所有開花結果的樹木都誕生於物種的進化，唯有沙棗誕生於天方夜譚

文：李娟

〈沙棗〉

搶在葵花成熟之前，沙棗搶先一步豐收了。

我媽在地裡幹完活，經過果實累累的沙棗林，隨手折了一大枝沙棗回家。

她薅下大把大把的果實拋撒在門前空地上。下一秒鐘，所有的雞全部到齊，吵吵鬧鬧埋頭爭搶。

我媽像雷鋒一樣欣慰地看著這幕情景，扭頭對我說：「這就是麻雀們整個冬天裡的口糧。」

此地的麻雀何其富足！

冬日裡的每一天，牠們起床後，像掀開棉被一般抖落翅膀上的雪，往最近的沙棗枝一跳，就開始用餐了。

牠扭頭向左邊啄幾口，再扭頭向右啄幾口。

吃完了腦袋附近的，挪一下小爪，繼續左右開弓吃啊吃啊。

吃半天也遇不到另一隻麻雀。

因為所有的麻雀此時統統都頭也不抬地埋頭大吃著呢。

吃飽了，該消食了，大雪中的樹林才熱鬧起來。串門的串門，打招呼的打招呼，吵架的吵架。然後大家一起沒頭沒腦地歡歌，再亂蓬蓬地驚起，呼呼啦啦，從一棵樹湧往另一棵樹。

我行走在沙棗林中，猜測麻雀的樂趣。想像牠小而黑的眼睛，圓滾滾的身子，平凡的外套。

我憐惜牠短暫的生命。差點兒忘了自己的生命也是短暫的。

穿行在沙棗林中，身邊果實累累，像葡萄一樣一大串一大串沉甸甸地低垂，把樹枝深深壓向地面。

何止是麻雀們的富足，也是我的富足啊。是我視覺上的富足，也是我記憶的富足。

我邊走，邊摘，邊吃。賽虎和醜醜也不知從何得知這是可以吃的好東西。牠倆時不時用狗嘴咬住低低垂向地面的一大串沙棗，頭一歪，便捋下來滿滿一嘴。三嚼兩嚼，連籽吞下。

過去，我所知的沙棗只有兩種。

一種是灰白色，僅黃豆大小，但甜滋滋的。尤其頂端微微透明的黑色區域，就那一丁點兒部位，更是糖分的重災區。輕輕劃開，便眼淚一般滲出蜜汁。這也是大家最喜歡的沙棗，最為香甜。遺憾的是太小了，除去籽核，基本上只剩一層薄皮。唇齒間剛剛觸碰到一抹濃甜，倏地就只剩一枚光核。

