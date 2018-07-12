《驗屍官傳奇》：自金門大橋開放那天起，死亡的列隊開始成形

文：約翰．貝特森

有些人以為從橋上跳下去是輕盈而優美的自殺方式，但這其實是一種迷思。大部分的案件中，死者身上會有從高處落下的「典型創傷」，他們在生命的最後幾秒充滿了極度的痛苦與恐懼……

金門大橋作業程序

金門大橋巡警或加州公路巡警遇到或者收到通知有人跳橋時，他們會依據橋上燈柱的號碼確認位置，派一位警察到跳橋的地點。橋上有一百二十八根燈柱，每根燈柱上都漆有號碼。雙數的燈柱位於橋的西側，打亮了腳踏車道，面向太平洋，單數燈柱則位於橋的東側，面向舊金山，燈光照在人行道上。這些燈柱等分了從馬林郡觀景臺的停車場到舊金山收費站的這段距離。

若有人看到跳橋者跳下去（百分之七十五的跳橋者都會被看到），警察會從跳橋的位置往水中丟一個十九吋長的海上定位器，也就是俗稱的「信號煙浮標」。海岸防衛隊負責提供海上定位器，他們會把定位器放在橋上易於拿取的地方（定位器不可重複使用）。定位器可以持續散發煙霧與閃光長達三十分鐘。此外，這些定位器都有額外加重，讓海岸防衛隊能藉此得知潮水的流向，進而制定搜索路線。橋上的警察會以雙筒望遠鏡追蹤定位器，用無線電與海岸防衛隊保持聯絡。

海岸防衛隊在找到金門大橋跳橋者的遺體後，會把遺體運到馬林郡貝克堡的岸邊。驗屍官調查員會先與負責案件的加州公路巡警碰頭，警察會把他所知的資訊通通告訴調查員，諸如是否有人看到死者跳橋、是否有找到裝有身分證件的錢包或皮包，以及跳橋者是否有留下遺書。接著就輪到調查員開始工作了。

在大部分的案件中，死者身上會有從高處落下的「典型創傷」──嚴重瘀傷、骨折和體內器官受損。大約有百分之五的跳橋者肺中會有水，表示他們在墜落後還活著，是之後淹死的。這些跳橋者在生命的最後幾秒充滿了極度的痛苦與恐懼。

「有些人以為從橋上跳下去是輕盈而優美的自殺方式，」霍姆斯說，「但這其實是一種迷思。你從橋上跳下去之後，會重重地撞擊在水面上。毫無美麗可言。」

在四秒的墜落過程中，跳橋者的下降速度會達到時速七十五哩。這種速度撞到水面的衝擊，相當於走在路上被車速相同的車輛撞到一般。身體的外部倏然停住，但體內的器官還在繼續向下落。器官會大量出血或者被斷裂的骨頭割破，這是大部分的跳橋者在墜落到水面時立刻死亡的原因之一。

在部分案件中，驗屍官的最大挑戰是判斷死者的身分。雖然有些人跳橋時口袋裡還放著錢包，但他們的衣服有可能會在撞擊水面時四分五裂，導致警方找不到任何個人物品。

在其中一個案件中，跳橋男子的一隻腳被沖到距離跳橋地點十一哩的斯汀森海灘上，腳上穿著白色棉襪與七號半的黑色Rockport帆布鞋。警方就只找到這隻腳，沒有任何其他部位了。

霍姆斯轉而求助當地媒體。他在數家報紙上刊登文章，希望有人能從這隻腳認出死者可能是誰。獨特的文章標題是關鍵要點。

「如果你的標題是『驗屍官辦公室希望能找到一具無名屍的身分』，」霍姆斯說，「不會有多少人注意到文章的內容。但如果你的標題是『在沙灘上尋獲穿著鞋的一隻腳』，那麼所有人都會想讀這篇文章。」

數天後，一名讀了這篇文章的女人打電話給霍姆斯。她在舊金山的醫院擔任護理師，她說醫院中有一位四十九歲的同事，名叫朱利安，已經失蹤兩個月了。她說，朱利安因為被診斷出罹患愛滋病而變得非常消沉，他的身分從護理師變成了病人。她還告訴霍姆斯，朱利安總是穿著白色襪子與黑色的Rockport帆布鞋。

朱利安的哥哥已經整理過他的住處了，但警方還是在那裡找到了一把刮鬍刀與一支牙刷。他們還找到了自殺遺書以及一本日記，從他的文字中可以看出他可能想要跳金門大橋。牙刷及刮鬍刀上的DNA與警方在沙灘找到的腳的骨髓樣本DNA吻合。海灘上的鞋子尺寸也符合他哥哥提供的鞋子尺寸。

