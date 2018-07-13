我覺得外婆最終不是死於病痛與衰老，而是死於等待

文：李娟

〈外婆的世界〉

我是在我媽開始種葵花那一年決定辭職的，並提前把外婆送到鄉下由我媽照顧。之前外婆大部分時候跟著我在阿勒泰市生活。

有一次我媽打電話給我，非常害怕的口吻：「娟啊，你趕快回家吧，情況有些不對……」

「是不是外婆她……」

「唉，你外婆越來越不對勁兒了，你要是看到她現在的樣子，肯定會嚇一大跳。天啦，又黑又瘦，真是從來也沒見她這麼黑過……是不是大限要到了？你趕快回來吧，我很害怕……」

我趕緊回家，倒了兩趟車，路上花了一整天工夫，心急如焚。

到家一看，果然外婆臉色黑得嚇人，並且黑得一點兒也不自然，跟鍋底子似的。

我又湊近好好觀察。

回頭問我媽：「你到底給她洗過臉沒有？」

她想了想：「好像從來沒有。」

…………

外婆跟著我時總是白白胖胖，慈眉善目。跟著我媽，整天看上去苦大仇深。

但又怎麼能怪我媽呢？我媽家大業大，又是雞又是狗又是牛的，整天忙得團團轉，哪能像我一樣專心。

在阿勒泰時，我白天上班，她一個人在家。每天下班回家，一進社區，遠遠就看見外婆趴在陽臺上眼巴巴地朝社區大門方向張望。她一看到我，趕緊高高揮手。

後來我買了一隻小奶狗陪她（就是賽虎）。於是每天回家，一進社區，遠遠就看見一人一狗趴在陽臺上眼巴巴地張望。

我覺得外婆最終不是死於病痛與衰老的，而是死於等待。

每到週六周日，只要不加班我都帶她出去閒逛。逛公園的綠化帶，逛超市，逛商場。

阿勒泰對於她是怎樣的存在呢？每到那時，她被我收拾得渾身乾乾淨淨，頭髮梳得一絲不苟。一手牽著我，一手拄杖，在人群中慢吞吞地走啊走啊，四面張望。

看到人行道邊的花，喜笑顏開：「長得極好！老子今天晚上要來偷……」

看到有人蹲路邊算命，就用以為只有我能聽得到的大嗓門說：「這是騙錢的！你莫要開腔，我們悄悄眯眯在一邊看他怎麼騙錢……」

在水族館櫥窗前，舉起拐棍指指點點：「這裡有個紅的魚，這裡有個白的魚，這裡有個黑的魚……」

水族館老闆非常擔心：「老奶奶，可別給我砸了。」

她居然聽懂了：「曉得曉得，我又不是細（小）娃兒。」

進入超市，更是高興，走在商品的海洋裡，一樣一樣細細地看，還悄聲叮囑我：「好生點，打爛了要賠。」

但是賽虎不被允許進入超市。我便把它系在入口處的購物車上。賽虎驚恐不安，拼命掙扎。我們心中不忍，卻無可奈何。

外婆吃力地彎下腰撫摸它的頭，說：「你要聽話，好生等到起，我們一哈哈兒就轉來。」

賽虎一個月大就跟著外婆，幾乎二十四個小時不分離。兩者的生命長久依偎在一起，慢慢就相互暈染。它渾身彌漫著純正的外婆的氣息。

它睜著美麗的圓眼睛看著我，看得我簡直心虛——好像真的打算拋棄它一般心虛。

接下來，逛超市也逛得不踏實。外婆更是焦急，不停喃喃自語：「我賽虎長得極光生（極漂亮），哪個給我抱走了才哭死我一場……」

我一邊腹誹：那麼髒的狗，誰要啊？一邊卻忍不住生出同樣的擔憂。

每次逛完回到家，她累得一屁股坐到她的行軍床上，一邊解外套扣子，一邊嚷嚷：「累死老子了，老子二回（下次）再也不出去了。」

可到了第二天，就望著窗外藍天幽幽道：「老子好久沒出去了……」

那時候，我好恨自己沒有時間，好恨自己的貧窮。

我騙她：「我們明天就出去。」卻想要流淚。

除此之外，大部分時間她總是糊裡糊塗的，總是不知身處何地。常常每天早上一起床就收拾行李，說要回家。還老是向鄰居打聽火車站怎麼走。

但她不知道阿勒泰還沒通火車。她只知道火車是唯一的希望。火車意味著最堅定的離開。

在過去漫長的一生裡，只有火車帶她走過的路最長，去的地方最遠。只有火車能令她擺脫一切困境，仿佛火車是她最後的依靠。

每天她趴在陽臺上目送我上班而去。回到空空的房間，開始想像火車之旅。那是她生命之末的最大激情。

她在激情中睡去，醒來又趴到陽臺上。直到視野中出現我下班的身影。

她已經不知時間是怎麼回事了。她已經不知命運是怎麼回事了。

她總是趁我上班時，自己拖著行李悄悄跑下樓。她走丟過兩次，一次被鄰居送回來，還有一次我在菜市場找到她。

那時，她站在那裡，白髮紛亂，驚慌失措。當她看到我後，瞬間怒意勃發。似乎正是我置她於此處境地。

但卻沒有沖我發脾氣，只是憤怒地絮絮講訴剛才的遭遇。

有一次我回家，發現門把手上拴了根破布，以為是鄰居小孩子惡作劇，就解開扔了。

第二天回家，發現又給系了一根。後來又發現單元門上也系的有。

原來，每次她偷偷出門回家，都認不出我們的單元門，不記得我家的樓層。對她來說，社區的房子統統一模一樣，這個城市猶如迷宮。於是她便做上記號。