還有一種沙棗大了許多，顏色發紅，飽滿美麗。因個頭大，吃著稍過癮些。但口感差了許多，不太甜，味道淡。吃起來面面的，沙沙的。難怪叫沙棗。

由此可見，造物多麼公平。我從小就熟知這種公平。

然而，在此處，在水庫旁邊，我被狠狠刷新了認識。

眼下這些沙棗完全無視天地間的公平原則——它又大又甜！真的又大又甜！

若不是吃起來仍然又面又沙，仍然是極度熟悉的沙棗特有的口感，我真懷疑它們是不是沙棗和大棗的串種……怎麼會這麼大，又這麼香甜呢？

在北方的大陸腹心，我相信沙棗是所有孩子童年裡最重要的記憶之一。我猜沒有一個小學生的作文裡不曾提到過它。包括我，也包括我媽。

我媽小時候，唯一被老師表揚過的一篇作文就是關於沙棗花的。

她寫道：「沙棗花開了，香氣傳遍了整個校園。」

半個世紀後她仍深深記得這一句。那大約是她生命之初最浪漫、最富激情的一場表達。

我也熱烈歌頌過沙棗，出於成長中無處依託的激情。

但是到了今天，少年的熱情完全消退，我仍願意讚美沙棗。無條件地，無止境地。

當我獨自穿行在沙棗林中，四面八方果實累累，擁擠著，推攘著，歡呼著，如盛裝的人民群眾夾道歡迎國家元首的到來。

我一邊安撫民眾熱情，說：「同志們好，同志們辛苦了。」一邊吃啊吃啊，吃得停都停不下來。吃得扁桃垂體都澀澀的。似乎不如此，便無以回報沙棗們的盛情。

吃著吃著，又有些羞愧。這可是麻雀們一整個冬天的口糧啊！

但是四面一望，這壯觀的盛宴！麻雀們絕對吃不完的。就算把烏鴉們加上也吃不完啊。

我暗暗記住這裡。幻想有一天能重返此處，帶著最心愛的朋友，炫耀一般地請他們見識這荒野深處的奇跡，誘導他們觸碰自己多年之前的孤獨。

對了，還有沙棗花。

沙棗花是眼下這場奇跡的另一元。

我極度渴望，向只在春天聞過沙棗花香的人描述沙棗果實，向只在秋天嘗過沙棗果實的人拼命形容沙棗花香——唯有兩者共同經歷過，才能明白何為沙棗。

才能完整體會這塊貧瘠之地上的最大傳奇——這中亞腹心的金枝玉葉，荒野中的荷爾蒙之樹，這片乾涸大地上的催情之花。

所有開花結果的樹木都誕生於物種的進化，唯有沙棗，誕生於天方夜譚。

誕生於金幣和銀幣之間、奇遇記和地中海的古老街道之間，誕生於一千零一夜所有的男歡女愛之間。

它慣於防備，長滿尖刺，彷彿隨時準備迎接傷害。然而世上與忠貞情感相關的事物都富於攻擊性。要麼玫瑰，要麼沙棗。

它紮根於大地最最乾涸之處，以掙扎的姿勢，異常緩慢地生長。然而哪怕用盡全力，它的每一片葉子仍狹小細碎。

小小的葉子，小小的，小小的黃花，小小的果實。沙棗樹以最小的手指，開啟最磅礴的能量。沙棗花開了！

我所經歷的最濃烈的芳香，要麼法國香水，要麼沙棗花香。

沙棗花開了，這片荒野中所有的年輕的，無依無靠的愛情，終於在大地上停止了流浪。

直到沙棗終於成熟，沙棗花香才心甘情願退守到果實深處。所有愛情瓜熟蒂落。

我一邊吃沙棗，一邊猜測麻雀有沒有愛情。

平凡的麻雀，卑微的鳥兒。嘰嘰喳喳一陣，一輩子就過去了。

而沙棗供養的另一類鳥兒——烏鴉——體態稍大，想必也胃口稍好吧。烏鴉穿著黑衣服，所以看上去有強烈的莊嚴感。可大家對牠的印象只有聒噪與不吉利。

可是當烏鴉起飛的時候，和世上所有鳥兒一樣，身姿有著飛翔特有的豪情。

烏鴉的愛情呢？

烏鴉成群翱翔。不遠處雁陣成行。

大地上的秋天隆重得如國王登基的慶典。

在隆重的秋天裡，我一邊吃沙棗一邊反覆思量，到底沙棗夠不夠大家過冬呢？

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書籍介紹

本文摘錄自《遙遠的向日葵地》，東美出版

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作者：李娟

——所有人只熱衷於捕捉向日葵金色的輝煌瞬間，無人在意金色之外的來龍去脈——

在新疆阿勒泰的土地上，

生命最終都會像第四次播種才出芽的向日葵，頑強地從磽薄土壤裡長出來。

李娟母親在新疆阿勒泰的烏倫古河南岸承租了一片土地，在這片貧瘠的高地上，艱困的農牧日子不停行進著。農牧生活，看天吃飯。常有鵝喉羚、牛群偷偷啃食作物，不時又是缺水、老頭斑等天災搗亂。但與母親、外婆、醜醜、賽虎、兔子和雞鴨鵝們一起發生的鮮活趣事，讓平凡的向日葵地，蔓開了截然不同的生機。

自母親出發，接續《記一忘三二》裡的形象，看見李娟生動描繪這名堅毅而幽默的女子，以自身哲學抵抗生存之難，讓苦哈哈的日子變得「稍微可口」一些；外婆這輩子白手起家無數次，卻在九十多歲的人生當口，跟隨女兒在荒地上住起「地窩子」。葬禮那日，孫女在悼詞內緘封了一枚眼淚，李娟知道，外婆的孤獨她從此就要繼承……；思考人和土地之間的關係，由百年前定居於此的第一批農人展現萬物生生不滅的強韌，從戈壁玉寫及比人類史更為久遠的洪荒，折射出她對自然與歷史的想像與敬意。

仍是熟悉的幽默明快筆觸，刻畫的卻不僅是歡樂細節，更多對自然和生命的憂慮與疑惑，透過哀婉的叩問，從極為遙遠的向日葵地，抵達每一縷仍對「生存」抱持熱情和希望的靈魂————即使殘酷，還是想要看見亮堂堂的金色花海————如此剔透的心願。

Photo Credit: 東美出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航