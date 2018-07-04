玉山廣發「英雄帖」扛75公斤廢電池下山：一趟8千元、連揹8趟還有獎金

背電池下玉山一趟8000元，你要賺嗎？近日網路發起一項「世紀打工」，玉山「排雲山莊」打算把近80顆太陽能廢電池運下山，祭出高額獎金徵求「勇士」，一趟8000元，個人累積8顆還加發1萬元，

《聯合新聞網》報導，有「台灣雪巴」封號的登山家伍玉龍在個人臉書發文，廣邀天下英雄來挑戰背電池下山，因為排雲山莊近期整修，需要人力將山上近80顆太陽能廢鉛酸電池運下山。伍玉龍表示，誰來挑戰玉山國家公園上，排雲山莊淘汰的太陽能廢鉛酸電池運下山，從排雲山莊背到塔塔加登山口，送至警察隊後面，一顆75公斤電池8000元，一或多人，一天或兩天揹皆可，現金下山當天發放，個人累計達8顆還加發獎金1萬元，背完為止。

不過，75公斤約是一個成年男性的重量，而背一個人走平路不用1公里就很喘了，遑論從排雲山莊下山約8.5公里，熟悉路程且體力充足也得花上4至6小時，沿途山路外，還要考量下山比上山傷膝蓋。而因網路討論熱烈，伍玉龍也鄭重聲明，無經驗者、不熟悉路線者勿試，以免受傷，得不償失，也因擔心造成意外，暫時刪去該「英雄帖」。

不過，為何清廢電池不採空運解決問題？

《蘋果日報》報導，玉管處副處長林文和指出，高山運補一直是台灣棘手難題，國外山區工程補給及廢棄物清理均依賴直升機，當初設備均由中興航空直升機運輸上山，但是2013年中興航空在運補北峰氣象站發生空難，機上正副駕駛及氣象站員工3人皆不幸罹難，民間航空公司已無適當的高山作業運補直升機可提供作業，而軍警直升機又礙於法令無法使用於民間物資運送，因此才找人力揹負。

玉管處提到，此次排雲山莊整修除硬體設施更新，也涵蓋廢電池清運，其中75公斤有28顆、48公斤47顆、30公斤鋁架6個、25公斤充電器3個，總重逾4噸，小型電池等已陸續搬下山，但75公斤的大電池太棘手，現在還躺在山莊，目前已發包「園區山屋電力及周邊設施改善工程」，總經費394萬5千元，工期為4個月。

而因為要考量個人體能與膝蓋的承受力，想要參加還得需要經過面試，目前已有7人報名成功。

太陽能廢電池難運下山，當初怎麼背上山的？

「排雲山莊」建於1943年，位於玉山主峰西坡下約2.4公里處，距塔塔加登山口約8.5公里，海拔標高約3402公尺。此處可見雲海、夕陽、晚霞等特殊景緻，為登玉山群峰之重要據點。

2013年6月，排雲山莊重新裝修，一樓為餐廳、交誼廳，二樓是提供登山住宿用的寢室，每日限量接待92位登山旅客，以屋頂太陽能發電為主，搭配柴油發電等方式供應電力。

不過2015年，玉管處為解決山莊照明、供餐、通訊網路、救援醫療等服務，認為山莊需要擴電，擬擬耗資2億元從塔塔加拉8.5公里的電線傳輸市電，當時引發社會輿論批評，擔心光害破壞自然生態。

《民報》2015年報導，環保團體9月前往內政部營建署抗議，痛批高山環境敏感不宜施設電纜線，台灣高山地質、生態敏感、天災頻繁，施設、維修電纜線工程，不只是預算黑洞，對敏感的高山環境更會造成不斷擾動。環團認為，排雲山莊已有太陽能發電系統，加上儲能電池，成本更便宜，呼籲將玉山營造為低碳國際景點。

2016年，由超倍能科技股份有限公司接獲玉山國家儲能系統案，10月完工。

批踢踢上有網友質疑，當初就是因為呼籲使用儲能電池，才造成大量的廢棄電池難以清除。為此超倍能科技公司負責人林榮豐澄清，這次清除的電池，並非2016年擴建使用的儲能電池。

林榮豐解釋，排雲山莊以前使用的是「鉛酸電池」，體積和重量都是現在「鋰鐵電池」的3倍，早期（尚未禁止空運的時候）是以直升機的方式，分批運上山，不過估計一天只能儲電2個小時，2年就必須更換一次，只是一直都沒有搬運下山回收。

林榮豐指出，2016年為完成「離網型」儲能系統，也是請山友親自背電池上山，不過一箱鋰鐵電池約為14公斤，比早期的鉛酸電池輕得多，使用年限也比較久，估計能使用十年。

排雲山莊目前以太陽能供電為主（靠著儲能系統，能供應80%的用電需求）、柴油發電為輔，每日下午6至8時供電。玉管處副處長林文和指出， 當初不考慮蓋電線拉市電的原因，除了擔心開挖過程破壞地質，有影響生態之虞，也是考量如果供電充足，山區照明再增，恐怕影響夜光和夜行性動物。林文和指出，排雲山莊目前主要的用電在照明，隨著山友增加（每晚約116人入住），用電需求也跟著上升。

《環境資訊中心》2015年報導，排雲山莊當時在討論擴電說法，雖然獲得廣大山友支持，認為玉山是台灣山岳門面，供電應該無虞，以鼓勵更多人登山。但當時健行筆記編輯溫心恬質疑，無論國內外，到山裡是享受大自然，不能只求電力方便，他說紐西蘭部分山屋收費昂貴，也有未供電的山屋，建議應加強山友的山林教育。

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核稿編輯：羊正鈺