不為嚇人而拍的恐怖片：《宿怨》以更深刻的手法，勾出靈魂深處的恐懼

文：黃鈞浩（DCFS編輯部）

「我絕對不會原諒，做出這部電影的人是如何虐待我的身心！」 ——《月光下的藍色男孩》導演Barry Jenkins

《宿怨》自今年初驚駭日舞影展觀眾，首次執導長片的導演Ari Aster，秉持著對電影深厚的底蘊與熱情，讓該片混合家庭劇情及恐怖電影兩種類型，並加入心理驚悚、邪教信仰、鬼怪降靈等元素，外媒更將其媲美《失嬰記》、《大法師》、《鬼店》等影史名片，成為新一代的恐怖電影典範。

電影環繞著Graham一家，以女主角的母親往生起頭，藉由一連串神秘事件，揭開家庭成員間難以抹滅的創傷，迎向急轉之下的駭人命運。劇組以精良的美術設計﹑模型建造，創作出迷人又危險的視覺，並以發揮得宜的攝影技巧，讓觀眾走入導演建立起的魔幻世界，體驗既超脫現實、又真切無比的悚然影像。

《宿怨》電影預告：

類型電影包裝家庭悲劇——絕妙的創作思維與美術設計

圖片來源：Fandom, gamespot, Polygon, Torontolife, indiewire

「我真的想誠實地，拍一部關於人們痛苦的電影。」 ——《宿怨》導演Ari Aster

自青少年時期，導演Ari Aster便是位狂熱影迷，涉略各式類型電影，《魔女嘉莉》、《失嬰記》等恐怖經典，更是對他影響深遠。自名校美國電影學院（American Film Institute）畢業後，他嘗試揉合諸多各類型的短片，最終仍選擇深愛的恐怖片，做為首部長片作品的題材。

Ari Aster認為類型片是一種「包裝」，他說：「透過它，你得以處理更艱難的材料。」因此他透過恐怖類型電影包裝《宿怨》，講述家庭背後壓抑的情感，以及親情中難以復原的瘀痕。他曾表示製作時，如何拿捏劇情片與恐怖片的元素是個考驗：「這個挑戰變得很有趣：怎麼在講述劇情時保持誠實，又同時保有恐怖片元素，而不讓影迷失望呢？」

因此，他與美術指導Grace Yun討論視覺風格時，不僅參考諸多恐怖、驚悚電影，同時也從Ingmar Bergman（柏格曼）、Mike Leigh（麥可李）及Coen brothers（柯恩兄弟）等大導演的家庭相關題材作品中，擷取視覺元素。美術指導Grace Yun表示，他們將上述電影裡的設計，融入《宿怨》的劇情與人物，打造「另類」恐怖片視覺。

片中，極重要的主要場地——Graham家的房屋內部，則全靠棚內內景搭建，讓拍攝時的攝影機，能有更多擺放或隱藏的空間，使得攝影機運動更加便利、靈敏。屋內的壁紙裝潢及傢俱陳設，皆偏飽滿、濃郁的深色系。Grace Yun解釋，暗沉的顏色選擇，可幫助營造驚悚氛圍。

「透視」眾角色的命運——精巧細緻的微型模型

圖片來源：Fandom, gamespot, Polygon, Torontolife, indiewire

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「導演Ari幾乎認為，模型本身就是電影裡的角色。」 ——《宿怨》微型模型設計師Steve Newburn

片中，女主角Annie職業為「Diorama Artist」，會設計、製造透視模型及人物玩偶，並藉藝術創作回溯她個人的重要經歷。導演Ari Aster以模型暗喻著眾角色的命運：「他們對生命沒有任何掌握權，就像是玩具屋裡的玩偶，只能被外力操控著。」

曾參與《黑暗騎士》、《全面啟動》的微型模型設計師Steve Newburn，運用菩提木材、顏色卡紙、塑膠、隔熱泡綿等素材，建造「縮小版」的房屋場景。片頭出現的模型屋，便完全仿造Graham家的原貌，Steve Newburn拍攝上百張劇組搭建的場景照，盡可能原封不動地重現，模型裡的每個部份，包含牆壁、屋頂等，大多也可拆卸，方便攝影機拍攝。

