11位守門員組成的足球隊：職場中真的「團結力量大」？

擔任工程師的小得在工作上遇到了低潮，看著她愁苦的面容，對比研究所時的樂觀陽光模樣，成績表現優異，還獲得研發創新獎，快畢業前就已經有科技大廠表示想要提供工作機會給她，簡直就是明日之星。現在我眼前的這位朋友，整個氣息好像變成沒有靈魂的軀體。

「妳到底怎麼了？失戀喔？」我關心地問她 「沒有呀！我業績不好，在公司是沒有產值的廢人」小得垂頭喪氣地說 「咦！妳不是在某科技公司擔任研發人員嗎？」 「對呀！」 「那你的工作不是把產品研發出來？或者測試之類的？」 「沒錯！」 「那你最大的產值就是做出前所未有的產品，然後再讓公司去賣，不是？」 「是這樣呀！」 「妳在研發過程，就是妳的價值呀！」 「但是在公司主管不會這樣想，他只覺得工程師是不會帶進收入的成本單位」

雖然我是心理學背景，開始在商學院進修後，才了解企業裡有所謂「生產作業」、「銷售行銷」、「人事人力」、「研發」、「財務」和「資訊」等面向的管理。而在運作一間組織企業，無論是五管或六管，都是企業能持續運作的重要環節。沒有研發，那也很難有新產品，有新產品遇到不會賣的業務，也很難銷售出去；感覺有接到訂單，但現金或資產遇到周轉問題，沒有財務規劃，一樣會有營運危機。而這種種的環節，都是需要人力資源盤點，總不能叫研發專長去做銷售，自己生產的東西自己賣吧？

出去談生意被罵的業務

我想起一位房仲業務朋友阿賓，他曾分享一段故事，我一直無法理解團體工作背後的邏輯。他說每次出去拜訪客戶，只要沒有簽到「買賣議價委託書」（白話文：我要買這間房子，我出這個價錢，你幫我問賣方可不可以接受）或「不動產銷售委託書」（白話文：這間房子我委託你這間房仲幫我賣，或者多間房仲幫我賣），他所在分店同事就會有耳語：整天不在位置上，也沒有看到什麼績效，連個可能成交的影子都沒有。然後主管也會明示暗示阿賓沒有為公司帶來產值，「是要用我的薪水發你的薪水嗎？」

後來阿賓要求自己只要接觸到客戶，都要盡全力說服客戶買賣，每次他出去拜訪客戶或者陌生開發，都會帶回委託書。即便做到這樣，同事依然有耳語：帶回來這麼多委託書，也沒有看到一間成交。他覺得怎麼做都不對，後來才發現：當一個職場環境對某個員工已經有偏見後，不管他做什麼，都會有不同的聲音，這些聲音不過是反應出對某員工的敵意。

總公司把阿賓列為績差人員，要加強培訓；但是員工的工作績效是個人能力和環境因素相互影響的結果，在這個案例裡，有委託書其實就有成交的可能，但不能說沒有成交，績效就不好。因為，沒有一個業務能確保每一個銷售場合一定能成交，他只能確保每一次都盡全力銷售，但如果只看結果而忽略了過程，很容易間接否定了業務的努力。

《將培訓轉化為商業結果》一書裡就提到影響績效有四個層面：「員工本身」、「工作內容」、「職場環境」和「社會環境」。許多企業覺得績效不好，是因為員工需要個人技能的培訓，但仔細探究問題，才發現組織層面的因素才是導致問題的真正原因。後來阿賓離職轉戰汽車銷售業務，短短半年就做到該區最佳業績，他真的銷售能力不好嗎？

圖片來源：作者提供 有些企業組織一直在培訓員工，但有些時候員工沒有辦法發揮實力，是因為工作內容或職場環境的系統性問題，甚至是社會環境的氛圍。就好比一位訓練精良的陸軍軍人，卻要他去軍艦海上作戰，當然沒有辦法發揮戰力。