大橋圍欄基金會

在二○○三年十月二十六日，一名就讀加州大學聖克魯斯分校的二十六歲學生從金門大橋上跳了下去。凱西．霍爾坐上她的白色本田雅哥，開了一個半小時的車抵達舊金山，在晨光中橫越金門大橋，將車停在馬林郡的景觀臺旁。她從景觀臺徒步走上金門大橋。在橋的中段，靠近第七十一號燈柱的地方，她把錢包與手機放在橋上，爬過圍欄，跳了下去。

她在車上留下數封遺書。其中一封遺書寫著：「人要有靈魂，才能把思緒與身體黏合在一起，但我的靈魂已經支離破碎了。我花了很長時間保持靈魂的完整，但如今它卻變成了碎片。我覺得自己已經什麼都不在乎了。我再也無法把靈魂拼回去了。」

一名金門大橋的員工發現了手機，他在凱西的聯絡人清單中找到她家的電話，撥號過去。接電話的是大衛．霍爾。

「你是不是把手機掉在金門大橋上了？」員工問道。

「沒有啊。」霍爾困惑地回答。

「那你女兒是不是把手機弄丟了？我在橋上找到她的錢包。」

霍爾和他的妻子珍震驚得幾乎說不出話來。當天晚上，他們接到了警方的電話。橋上有人在看到凱西的屍體後報警，海岸防衛隊尋回了她的屍體，警方則在景觀臺旁找到了凱西的車。

大衛．霍爾的世界從此停止了轉動，他也不再希望這個世界繼續前進。「只要一切都沒有改變，我好像就能離她更近一點。」他說，「這就是瓊．蒂蒂安的奇想；我和還活著的凱西只距離數個小時。只不過數個小時而已。應該只要我做了某些事，我就能改變她已死的這個事實吧？」

霍爾的思緒逐漸轉向自殺，但他家裡還有另一個孩子，他的兒子需要他。霍爾依舊記得自己距離死亡有多近。「自殺具有感染性，」他說，「一個自殺的人有可能會讓其他人也跟著自殺。」

隨著時間流逝，霍爾漸漸回到正常的生活軌道。他為凱西寫詩。他回到職場，繼續擔任舊金山海運國家歷史公園的圖書館管理員。他處理掉凱西的個人物品，包括她的車。每一步都令他感到痛苦萬分。

霍爾也開始和他人談論在金門大橋上建立防治自殺圍欄的必要性。霍爾和另外兩個人──派翠克．海因斯（他的兒子凱文是少數在跳橋後成功生還的倖存者）與保羅．穆勒（他的合夥人的親人因跳橋自殺而死）──一起成立了一個非營利的志工組織：大橋圍欄基金會。這個基金會只有一個目的：停止發生在金門大橋上的自殺案件。

大橋圍欄基金會沒有任何資金，但有一群非常熱心的志工，許多志工都因為他們所愛的人從橋上跳下去而感到悲痛。霍姆斯在基金會成立沒多久後就成為志工了。雖然他沒有任何親屬是跳橋者，但他的兩名好友是，其中一位是與他合作過數次的警探。

霍姆斯曾經非常反對新聞媒體報導金門大橋的自殺案件──他尤其反對涵蓋了過去自殺案件數量的報導。他覺得這些報導會促使人們跳橋自殺。他認為只要不公布自殺人數，想要尋死的人就比較不會因為受到刺激，而到橋上自殺。在當地的心理衛生專業人員以避免感染效應為由，成功遊說媒體停止報導跳橋自殺案件後，連續十五年媒體都不再報導相關新聞，然而跳橋自殺的人數不但沒有下降，反而增加了。

霍姆斯發現，限制媒體報導對於挽救生命毫無幫助，只是把問題隱藏起來而已。他決定更換方針。若靜默無效，那麼或許是該大聲疾呼的時候了。

二○○七年，霍姆斯與大橋圍欄基金會一起發表了一份報告，在其中提到了至今為止被記錄在案的自殺人數：將近一千五百人，這個數字還不包含其他數百個未確認的自殺案件──也就是沒有找到屍體的案件，或者陳屍位置遠到無法確認自殺者是否是從橋上跳下去的案件。這個數字使他們面臨了極大的外界壓力，因為在媒體停止報導自殺案件的這段期間，許多人都不知道自殺案件其實還在持續發生，也不知道自殺人數竟然這麼多。

霍姆斯的報告對過去十年以來的金門大橋自殺者做了統計。在金門大橋跳橋的大多都是住在當地的白人男性，年紀在四十歲以下（較美國的平均自殺年齡還要年輕）。眾人都以為金門大橋會吸引來自世界各地的跳橋自殺者，但事實上，有百分之八十五的自殺者都住在灣區，百分之九十五的自殺者都住在加州。只有少於百分之五的人是從別的州或者國外來的。