這幾塊破布，是她為適應異鄉生活所付出的最大努力。

我很惱火。我對她說：「外婆你別再亂跑了，走丟了怎麼辦？摔跤了怎麼辦？」

她之前身體強健，自從前兩年摔了一跤後，便一天不如一天。

我當著她的面，把門上的碎布拆掉，沒收了她的鑰匙。

她破口大罵。又哭喊著要回四川，深更半夜的拖著行李就走。

我筋疲力盡，灰心喪氣。

第二天我上班時就把她反鎖在家裡。她開不了門，在門內絕望地號啕大哭。

我抹著眼淚下樓。心想，我一定要賺很多錢，總有一天一定要帶外婆離開這裡。

——那是我二十五歲時最宏大最迫切的願望。

就在那個出租屋裡，賽虎第一次做母親，生了四隻小狗。外婆無盡歡喜，張羅個沒完。

然而沒幾天又糊塗了。一天吃飯時，端著碗想了半天才對我說：「原來這些奶狗狗是賽虎生的啊？我還以為是買回來的，還怨你為啥子買這麼多……」

沒等我做出回應，她突然又提到另一件事，說八十年前有一家姓葛的用篾條編罩子籠野蜂，又漸漸馴化為家蜂。每次「割蜂蜜」能「割」三十桶，然後再「熬黃蠟」……細節詳細逼真，聽得我毛骨悚然。

我還沒回過神，她又說起頭天晚上做的夢。說有個人在夢裡指責她，說她不好。她問道：「哪裡不好？」對方說：「團團（家鄉方言『到處』的意思）都不好。」

她邊說邊笑：「老子哪麼就團團不好了？」

可就在今天早上，她可不是這麼說的。夢裡的那個人明明是說她好。她問：「哪裡好？」對方說：「團團都好。」

我便提醒她，幫她把原夢複述一遍，令她放下筷子，迷茫地想了好久。

我突然意識到自己介入她的世界太深。

她已經沒有同路人了。她早已迷路。她在迷途中慢慢向死亡靠攏，慢慢與死亡和解。

我卻只知一味拉扯她，不負責地同死亡爭奪她。

我離她多遠啊，我離她，比死亡離她還要遠。

我和她生活在一起，終日在她的時光邊緣徘徊——奇異的，難以想像地孤獨著的時光。如蠶繭中的時光。我不該去試探這蠶繭，不該一次又一次干擾她的迷境。——以世俗的，自私的情愛。

每天我下班回家，走上三樓，她拄著拐棍準時出現在樓梯口。那是我今生今世所能擁有的最隆重的迎接。

每天一到那個時刻，她艱難地從她的世界中抽身而出。在她的世界之外，她放不下的只有我和賽虎了。我便依仗她對我的愛意，抓牢她僅剩的清明，拼命搖晃她，挽留她。向她百般承諾，只要她不死，我就帶她回四川，坐火車回，坐汽車回，坐飛機回，想盡一切辦法回。回去吃甘蔗，吃涼粉，吃一切她思念的食物，見一切她思念的舊人……但是我做不到。一樣也做不到。

我媽把外婆接走那一天，我送她們去客運站，再回到空曠安靜的出租屋，看到門把手上又被系了一塊破布。終於痛哭出聲。

我就是一個騙子，一個欲望大於能力的騙子。而被欺騙的外婆，拄著拐棍站在樓梯口等待。她脆弱不堪，她的願望也脆弱不堪。我根本支撐不了她，拐棍也支撐不了她。其實我早就隱隱意識到了，唯有死亡才能令她展翅高飛。

相關書摘 ▶所有開花結果的樹木都誕生於物種的進化，唯有沙棗誕生於天方夜譚

書籍介紹

本文摘錄自《遙遠的向日葵地》，東美出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：李娟

——所有人只熱衷於捕捉向日葵金色的輝煌瞬間，無人在意金色之外的來龍去脈——

在新疆阿勒泰的土地上，

生命最終都會像第四次播種才出芽的向日葵，頑強地從磽薄土壤裡長出來。

李娟母親在新疆阿勒泰的烏倫古河南岸承租了一片土地，在這片貧瘠的高地上，艱困的農牧日子不停行進著。農牧生活，看天吃飯。常有鵝喉羚、牛群偷偷啃食作物，不時又是缺水、老頭斑等天災搗亂。但與母親、外婆、醜醜、賽虎、兔子和雞鴨鵝們一起發生的鮮活趣事，讓平凡的向日葵地，蔓開了截然不同的生機。

自母親出發，接續《記一忘三二》裡的形象，看見李娟生動描繪這名堅毅而幽默的女子，以自身哲學抵抗生存之難，讓苦哈哈的日子變得「稍微可口」一些；外婆這輩子白手起家無數次，卻在九十多歲的人生當口，跟隨女兒在荒地上住起「地窩子」。葬禮那日，孫女在悼詞內緘封了一枚眼淚，李娟知道，外婆的孤獨她從此就要繼承……；思考人和土地之間的關係，由百年前定居於此的第一批農人展現萬物生生不滅的強韌，從戈壁玉寫及比人類史更為久遠的洪荒，折射出她對自然與歷史的想像與敬意。

仍是熟悉的幽默明快筆觸，刻畫的卻不僅是歡樂細節，更多對自然和生命的憂慮與疑惑，透過哀婉的叩問，從極為遙遠的向日葵地，抵達每一縷仍對「生存」抱持熱情和希望的靈魂——即使殘酷，還是想要看見亮堂堂的金色花海——如此剔透的心願。

Photo Credit: 東美出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航