另外，Steve Newburn與其餘模型師，也使用3D列印技術，製作部份物件，例如：車禍場景裡的藍色Volvo V70轎車，即先在電腦繪製模型後，才打印出實體，便於繪製轎車的細節；宛如演員身形的小玩偶，則是運用ZBrush軟體，設計更細緻的臉部紋路後，才經3D列印技術製出成品。

模型裡暗藏的秘密

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電影裡，更有許多巧思藏匿於模型中。例如：放置於Graham家進門處的另一座模型屋，則是Steve Newburn利用3D列印技術，搭配手工調整，製作出各式金屬鐵板、鐵鍊，把模型屋的部分窗戶、門全部堵住。

Steve Newburn表示，這座模型屋被設定為女主角Annie早期的作品，而鐵鍊纏繞屋體的部分，他則認為：「像是整間房子為它的擁有者設下圈套。」暗示著家庭的陰影與秘密，正綑綁Annie及其他家庭成員的生活。

迷離而陰暗的視覺呈現——攝影以「第三人」視角捕捉人物

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「我們將攝影與照明，推向更加戲劇化的效果。」 ——《宿怨》攝影指導Pawel Pogorzelski

導演Ari Aster強調，片中重要的攝影概念之一，即是捕捉角色在屋內的畫面時，要讓角色「看起來像在模型屋的玩偶」，表現彷彿有銀幕外的「第三人」觀看和操控的意味。

片中，使用輕便的Arri Alexa Mini進行拍攝，並搭配Panavision為《宿怨》經特殊處理的Primo和Primo Zoom鏡頭。Ari Aster認為該組合，能完美呈現真實場景及演員，宛如「模型屋及玩偶」的效果。另外，在拍攝微型模型時，則換上極具景深效果的Frazier鏡頭，方便對焦於與相機極近的物體。

導演Ari Aster與攝影指導Pawel Pogorzelski，更將畫面的寬高比設為2：1，效仿1950、60年代，美國導演Douglas Sirk的家庭通俗電影。在拍攝時的構圖，便能以寬廣的牆壁背景，對比人物於畫面中的渺小。

微弱光源醞釀恐怖氛圍

另外，劇組在拍攝時，更努力嘗試以難度高、易失誤的微弱光源，捕捉片中令人生畏的不安氛圍。Ari Aster表示：「我們盡可能大膽嘗試，讓許多可怕的片段，都發生在黑暗和陰影之中。」

Pawel Pogorzelski參考波蘭知名導演Krzysztof Kieślowski（奇士勞斯基）的《紅色情深》，效仿裡頭「教科書等級」的光影運用，學習如何在影像色彩明度、彩度皆低的情況下，良好捕捉光線，使視覺不過於黯沉。

「偽一鏡到底」鏡頭如何拍攝

《宿怨》精湛的開場鏡頭，攝影機從Graham家中的窗戶，慢慢拉近至空間另一角的模型屋內的房間，再經由剪接、後製特效處理，無縫接軌從模型轉換到真實場景，仿造「一鏡到底」的形式。

執行該鏡頭時，Ari Aster先拍攝模型房間，在牆上註記貼紙，協助後期特效動畫師（VFX Artist）比對位置，並拍攝角色Peter真實房間的靜態照片，讓後期在融合影像時，能更為真實；而後再將真實房間的一面牆拆除，拍攝角色Peter與Steve間的互動。

然而，實際拍攝時卻因劇組未溝通清楚，Peter的模型房間牆面皆已封死，未留下空間讓攝影機拍攝房間內部，若強制拆除牆壁，恐導致模型破損。但Ari Aster還是賭了一把拆除牆壁，他事後笑稱：「幸虧這個指令得到一個快樂結局，並沒有造成（模型）破壞，否則我們將會得到一顆完全不同的鏡頭。」

導演Ari Aster與劇組，以獨具特色的美術設計、精湛傑出的攝影技巧，為《宿怨》開創另類暗黑美學，重新包裝類型電影，讓恐怖片不僅是為「嚇人」而拍，而是以更為深刻、具質感的視覺手法，呈現人們發自靈魂深處的不安與恐懼。

「我知道這可能是部與觀眾非常有距離的電影，但它的目的是要深入觀眾的心。」 ——《宿怨》導演Ari Aster

參考資料：npr、Mpaa、Dailydead、Theverge、Torontolife、Moviemaker、nofilmschool

圖片來源：Fandom、gamespot、Polygon、Torontolife、indiewire

本文經影製所DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航