霍姆斯發表報告的日期剛好是金門大橋開放的七十週年，開放大橋那天也正是金門大橋上第一次有人自殺，自殺的人是一名四十七歲的一戰退役軍人，名叫哈羅德．瓦伯。他走到橋的中段後，轉身對一名路人說道：「我就走到這裡為止了。」接著往橋下跳去。在這之後沒多久，又有三名男子跳橋身亡，死亡的列隊自此開始成形。

霍姆斯在二○○八年發表了第二篇報告。這篇報告列出了過去五十年內的許多資料，其中也包含了跳橋自殺者的職業。報告中沒有提到特定的名字，但光是列出職業就能讓讀者了解跳橋自殺造成的社會影響。自殺者有醫師、護理師、工程師、藝術家、照護人員、家庭主婦等各行各業都有。最常見的是學生，第二則是老師。

兩篇報告都使金門大橋管區承受了莫大壓力，迫使他們必須從根本解決金門大橋的自殺問題。霍姆斯的報告使得社會大眾注意到了金門大橋的自殺問題，因此在隔年於美國自殺學協會舉辦的年會上受到表揚，該年年會恰巧在舊金山舉行。

二○○八年十月，金門大橋管區委員會投票決定，要在橋下加建一張航海級別的不鏽鋼網，以預防自殺。這是歷史性的一刻，委員會第一次同意要在橋上裝設自殺防治裝置，但這只是個開始，委員會在准許加建不鏽鋼網的同時，也投票決定他們不會用大橋的收益來架設網子。因此，自殺案件還是繼續發生。

諷刺的是，在建造金門大橋時，橋下就有架設一張與橋同長的防護網，以預防建築工人掉落。那張防護網建造於一九三七年，花了十二萬美金（大約是現今的兩百萬美金），先後挽救了十九名意外跌落的工人的性命。在金門大橋完工的四個月前，一段鷹架斷裂並掉落，砸破了網子，有十名工人在這次意外中喪命。政府又花了十二萬美金架設一張新的防護網。然而等到大橋正式開放時，防護網就被移除了。

霍姆斯和其他大橋圍欄基金會的志工（也包括我在內）開始從各方面遊說大橋管區的職員出資。二○一四年，他們終於湊齊了資金，委員會改變了過去六年都未曾變過的決定，一致同意用金門大橋的收益來補齊自殺防治計畫不足的資金，另外三個資金來源是都會交通委員會、加州交通部以及州立心理健康衛生法案。

「我們做到了！」蘇．史多瑞在最後的投票結束後大聲喊道。她是大橋圍欄基金會的志工，她二十八歲的兒子在二○一○年時從橋上跳了下去。

出席的跳橋自殺者家屬站在一旁拍手稱讚，委員會成員也站起身對家屬回以鼓掌喝采。人人都知道，委員會之所以改變情勢並促成此結果，必須歸功於死者家屬願意將自己的傷痛過往公諸於世。

這是霍姆斯一生中最滿足的時刻之一。他知道，這些因金門大橋缺乏保護措施而受害的家屬，都做了很大的犧牲。從金門大橋於一九三七年開放以來，已超過七十五年，非必要的死亡案件從沒有間斷過。一旦把網子架設好，就不會再有悲劇發生，未來的世世代代也將免受其害。世上最知名的自殺地點將不再散發致命的吸引力，心懷憂慮的人將逃過一劫，但他們的親友不會知道。他們不會知道其他人（多為匿名的自殺者親屬）曾感到多麼悲痛，也不會知道若能輕易從橋上跳下去，他們所愛的人可能自殺的風險有多高。他們不會察覺，金門大橋如今已沒有自殺的危險性了，更不會對當初促成此事的人心懷感激。但這一切都沒關係。只要知道金門大橋再也不會發生悲劇，人人都能無憂無慮地欣賞這座宏偉的建物，這就夠了。

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書籍介紹

《驗屍官傳奇：讓屍體說話，四十年與殘酷凶手的智力對決》，方言文化出版

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作者：約翰．貝特森

譯者：聞翊均

《驗屍官傳奇》從八百多個真實案件中挑選出最錯綜複雜的死亡案例，讓我們了解面對充滿暴力、不公平與疑點重重的死亡案件時，要耗費多大的精力與決心，才能為生者找出所愛之人死亡的真相。作者約翰．貝特森以冷靜的寫作筆法，毛骨悚然的深刻描述，不斷地衝擊讀者感官，而這些令人不寒而慄卻又感到心碎的案件，也讓人不禁思索：既然生命是那麼脆弱、又容易被奪走的東西，我們該怎麼療癒悲傷，又該如何珍惜所愛之人？

本書特色：

AMAZON亞馬遜網路書店四顆半星好評推薦。

真實遠比想像精采，看前加州驗屍官協會會長，如何鍥而不捨的追查真相。

一窺驗屍官的工作，揭露他們如何面對形形色色的死亡，及法醫學對社會有多重要。

Photo Credit：方言文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航