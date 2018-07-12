《驗屍官傳奇》：受刑人在移出牢房的過程中死了，獄方說「沒有畫面」

文：約翰．貝特森

牢房的陰謀

衣服上有徽章的人要你站起來時，只要你不站起來，你就是壞人。有徽章的人要你坐下時，只要你不坐下，他就會覺得受到挑釁……

在一九八六年，住在馬林郡的人開始爭論，驗屍官調查員的退休福利是否應該與警察及消防員相同。由於警察與消防員的職業風險較高，因此他們的退休金比郡政府的其他工作人員來得高。此外，他們在工作中罹患的任何嚴重疾病，例如心臟病或胃癌，都會直接被視為是由工作引起，並得到全額補助。驗屍官金德里契醫師認為，調查員也應該得到同樣的福利。調查員必須跟警察一樣攜帶槍枝，必須跟消防員一樣，在半夜熟睡時從床上跳起來，趕到事發現場，並承受這種作息帶來的壓力。再加上調查員還必須進入聖昆丁監獄，監獄中有不少囚犯可以在開放區域自由行動，因此調查員每次進入監獄都必須冒著生命危險。

就算馬林郡只有三名調查員，行政官員依然不願意為此增加任何開支，金德里契的要求最後遭到駁回。行政官員甚至告訴金德里契，若進入聖昆丁監獄對調查員來說很危險，那麼他們就不應該進去。自此之後，所有監獄中的死者都被送到監獄外的醫院或殯儀館進行驗屍。

一九九七年六月，薩米．馬修爾在死後被送到監獄外驗屍，在他死前，共有五位矯正人員一起強迫他離開原本的牢房——三名壯碩的男性進入牢房內壓制他，兩名女性矯正人員在牢房外監視。霍姆斯那時的職位是驗屍官助理，負責在殯儀館勘驗薩米的是調查員唐．科尼西。科尼西注意到薩米的臉、手與一邊膝蓋上有輕微瘀傷，手指甲有裂傷。此外，薩米的鼻腔中分泌出了透明液體。

霍姆斯在檢視過科尼西的報告後，也檢視了監獄員工隨後交上的報告。根據值班組長的說法，在三名男性矯正人員接近薩米的牢房時，薩米立刻緊關上牢房門，把自己關在裡面。矯正人員先使用防護噴霧（俗稱胡椒噴霧）鎮壓薩米，再將他拖出牢房。沒多久，薩米就表現出類似癲癇發作的症狀，隨後死亡。霍姆斯覺得這整件事一點道理都沒有，他獲得獄方的同意，可以與特定幾位監獄人員談談此案件。

霍姆斯面對的情勢十分棘手，他知道自己必須留意，不能隨意指控任何人做錯任何事。但他又必須確認監獄人員是否有遵守獄中規則行事，以及他們原本是否可以避免薩米的死亡。在此之前，霍姆斯要先弄清楚，一名沒有明顯健康問題的人為何會在被帶離牢房時死亡。

五十一歲的薩米．馬修爾是一名身材壯碩的非裔美國人，他因為在洛杉磯殺了一名妓女而被判刑，已關在聖昆丁監獄中將近十年。共有三名精神病醫師判斷他的心智不健全，並在法庭上作證，但該案的法官駁回了他們的診斷。而後，獄中的心理學家在診斷薩米後，判定他是「活躍型精神失常患者」，而且是「慢性」病症。

霍姆斯說：「薩米的體重過重，但依然有點難以對付。他只有小學畢業，容易陷入混亂，有時會變得偏執而多疑。監獄人員告訴他，他們要將他轉移到另一間牢房時，他沒辦法理解這個狀況。他已經在同一間牢房裡住很久了，並不想要離開。沒人想要花時間向他解釋，為什麼要更換牢房。」

霍姆斯花了四天的時間逐漸拼湊出故事的原貌，他和所有與該案相關的監獄人員都對談過一遍了，唯一的例外是一名矯正人員，獄方告訴霍姆斯，該名矯正人員因為最近受了傷，所以已經離開聖昆丁了。

霍姆斯在每場對談的一開始都會向對方解釋，他的目的是多了解一些薩米死亡時的狀況。他說，報告中寫出了每個人的作為，但沒有提到事件發生時他們的感覺、印象與所說的話。解剖驗屍報告與毒物檢測報告也都沒有解釋薩米為何死亡。霍姆斯想要弄清楚，薩米的狀況是不是所謂的「激動性譫妄」，此症狀會使人變得興奮、語無倫次、具高度侵略性，並展現出異常強大的力量——報告裡有提到類似的現象。

有三名矯正人員表示願意協助，他們很樂疑協助霍姆斯釐清疑問。一名男性矯正人員在回答霍姆斯的問題時顯得不情不願，他說他需要在回答前先看看自己之前寫的報告。四人都說薩米的死亡發生得很突然，讓他們深感意外。每名矯正人員在此之前都曾協助過更換牢房，他們都說這不是薩米第一次更換牢房。

