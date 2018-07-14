《死者的審判》評析：對「戴著人類面具」的犯罪者來說，最好的懲罰是什麼？

文：蔡東杰（中興大學國際政治研究所教授）

《死者的審判》評析

死刑存廢背後：位移中的法律重心

雖然對多數人來說，「法律」或許是一套邏輯深奧、用詞聱牙難懂的專業知識，但所謂「正義」難道不是某種理所當然的常識？一般來說，「法律之目的乃用以彰顯貫徹正義」，但事實呢？抑或進一步來說，所謂「正義」的本質又是甚麼呢？

基於篇幅與能力，在此不可能如羅爾斯（John Rawls）一般，從宏觀哲學角度、長篇累牘地去理解與鋪陳所謂「正義」問題，但至少在面對近年熱門的「死刑存廢」議題，我總覺得，問題或許不在死刑設計本身，而是其背後包括「正義」之定義、尺度、目標和落實設計等一連串討論。

我們該如何去面對一個殘忍剝奪他人生命的人呢？

首先，由於剝奪生命具有「不可回復性」，亦即沒有再生可能，其次，更由於人類異於萬物的「深層感情作用」，剝奪生命不僅對受害者帶來終極性之最高傷害，其周邊具情感連帶作用的人際網路亦勢必受影響，如何透過「衡平」原則來加以救濟，當然重要。更甚者，若排除單純之針對性理由（例如復仇），由於剝奪他人生命者可能存在某種「再犯之虞」，為未雨綢繆計，如何阻止類似事件發生，也是必須思考的另一重點。

無論如何，透過法律對此類行為的回應，就叫「懲罰」。

如同羅爾斯所言之「正義即公平」（Justice as Fairness），或一般所稱之「衡平」（Ex Aequo Et Bono/Equitable Principle）原則，乃法律主要目的，至於懲罰之設計，自然也得回應此一原則。且不論用以處理其他問題之法律與懲罰，單就剝奪他人生命而言，在一九七七年聯合國大會通過決議，希望「全世界能逐步限制可能適用死刑的犯罪數量，並以逐步達到廢除死刑為目標」，歐盟也接踵其後，成為推動廢除死刑之急先鋒以來，死刑雖曾淵遠流長、廣泛普及於歷史中的各處人類社會，迄今亦仍有全球半數國家在法律中維持死刑設計（或反過來說，已經有半數國家廢除了死刑設計），如今確實處於爭議當中。

再次聲明，個人不擬涉入關於死刑之道德性與效能性爭議（尤其後者，其實與當下美國槍枝氾濫爭議殊無二致，例如擁槍派便強調，廢除擁槍與改善治安未必有直接關聯）。在此，我感興趣的是「角度」問題，亦即所謂「衡平」主要回應的究竟是甚麼？

一直以來，針對包括剝奪他人生命在內的各種犯罪行為，「反社會性」始終是設計法律與裁罰量刑時的考量焦點。換言之，讓受害者獲致對等性救濟固然重要，透過懲罰之心理威嚇來矯正犯罪帶來的反社會效果，以維持社會穩定，或許為更加實際的目標；尤其在法邏輯發展未臻成熟、修法技巧有限，且長期缺乏有效落實法律機制的情況下，顯然懲罰做為「權威性展示」，做為維繫社會秩序之基石，要遠高於「落實衡平救濟」之功能。

當然，懲罰偏重「權威性展示」不僅源自法律制度之不成熟與功能有限，穩定「社會」支撐人類集體生活之功能，更為關切重點。據此，「穩定社會秩序」隱隱凌駕於「救濟受害者」，發明各種殘酷手段將執行死刑過程公諸於世既理所當然，更別說，許多死刑的被執行根本與「救濟受害者」無關，例如大量挑戰權威、成王敗寇或無辜株連的政治犯便是一例，甚至於，此類受刑人恐怕在歷史上還要占大多數。暫且不論政治犯，回到相對具「救濟正當性」的剝奪生命犯罪，如同前述，其衡平重心也是社會而非個人。

不過，近年來狀況似乎有了某種悄然轉變。

隨著工業革命引發科技高速進步，儘管「社會依舊在」，但過去仰賴人際互助來維繫個人生存的「社會性」顯然開始受到挑戰，在此情況下，具某種「去社會」暗示的個人主義想法既日益高張，「個人」也逐漸凌駕「社會」，隱隱然成為思考法律設計的焦點。加上科技進步鞏固了人類作為「獨一無二的萬物之靈」之自我想像，既然人類被自我神聖化，做為個人存在最關鍵象徵之「生命」，也被賦予了前所未有的崇高價值。

值得注意的是，一旦社會性下降，暫且不論犯罪行為本身，無論加害者或受害者從「個人」或「生命」角度看來，顯然成為衡平必須面對之對等個體。既然人類是如此優越進步之獨特物種，生命又是如此崇高可貴，一方面剝奪生命（不管理由為何）逐漸成為不可碰觸之禁地，至於因「可教化」而必須窮盡教化之可能，自亦為制度設計之理所必然。

