鄉到他鄉，造就出他作品中獨一無二的原始生命力。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航