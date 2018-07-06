無論從市場規模、需求熱度或是基礎建設等角度來看，東南亞無疑是下一個區塊鏈資產大有可為的區域。科技網站 INSIDE 專訪到目前已躍升東南亞第一大區塊鏈資產交易平台「MBAex」其執行長 Sebastian -- Ionut Diaconu，來介紹他們如何站穩東南亞市場，帶領區塊鏈資產最終成為金融主流的理念。

Sebastian 本人曾在英國、羅馬尼亞與賽普勒斯的銀行和外匯領域深耕 12 年， 十分清楚現今傳統金融體系所面臨之問題與挑戰；四年前在個人接觸區塊鏈資產市場後，他看到了區塊鏈去中心化可以優化、改善整個金融體系的巨大潛力。

只是，世界上區塊鏈資產交易所有百百間，Sebastian 最終為何選擇 MBAex，立足東南亞？Sebastian 認為許多交易所過於依賴返還佣金、衝短線的商業模式，這不只讓交易所本身無法健康發展，而且長久下來也不利於整個區塊鏈資產市場。MBAex 想做的，就是快速延續著現有金融體系進行創新，Sebastian 介紹 MBAex 的主要優勢有三：

質量兼備的發展計畫 經驗豐富的國際團隊 立足於外匯的經銷模式

發展計畫怎麼質量兼備？

「回到根本，不論在選擇幣種上架、ICO 或是其他區塊鏈的發展計畫，我們相信唯有兼顧質與量同時發展的交易所，才能帶給市場健康的環境。」Sebastian 解釋，目前印尼、馬來西亞、新加坡或台灣等東南亞市場都對區塊鏈資產有極大的交易需求，相當適合用新作法，在當地打造出理想的區塊鏈資產生態環境。

像現在馬來西亞官方就對區塊鏈資產保持相對友善、開放的態度，但在 MBAex 成立之前，當地消費者只能使用系統不穩定、交易不夠快，客服也不到位的交易所買賣區塊鏈資產。「我知道之前有些東南亞的交易所需要幾週或甚至超過一個月，才能驗證通過一個帳戶。但你也知道，晚一個月對區塊鏈資產交易而言，是非常嚴重的事。」

因此「客服」也是 MBAex 在東南亞的切入點之一，Sebastian 說在確保安全無慮的前提之下，MBAex 是目前東南亞市場 KYC 認證最快的交易所；此外他們的客服處理能力也十分完善，目前已可承接每天數千起以上的服務事件。

遍佈世界各地，經驗豐富的國際團隊

Sebastian 接著介紹，MBAex 核心團隊主要來自歐洲、東南亞當地與中國，像該公司首席分析師 Ipek Ozkardeskaya 就曾在倫敦資本集團、瑞士銀行資深市場分析師與外匯策略師。

Photo Credit: MBAex Sebastian 與 MBAex 獲得《The CEO》「2018 年最值得信賴的 30 個品牌」評選

首席市場總監黃明輝曾任職於馬來西亞安聯銀行擔任業務發展副總裁，不僅熟知東南亞當地金融生態，也十分擅長聯盟內部銷售、客戶體驗培訓。Financial Commission 旗下 ICO 認證委員會（ICC）一員 Bryan Feinberg 也加入了 MBAex 顧問群。

嚴謹、透明的經紀商大軍

有了東南亞市場、豐富國際經驗等優勢，Sebastian 最後介紹 MBAex 跟其他交易所最不一樣的商業模式就在於其首創的「金融經紀商系統+交易平台」之模式。我們知道，在外匯市場裡經紀商扮演了舉足輕重的角色：合格、正派的經紀商一方面得提供正確、迅速的市場分析，另一方面也得為客戶代洽匯兌商定，進而搓合每筆外匯交易。

Sebastian 說明 MBAex 同仁們憑藉著之前豐厚的外匯管理經驗，比照外匯打造了一個嚴謹區塊鏈資產經紀商系統，這些遍佈全球的經紀商每一位都熟稔區塊鏈投資。在區塊鏈資產市場越來越熱但許多人還不甚了解幣圈交易的狀況下，這個體系不只能幫助東南亞與全球的投資者大規模快速熟悉解整個交易市場，避免陷入投資盲區，還能進一步為投資者提供客觀、專業的區塊鏈交易走勢即時分析。

「我們認為，區塊鏈最終還是要與實體經濟合而為一。」Sebastian 說現有金融體系特別在跨境交易上，有著轉換成本過高、確認步驟繁雜的問題；但 MBAex 想做的就是一個能為實體經濟服務，為全球市場提供便捷、迅速且解決現有體系問題的國際區塊鏈資產交易平台。

＊本文僅供參考，不負擔投資責任。提醒您，投資區塊鏈資產具一定風險。