因此，儘管在書中也藉人物之口討論到，「如果有身為人類的犯罪者，那麼也就有戴著人類面具的犯罪者；雖然有些人只要給予關注與支援的話，他們就會洗心革面，重新做人，但有一種人，無論耗費多少時間、投入多少人力，也絕對不可能改變；打從一開始，他們就缺少了身為人類該有的某樣東西，不知道他人與自己同樣是人類，無法站在別人的立場上思考，只會被自己的利益和快樂所蒙蔽，蔑視他人；到死之前都無法領悟人生的本質，最後以野獸的模樣嚥下最後一口氣」，但此種「常識」顯然不容於當前「思想主流」。

進一步來說，既然生命（無論受害者或加害者）不可隨意剝奪，人類又據稱存在高度智慧與自省改善能力，由此，在提供被害者救濟之餘，幫加害者「回復人性並協助其重返人群」，既為懲罰（衡平）設計重心所在，至於「矯正」（法務部矯正署）和「培德」等也自然成為新的概念用語，更別提對於讓監所管理更「人性化」的一連串訴求。

如同書中朴鍾浩博士設計「終極審判」的核心概念，「你問我最好的刑罰是什麼，對吧？最好的懲罰就是愛，就是如此簡單。應該痛苦的不是我，是犯下罪行的肇事者才對。最完美的懲罰是什麼？就是讓罪人領悟到愛，對於被害者熾熱無比的愛。那絕非像宗教的教義般浪漫，而是最先進的刑罰制度應該具備的條件。我所完成的，即是能夠同時滿足徹底教化與殘酷懲罰的系統。」

正因生命本身被視為「可貴且平等」，現代各國政府花費無數經費（例如書中朴鍾浩博士便從美國政府手中拿到「天文數字」的預算）來改善獄政，強化對受刑人之教化能力，且頻頻以「可教化」作為量刑標準，當然是合乎邏輯下之無疑舉措。

回到前面說過的，個人覺得，死刑本身並非問題所在，更重要的還是我們從何種角度來認知。無論觀點孰是孰非，關鍵是：我們真正相信的是甚麼？真的確認過我們相信的事物？我們的做法是否真的回應了我們相信的東西？

這些問題，就留給各位吧。

總而言之，這絕對是一本讓各位愛不釋手、想一氣呵成讀完的小說，無論是發人深省的嚴肅討論主題，具高度想像力的創意概念，緊湊明快的劇情節奏，充滿視覺感的場景描述，還是最終那段高衝擊性的逆轉式結局，這部作品都稱得上是頂尖傑作，值得大力推荐。

最後要補充的是，本書的電影版曾於二○一七年底分別在南韓和台灣上映，但基於娛樂效果，電影劇本只擷取了原著中非常具創意的RV概念，然後透過驚悚誇飾手法來攫取觀眾目光，至於原著中討論的嚴肅主題則演繹不夠深刻，說實話，真有點兒可惜。

相關書摘 ►《死者的審判》小說選摘：以活屍之姿復活的母親，用眼神徹底扒開了振宏的胸口

書籍介紹

本文摘錄自《死者的審判》，暖暖書屋出版

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作者：朴嘏翼（박하익）

譯者：簡郁璇

本書榮獲大韓民國數位作家獎，評審委員一致票選通過

人類的罪與惡，該以何種形式來審判？

為何即便處罰了犯罪者，兇殘的犯罪事件依舊層出不窮？

對於殺人兇手，社會能給予的「完美審判」為何？「罰」的目的是教化？抑或是處罰本身？我們必須原諒加害者嗎？

世界各地頻頻傳出枉死的人突然以生前模樣從靈界歸來，只為了進行「死者的審判」，在找到殺害自己的加害者並且親自殺掉之後，就會自行消失。媒體稱呼這些人為「犧牲復活者」。儘管這怪異現象令人恐懼，但受害人含冤而死的真相得以破解，也同樣大快人心。

然而，七年前遭扒手刺殺身亡的崔明淑卻與其他犧牲復活者不同。她沒有去找殺死自己的扒手，而是攻擊自己的兒子。國家情報院與CIA把尚未消失的「犧牲復活者」當成研究對象，得知只對兇手出現反應的明淑攻擊自己的兒子振宏，懷疑蘇振宏就是案件的真兇。他們拘留了振宏與明淑，對兩人進行各種心理檢查與交叉詰問。另一方面，刺殺明淑的兇手也遭到逮捕，三人聚首一堂。隱藏的真相開始逐一浮出水面……

用手所犯下的罪行，就用手來償還！

以腳所犯下的罪行，就以腳來償還！

拿性命犯下的罪行，就拿性命來償還！

痛苦的不應該是被害者遺屬，是犯罪者才對！但「以牙還牙」這樣的正義真的能讓犯罪者感受到痛苦嗎？

「以牙還牙、以眼還眼」這個源遠流長的命題在本書中深刻探究，它很真摯地丟出一個前因後果，來探討給予犯罪者的刑罰重量。或許小說的結尾無法帶來最終極的解答，但它確實拋出了我們必須加以思考的問題與訊息。

本書最大的特點在於，即便是處理如此沉重的題材，閱讀起來卻毫無滯礙。作品具有縝密的結構、快速的劇情開展以及意想不到的反轉妙趣；結合科幻、懸疑與推理，以死而復生的想像題材，探討現實感十足的議題。

本書尚未出版之前便已決定拍成電影。電影由實力派演員金來沅與金海淑主演，於2017年10月在韓國上映，成為備受矚目的話題。

Photo Credit: 暖暖書屋出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