想起以前看一部全民大劇團推出的舞台劇《瘋狂伸展台》，講述許多新秀模特兒出道時的血淚史，裡面有一段話：「一天說100次多多指教，即使人前再光鮮亮麗，也會令人難受、悲傷與無奈、吃力不討好，是否就是人生必經的難關？」令我印象深刻的一個橋段。是經紀公司安排旗下模特兒參與廠商的試鏡（casting），每個模特兒都各自有特色，也都有各自專業，但不同廠商選擇代言人時總會有產品屬性的考量。即便看似不夠吸引人的模特兒，放到合適的地方，還是可以綻放出自信的光芒。裡面有一位模特兒，在試鏡時一直盯著手機看，從頭到尾沒有看客戶，被美妝廠商拒絕，但卻被手機廠商選為最佳代言人，理由是：因為他熱愛手機。

「人擺對位置了嗎？」這是許多經營企業都知道的概念，要讓每位員工的專才發揮所長，以免把人才當廢材，但實際上能真正做到的組織真的少之又少。有一個關鍵因素是缺乏人力資源盤點，一名員工的專長是什麼？第二專長是什麼？擅長進攻？還是擅長防守？還是擅長支援？如果不清楚自己的組織哪些人力資源，又怎麼有辦法發揮最大的產值？最後，只會變成大家看起來很忙碌，但是卻不知道為了什麼而努力。

11位守門員組成的足球隊

管理心理學家Belbin曾經提出一個阿波羅症候群（Apollo Syndrome）的現象，他透過能力及性向等心理測驗，挑選出高智力、組織分析能力強的成員，組成一個名為「阿波羅」的團隊。理論上這應該是一個菁英團隊，但是在分組競賽中，卻常常輸給其他團隊。而產生這現象背後的原因，是因為裡面都是菁英，經常耗費很多時間進行無意義的爭辯，甚至產生破壞性攻擊，或扯後腿的現象，只為了說服別人聽自己的，或者找出其他成員的缺失。因此很難形成共識，更別說是共事了。

如果以足球隊來比喻，守門員的角色，就是守住球門，主要任務是不要讓對手進球，所以不要失守就算得分。但如果教練一直怪守門員，怎麼沒有踢球得分？這樣分數很難看，那這名教練應該是有問題，怎麼會期待守門員到對面球門射球。

圖片來源：作者提供 這支團隊超強，每一位都是守門員；他們打算以不失分０：０完成這場比賽，團隊不進攻得分，對方也無法踢進球門，但萬一百密一漏就完蛋了。

話說回來，阿波羅症候群指的是優秀菁英所組成的團隊，未必能創造最高的績效，並不是指優秀人才組成的團隊，一定會掉漆失敗，這個前後因果得要先弄清楚。重要的是，團隊成員不論是菁英或普通人，只要放對位置，加上有遠見和會做人的領導，才有機會獲得成功。

團隊合作（teamwork）還是團體工作（groupwork）？

就心理學的角度，團隊（team）和團體（group）是不太一樣的概念，團隊是管理者可以運用裡面每位成員夥伴的知識技能，互相協同合作解決問題，以達到共同目標。因此在團隊合作過程中，彼此互相信任、合作支援。但團體則是兩個人以上，因為某些原因或關係所聚集在一起，但未必朝著共同目標前進，像是許多新創公司的共同辦公室，他們是團體卻未必是團隊。

圖片來源：作者提供

團隊合作（teamwork）有五個關鍵要素影響：動機、溝通、角色、態度及紀律。但團隊合作前提是：每個人知道要做什麼。如果沒有目標，就沒有策略，而這個目標或方向是不是可行，或者有沒有辦法獲利，某一程度是組織領袖的遠見或者是否掌握市場脈動。「動機」也是團隊中成員是否想要達標的投入程度。而「溝通」則是訊息是否有彼此交換，或者有沒有適時回報進度或狀況。很多團隊的運作就像團體一樣，夥伴需要資源卻無法有效支援。

