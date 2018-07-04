【QT案】 香港法院首判：承認外國同性伴侶，「配偶」不再只是「異性」

新聞整理：蔣亞岑

英籍女子代號QT與他的伴侶SS，2011年在英國透過民事結合，註冊成為同性伴侶，並移居香港。QT於2014年控告香港入境處，因相關法規指「配偶」須為異性而拒絕受養人簽證申請。今（4）日香港終審法院判決，QT勝訴，保障她能持配偶簽證，享香港居留和工作權。

2011年，QT與SS透過民事結合，註冊成為同性伴侶。英國於2004年引進民事伴侶關係，也就是，由政府認可，讓一對同性、或一對異性結合的制度，並得到如婚姻關係的權利和責任，但不叫作婚姻，讓同性伴侶享有和已婚異性戀者類似的法律權利。

兩人在同年年底移居香港， SS擁有工作證，但QT於2011和2014年兩度在香港申請「受養人簽證」（dependent visa）都被拒絕。

根據香港入境事務處規定，只要持有香港入境權或可無條件逗留的人士，配偶均可享有受養人資格，受養人簽證能保障受養人拘留，且不必另外申請簽證也能在香港工作。但是，香港入境處因相關法規指「配偶」須為「異性」而拒絕QT的受養人簽證申請。

《端傳媒》報導，QT於2015年上訴，高等法院原訟庭判處QT敗訴，認為入境處做法並沒有歧視同性戀，香港仍為一夫一妻制，受養人簽證制度不構成歧視。QT於2017年再次提出上訴，當時法庭問QT代表律師，本案關乎《婚姻條例》，為何不直接挑戰《婚姻條例》？QT代表律師則回應：「本港婚姻制度合法，亦會在現行法制處理聆訊，但提醒在不容許同性婚姻的地區法律仍然有責任保障同志免受歧視。」

上訴庭推翻原審裁決，裁定做法屬間接歧視，認為接納同志伴侶簽證，不等於承認同性合法化，而且限制同志伴侶申請，違背廣納人才的政策目的。2017年9月，入境處再次上訴，終審法院於今年6月4日押後宣判。

《中央社》報導，今天香港終審法院5位法官無異議判決QT勝訴，最終法院表示，受養人工作權僅限提供異性戀配偶與政策目的「背道而馳」，獲得到30多家全球頂尖銀行和律師事務所的公開支持，包括美國高盛集團（Goldman Sachs）和摩根士丹利（Morgan Stanley）。

《 香港01》報導，針對判決結果入境處回應，政府尊重終審法院的判決，處方正審慎地研究法庭的判決，並會按情況徵詢法律意見，以考慮及後跟進行動。香港政府保安局局長李家超也表示，會尊重法庭裁決，處方將與律政司深入研究判詞，並再作跟進。

目前，香港法定婚姻仍是一夫一妻制，但是，QT案的審判結果是否有助於推動香港同婚合法化？

香港大學比較法及公法研究中心發佈最新研究報告指出，53%公眾同意允許香港同性戀者為長期同性伴侶申請簽證以居於香港；18%持中立立場，29%表示不同意。

此外，是否能吸引外籍同志人士前往香港，達到香港廣納人才的政策？現任台灣伴侶權益推動聯盟理事長許秀雯也在臉書上表示，全球最頂尖人才是多元的，要達到廣納人才的目的，需建立平等基礎，QT案的審判結果可增加香港對外籍同志的吸引力。

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核稿編輯：羊正鈺