截至目前為止，霍姆斯已取得了足夠的第一手資訊，足以了解監獄人員的工作模式。「在監獄的運作系統中，遇到不服從命令的犯人時，」他說，「他們的處理方式是用力量壓制，而薩米很清楚這點。矯正人員在打開他的牢房門時——門並沒有開得很大——直接在薩米的臉前數吋對他噴灑胡椒噴霧。噴霧會嚴重刺激眼睛，使人眼睛疼痛、分泌淚水，並暫時失明。他們說，按照規定，每次噴胡椒噴霧的時間是兩秒，兩次噴霧間要有適當的時間間隔。但他們全都同時用噴霧劑噴薩米，連續好幾次，而且噴霧的時間可能超過了兩秒。」

薩米的眼睛刺痛，覺得喉嚨像是著火了。他抓過床墊擋在臉前，想要阻隔噴霧，但矯正人員將床墊扯落，繼續噴他。他想要把他們推出牢房——他們三個人都很高大，又都比薩米更年輕又更強壯——他成功把他們推出去了幾秒，但是三名矯正人員的力量大得多，他們把薩米面朝下地壓倒。兩名矯正人員將他壓制在地，另一位矯正人員則把單邊膝蓋壓在他的背上。

「那時薩米身上承受的壓力比四百磅還重，」霍姆斯說，「使他的橫膈膜受到壓迫。對於一名過重的老男人來說，被一而再、再而三地噴灑胡椒噴霧後，又面朝下地被重重壓在地上，這可以說是再糟糕不過的狀況了。」

薩米不斷說著：「我沒辦法呼吸了！我沒辦法呼吸了！」但矯正人員全都當作沒聽見，覺得這只是薩米想要用計擺脫他們而已。

薩米被銬上手銬並綁上腿部束帶時，矯正人員依然用膝蓋壓住後背，他的肩膀、手臂和腿都被壓制在地。霍姆斯在補充報告中寫道：「薩米．馬修爾從此時開始表現出癲癇或痙攣的徵兆，但反應並不激烈，至多只能說是不受控制的顫抖。他並沒有嘔吐、作嘔或四肢激烈抽搐。」

薩米面朝下地趴在水泥地板上，「像豬一樣被綁起來」，霍姆斯這麼描述。一名女性矯正人員建議將薩米翻成側臥，其他人依言這麼做了，接著他們將擔架擠進牢房中，把薩米搬了上去。所有矯正人員都表示，薩米在前往醫務室的途中還能條理分明地和他們溝通。然而霍姆斯認為這套說辭不太站得住腳。他在與其他監獄人員談話時，得知薩米平常很少與他人說話，就算真的說起話來，也都被認為是在自言自語。好幾個人甚至告訴霍姆斯，他們從沒聽過薩米說話。

薩米一抵達醫務室，就被戴上了遮住口鼻的紙製口罩。他的嘴巴裡有血，人人都知道他過去曾對監獄人員吐口水。雖然每名涉及此案的人都繳交了一份正式報告，但霍姆斯依然不知道醫務室中的人在替薩米戴上口罩後做了什麼事。當時共有六到八人在照顧薩米，其中包括三名矯正人員（因為薩米是死刑犯）、一名護理師與一名醫師。霍姆斯和醫護人員談話時，對方表示他們替薩米量了兩次血壓，但他們的作為僅止於此。他們說薩米的呼吸很淺，但並不吃力。在被送進醫務室二十分鐘後，醫護人員替薩米接上心電圖監測器，螢幕上出現的心律是一條直線。薩米已經沒有心跳了。

霍姆斯在檢視薩米的醫療紀錄時，沒有發現任何與心臟疾病有關的跡象，薩米進入聖昆丁監獄後也從沒有接受與心臟有關的治療。霍姆斯認為獄方的醫師應該在薩米抵達時就替他測量血壓、脈搏與呼吸等狀況，而不是直到宣布死亡時才有所行動。醫師沒有施行CPR，霍姆斯猜測這可能是因為他將薩米的癲癇發作誤判為心臟驟停。

霍姆斯注意到，薩米在失去意識前並沒有因意外或非意外的窒息而引發缺氧（缺氧會使腦細胞死亡）。解剖驗屍的結果顯示，除了可預期的咽喉黏膜內壁充血，薩米身上沒有異常之處。

因離開監獄而無法約談的那名矯正官員負責的是錄影。霍姆斯想要釐清薩米被移出牢房時到底發生了什麼事，以及這些事情發生的順序，若有錄影帶絕對會大有幫助。但獄方卻告訴霍姆斯，錄影機「故障了」，因此沒有錄影帶可看。