「角色」則是要很清楚知道自己的位置要做什麼事情，善用各自的優勢發揮最大績效，有些時候在團隊工作，容易出現責任分散或者社會閒散的狀況，使得大家都以為有人會處理突發狀況，最後卻沒有人真正執行。「態度」則是每個人都願意擔負起在團隊中的角色，但有時候團隊成員表現不如預期，未必是個人能力的問題，而是市場變化太大，他在團隊中原本的角色定位可能有調整，但卻沒有接收到相關訊息，使得他的專長無法在另一個目標中發揮出來。但是遇過許多組織對於這樣的員工都以責備或處罰為主，鮮少將問題放在脈絡之中去觀察。有些時候人才的流失並不是「錢沒給到位」，而是「心受委屈了」。最後「紀律」則是公正且持之以恆的將團隊合作的要素，能夠嚴謹並且確保每個環節都能正常運作。

圖片來源：作者提供 同在一個辦公室，並不代表團隊合作，頂多只是團體合作，甚至只是團體在一起工作。

團隊合作力量大？先看是什麼工作類型吧！

大家對「一根筷子易折斷，十根筷子難折斷」的故事應該算熟悉，主要是想要傳達合作力量大的概念。但是一群人在一起，有三種可能「1+1…+n=n」、「1+1…+n >n」或「1+1…+n <n」。n就看團隊裡有幾個成員。

如果三個臭皮匠，勝過一個諸葛亮，那麼是不是團體再一起力量就會比較大？在企業組織裡，常會透過「腦力激盪（brainstorming）」的方法，來解決問題或者產生創新，腦力激盪的核心精神是以量取質，透過大量的發想，不帶評斷，作為後續參考和改進的基礎。但是德國心理學家Diehl和Stroebe比較腦力激盪團體和相同人數卻單獨工作個體的表現，結果卻發現團體所提出的想法反而比較少，而且品質還比較差。當團體執行某一項任務卻沒有達到預期成效時，往往背後是團體成員失去動機，或者溝通出了狀況而無法配合計畫進行。

就社會心理學的角度，不是只有看團隊中有多少人，還得考量任務的性質，社會心理學家Steiner把任務分為不同類型，包括「加成性任務」、「分離型任務」、「聯合型任務」與「綜合型任務」。

加成性任務（additive task）

團體最佳的表現取決於個體成員表現的總和，所以最終成果和個體人數和他們在當中貢獻努力的比例。如果大家都盡全力，就有可能達到「1+1…+n=n」的理想狀況。

圖片來源：作者提供 加成型任務，每一個人都要貢獻心力，因為是否能成功與每位團隊成員息息相關。

分離型任務（disjunctive tasks）

這類型任務則會受到團體中表現最好的成員影響，例如文案或者有創意的人，替一項專案投入絕妙的構想使其成功。遇到這種任務，往往需要對團體的成員進行教育訓練，透過培訓提升技能與才能，進而改善績效。那這樣就有可能達到「1+1…+n ≧n」，因為如果有一個人表現超過預期，那麼就可能出現亮眼的成效。

聯合型任務（conjunctive task）

這種認為會受到團體績效和團體中較弱的成員表現有關，像是登山隊或是大隊接力賽，最慢最落後的成員，決定了整個團隊會多快達到目標。如果在業務單位裡，團隊有個別績效與共同績效，那麼共同績效是否能達成就與績差的業務有關。這種聯合型的任務往往都是要避免「1+1…+n <n」的發生，而且有時候這種任務甚至可能是從加法變成乘法「1×1…×n =？」。

圖片來源：作者提供 聯合型任務，只要讓落後的可以突破，那麼任務就會邁向成功，甚至卓越。

只要最弱的表現不要低於標準，那麼就會「1×1…×n = n」，但萬一低於標準那麼加成後，就會付出慘痛的代價，所謂「一顆老鼠屎，壞了一鍋粥」。但是，低於標準未必是他的能力不好，而是可能他的專長被擺錯位置，就像小得和阿賓的故事一樣，叫研發去當業務，讓業務覺得不管怎麼做都會有意見，這種也是會讓優秀個體的表現低於標準，只因為放錯地方。

