如果你不確定，那就克制一下：在瑞典，沒有說「好」的性行為就算「性侵」

對方沒有「說不」的性關係，到底算不算合意呢？在瑞典，沒有取得對方同意的性關係，將屬「性犯罪」。

瑞典國會在今（2018）年5月，以257票對38票壓倒性地通過一項新法， 根據 新的法律 ，性參與者需要明確表明（無論是以語言或行為表明）他們「想要」從事性活動，「被動式的性行為」將不被視為自願參與。而如果不是雙方自願的性行為，無論是否使用暴力或威脅，都將被視為犯罪行為。

這項新法從7月1日開始實施，瑞典評判是否構成性侵的根據，將不再是性侵受害者是否遭受暴力威脅，或是因處脆弱狀態而被「逼就」，因為只有明顯基於自願基礎上的性行為，才被視為合法。

瑞典首相勒夫文（Stefan Löfven）說：「性必須是一種自願的行為。」「如果你不確定，那就克制一下。」

但這條法規也引起廣泛爭議，尤其是法庭該如何應用新法，又如何界定口頭或非言詞性的「同意」？有評論員嘲諷，看來今後只有簽署書面協定後，才可以性愛，但這樣一來，臥室裡會不會興致全無呢？ 為此，當地也有律師推出了多款app應用程式，如「 LegalFling 」、「Libra」， 讓準備進行性交的雙方事前先簽定同意書，以避免日後的爭吵甚至訴訟。

不過，協助起草該法案的瑞典法官漢內爾（Anna Hannell）強調，絕非要求大眾求歡時必須「正式說『好』」，或像是用應用程式按同意鍵等極端手法，對方肢體配合也等同於答應。

雖然有人嘲諷這項新法，建議民眾日後為求自保，做愛前還是應先簽個約，以防到時候雖有萬全準備，恐怕性致全消。但根據總部位於英國倫敦的線上民意調查公司「輿觀」（YouGov）在德國所作調查，受訪者贊同引進相關法律，因「不願就是不願」一向為德國認定性侵罪的基本原則，凡遇對方明確以言語或肢體動作表示不從，全案即涉強暴。

全球男女最平等的瑞典，性犯罪卻逐年上升

官方最新數據顯示，瑞典去年共報導7000多起強暴案，比2016年增加10％。在瑞典，強暴可處以長達6年的監禁，如果受害人為未成年人，最高刑罰為10年。

受到全球反性侵「 #MeToo」運動的影響，瑞典國內也出現聲浪，呼籲加強立法，並重新審視民眾對「同意」這個概念的看法。 新法律引入了兩項新的罪行，「過失強暴」（negligent rape）和「過失性虐待」（ negligent sexual abuse ），瑞典 政府表示，將之定義為「過失」是為了側重其中一方「未自願參與的事實」， 兩者都判處最高4年的徒刑。

國際特赦組織指出，新法的訂立 對改變公眾態度至關重要。 歐盟2016年一份關於 性別暴力的調查 ，近1/3的受訪者表示，未經同意的性交在「某些情況下」可能是合理的，例如因醉酒或受藥物影響、自願與某人回家、穿著暴露的衣服，不清楚說「不」或沒有反擊。

但國際特赦組織表示，受害者往往被期望對加害者加以反擊，但是當面對性攻擊時，受害者常會面臨一種停滯的生理和心理反應，使得該受害者無法抵抗，通常是保持不動的。 瑞典2017年 一項臨床研究 發現，在298名遭強暴的女性受害者中，有70％的人在襲擊中經歷了「非自願性癱瘓」。

瑞典一名女性在2012年10月，在瑞典 北部一場派對上，遭到三名19歲的男子施暴，強行將酒瓶塞入她的下體，直到該名女性出血。

雖然這名女性的自白非常詳細，但法院裁定， 該女孩拒絕張開雙腿可能被解釋為 「 害羞、或是猶豫不決」。判決書說，「性行為是人們自然的回應彼此的身體，而不用徵求同意」，甚至一度 沒有起訴插入瓶子的男子，將他無罪釋放 （他們後來在上訴法庭被判有罪）， 法院認為他不打算傷害這個女孩，只證明他做出「特別糟糕的判斷」。

2016年，西班牙一名18歲少女在奔牛節遭到5名男子性侵害，這些男子更在群組上傳性侵該名女子的影片，炫耀他們如何得逞，這起案件被稱為「狼群案」（wolf pack），然而法院今年判決，認為被告們「強拉壓制」並非使用「致傷暴力或安全威嚇」，全案不構成「強暴」（依照西班牙刑法的規定，「強暴罪」得包含加害者施以暴力或威脅，而在這起案子中，受害者被動順服的模樣被認定加害者沒有施暴，因此不能以「強暴罪」認處），僅判每人9年有期徒刑——判決結果觸怒了全西班牙，包括西班牙國會、司法部與各級法院，與3.5萬憤怒上街的女性。

抗議法院判決結果，西班牙群眾6月22日在街頭高舉印有「狼群案」5名加害者照片的標語。｜Photo Credit: Reuters/達志影像

《華盛頓郵報》報導，被告律師表示，這些影片證明了受害女性是「同意」的，因為她在影片中並沒有反抗，採取「順服的姿勢」，還「閉著眼睛」。

被害人律師駁斥這樣的「同意說」：「 被告希望我們相信，那天晚上，他們遇到了一個18歲的女孩，過著正常的生活，在與她不認識的人交談20分鐘後，她同意與他們群交，甚至不使用保險套。」

西班牙發行量最大的報紙《國家報》在社論中寫到，受害者很難證明遭到「暴力或威脅」，這樣的高門檻「點出了個痛苦的問題：那就是一個人得花多少力氣避免被強暴殺害，然後還能被視為是受到違反性自主的嚴重攻擊的受害者，同時確保加害者不會被豁免。」

「大多數歐洲國家仍然根據身體上的威脅或逼迫來定義強暴，這些過時的定義造成了無法估量的傷害」國際特赦組織歐洲婦女權利研究員安娜·布魯斯 （Anna Blus）表示。但她也強調， 「儘管未來還有很長的路要走，但我們仍然希望今天的決定將預示著歐洲境內的立法和態度的轉變。」

30歲的瑞典人埃里克莫伯格（ Erik Moberg） 告訴《法新社》記者說：「社會清楚地劃清，什麼是被允許的，什麼不是。（新法）它讓你思考自己和其他人的行為。」

這項新法使瑞典成為歐洲第10個承認未經同意的性行為是強暴的國家／地區。其他的國家包括了英國（ 北愛爾蘭 、 威爾斯 、 蘇格蘭） 、愛爾蘭、比利時、盧森堡、德國、塞浦路斯、冰島。

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