在薩米死去兩個半月後，霍姆斯收到了薩米的中性蛋白酶測試結果。若血液中的中性蛋白酶濃度偏高，則表示此人可能有急性過敏反應，這種過敏反應有可能會使血壓驟降，有時甚至可能導致死亡。有的人可能過去曾吃過不少甲殼類與海鮮都沒事，但某天卻突然因為這些食物而產生急性過敏反應，瀕臨死亡。薩米的中性蛋白酶濃度遠超過正常標準，在移出牢房的過程與醫護室中，除了防護噴霧外，沒有其他可能引起過敏反應的物質，因此霍姆斯認為使薩米產生過敏反應的可能是防護噴霧。

霍姆斯隨後在正式的驗屍官公開調查中指出，薩米之死有可能是凶殺案，並列出了所有因素——過度使用防護噴霧、壓在薩米身上的重量壓迫到橫膈膜、薩米說自己無法呼吸、薩米沒有心臟病史，以及缺乏妥善的醫療照顧。霍姆斯確信薩米並非死於意外或者自然死亡，顯然也不是自殺。然而，警方與地區檢察官都不願意起訴，獄方人員在經過內部調查後下了結論，認為薩米是在激烈動作後因體重過重導致心臟無法負荷而死。矯正人員與醫護人員皆不需受罰。到了最後，霍姆斯只能判定死亡方式是不確定。直至今日，他還是對此感到十分遺憾。

「那些矯正官員都是共謀，這整個系統也是共謀，」他說，「我不是在替罪犯或者做了壞事的人說話，我只想用正確的方式做事，而他們做事的方式是錯的。薩米．馬修爾本可以不用死的，他不應該死，至少不該在移出牢房的過程中死亡。」

霍姆斯一再想起他在事件發生後學到的事。「衣服上有徽章的人要你站起來時，只要你不站起來，你就是壞人。有徽章的人要你坐下時，只要你不坐下，他就會覺得受到挑釁，狀況就此變得越來越緊張。監獄裡的運作模式不該是這樣子。他們應該請一位諮商師來和薩米談談，告訴他：『薩米，若你願意移出牢房的話，一切都會變得更好。』薩米已經被關在這裡很長一段時間了，他們都認識他。他們知道他沒受過什麼教育。從學術定義來說，他雖然不是個白癡，但也相去不遠。」

薩米有一個哥哥，住在南美。霍姆斯通知他薩米死亡時，他哥哥無法理解這是怎麼回事。

「薩米不是那種性格暴力的人。」他說。這是事實。

「薩米的體格壯碩，」霍姆斯說，「他因謀殺罪而被關，但除了精神病會偶爾發作外，他不會對任何人產生威脅。」

在薩米死亡的四個月前，加州最高法院意見一致地推翻了對薩米的死刑判決。這是五年來，法院第二次有理有據地推翻直接上訴案件的死刑判決（法院在這段期間判定了八十四件死刑）。推翻判決的主要原因是由於薩米的律師，來自長灘的羅恩．斯利克。斯利克在先前並沒有告訴陪審團，在死者的屍體被發現之前，還有人看到另一名男子離開凶殺現場。他也沒有告訴陪審團，薩米的DNA並不符合警方在死者陰道中發現的精子。事實上，斯利克沒有傳喚半個證人，就這麼放任陪審團作出判決。

薩米完全不知道自己的死刑判決被推翻了。律師寄來的信被原封不動地寄了回去。與此同時，薩米日復一日地坐在牢房裡的鐵床上，不斷前後晃動，確信監獄人員在他的食物裡下毒，而他的律師則是共犯。薩米的猜測確實離事實不遠。

相關書摘 ►《驗屍官傳奇》：自金門大橋開放那天起，死亡的列隊開始成形

書籍介紹

《驗屍官傳奇：讓屍體說話，四十年與殘酷凶手的智力對決》，方言文化出版

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作者：約翰．貝特森

譯者：聞翊均

《驗屍官傳奇》從八百多個真實案件中挑選出最錯綜複雜的死亡案例，讓我們了解面對充滿暴力、不公平與疑點重重的死亡案件時，要耗費多大的精力與決心，才能為生者找出所愛之人死亡的真相。作者約翰．貝特森以冷靜的寫作筆法，毛骨悚然的深刻描述，不斷地衝擊讀者感官，而這些令人不寒而慄卻又感到心碎的案件，也讓人不禁思索：既然生命是那麼脆弱、又容易被奪走的東西，我們該怎麼療癒悲傷，又該如何珍惜所愛之人？

本書特色：

AMAZON亞馬遜網路書店四顆半星好評推薦。

真實遠比想像精采，看前加州驗屍官協會會長，如何鍥而不捨的追查真相。

一窺驗屍官的工作，揭露他們如何面對形形色色的死亡，及法醫學對社會有多重要。

Photo Credit：方言文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航