不過職場中大部分的工作是「綜合型任務（complex task）」，除了是綜合型外也意謂著相對要處理的事情比較複雜。這種任務是某目標下負責的部門，彼此之間運作協調，但負責某一次要目標的部門，所分配到的可能是加成性任務、分離性任務或者聯合行任務。而任務越複雜就越有可能彼此影響，超過單個成員可以負擔的範圍，因此結合個體的力量卻沒有良好的溝通，有時候反而會把綜合型任務搞砸。

團隊傳球，也可能會漏接

越是複雜的任務，越要建立明確的責任歸屬或者標準作業流程，因為不這麼做就容易出現「社會閒散（social loafing）」與「責任分散（diffusion of responsibility）」的現象。

在社會心理學的研究發現：「責任分散」是當其他人覺得有人會出手援助解決問題時，會降低個體伸出援手或者進行危機處理。換到職場上，那麼就是某一專案處理流程不夠明確清楚時，團隊彼此又沒有默契時，就會彼此覺得會有人處理，最後導致沒有人處理的狀況。也就是球傳過來了，大家都以為對方會接球，最後沒有人去接，眼睜睜看著球被別人搶走。

有一次我在網路上訂購了一台筆記型電腦，剛好該商家的會計小茹是我好朋友，下單後隔天我接到她的電話

「心理網帥，你是不是訂了一台筆電？」 「對呀！想說支持一下你們的商家」 「你退訂，你需要的筆電我介紹服務更好的商家給你」 「咦？是發生了什麼事情嗎？」 「因為我看到訂單，就說這是我朋友，然後全公司都以為我要出貨給你，拜託我會計呢！銷售出貨怎麼會是我處理？」

後來我就取消訂單，然後小茹也幫我介紹更好的商家，而且還有折扣優惠。我在想可能網路商家大多是小型工作室，因為沒有明確的處理流程，所以產生了誤解；但是如果到更大的組織企業裡，那就是跨部門溝通出現狀況，那可能就不是丟了一台筆電訂單那樣簡單，可能損失會更大吧！

社會閒散則是個人在團隊中出現逃避責任或者沒有盡全力的情況。當個體在團體中工作，表現得好不好並不容易被辨識出來，會比一個人進行相同作業的時候，付出較少的努力。就好比拔河，理論上應該大家要一起出力，獲得「1+1…+n=n」，但是若有人不想要那麼用力，那麼也很難辨識出來他到底有沒有用力拉，當團隊某一成員因為大家一起工作，但卻沒有盡全力時，就稱為社會閒散，這時就會產生「1+1…+n <n」。

在管理心理學或者工商心理學領域，看個體的表現績效外，還會考量他所處團體的影響，因為一個人和一群人做事的方法不一樣，獨自一人做的事情，放到團體中做一樣的事情，所衍伸的成效也可能會不太一樣。

人力資源，除了看個體外，也要看群體，除了看短期也要看長期，如果從一個短時間看個體的表現，去論斷他長期的潛能，那麼我們做出錯誤判斷的機會，其實不低。就好像許多諾貝爾獎得主的自傳中，往往都會提到他們在研究過程中，許多相關領域的人都不覺得這個主題重要。又或者好像，現在許多知名藝人，過去都曾經歷不被看好的階段，但最後卻紅成一哥一姊，他們共同點就是：專注在自己的領域，然後持續往前走。

短期的產能與未來的潛能兩者都很重要，只是在配置上，在未來潛能還沒開發出來前，或許得熬過用短期的產能來投資未來潛能，來證明自己的眼光是正確的。

參考資料：

Belbin, R. M. (1981). Management teams: Why they succeed or fail (3rd ed.). Oxford, UK: Butterworth-Heinemann. Diehl, M., & Stroebe, W. (1991). Productivity loss in idea-generating groups: Tracking down the blocking effect. Journal of Personality and Social Psychology, 61(3), 392-403. http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.61.3.392 Steiner, I. D. (1972). Group process and productivity. New York: Academic Press.

本文經林俊成授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航