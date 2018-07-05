原本嗆說要跟美國「同步」開徵關稅，什麼原因讓中國「急轉彎」？

美中預定6日起分階段對彼此500億美元貨品加徵25%關稅，考量到時差，北京最後決定延後半天實施，與華府同步加徵關稅。分析認為，中方此舉是為保留與美方談判的空間。相對於中國的保留，從6月初開始同樣被美國加徵鐵、鋁關稅的歐盟、加拿大和墨西哥，近期態度都相對強烈，紛紛提出反制措施。

（中央社）美中經貿團隊歷經多輪談判，曾在5月達成短暫的休戰協議。但川普之後改變心意，決定分兩階段對500億美元的中國貨品加徵25%關稅。首波340億美元貨品鎖定航太、資訊科技（IT）、汽車零件和醫療器材等產業，預定6日生效；另一波160億美元貨品包含機械和塑料，24日將召開公聽會聽取業界意見，之後才加徵關稅。

華爾街日報引述知情人士說法報導，華府計劃美東時間6日凌晨0時1分起，對340億美元的中國貨品加徵關稅，北京誓言同時對相同價值的美國貨品加徵同稅率關稅。北京反擊目標鎖定美國高價值出口品，包含農產品、汽車和原油，將對美國大豆、牛肉、豬肉、雞肉、海鮮、運動休旅車和電動車等總值340億美元的貨品加徵關稅；第二批160億美元貨品包含化學品、煤炭、原油和醫療器材，關稅加徵日尚未公布。

兩國都宣示將在6日開始課徵關稅，但由於兩地有12小時時差，中方實際上將比美方早半天加徵關稅。未具名中方官員表示，這反映北京要在同一天加徵關稅的決心，「是美方挑起這一切的，中國已做好充分準備」。

不過隨後，北京的計畫急轉彎。為避免被視為挑起爭端，中國國務院關稅稅則委員會辦公室4日晚間聲明「絕不會打第一槍」。中方官員說，這意味北京將在當地時間6日中午開始對美國貨品加徵關稅，對一向以整天為基礎估稅的中國來說，此舉極為罕見。

分析家認為，比華府早一步加徵關稅，會為北京帶來風險，使雙方更難恢復過去一個月陷入停擺的談判。美國總統川普曾揚言，北京若反擊，美方將額外對2,000億美元的中國貨品加徵關稅。如果中方開第一槍，將有違北京多次重申不想與美國打貿易戰的立場。

科文頓．柏靈律師事務所（Covington & Burling LLP）駐北京代表處律師夏尊恩（Timothy P. Stratford）表示，中方若先發制人，將無法讓雙方朝降低緊張的方向邁進。

這次課稅直指中國的弱點「中國製造2025」計畫

2017年以來，美國通過「232條款」和「301條款」兩個條款，對中國增加關稅。其中，「232條款」針對進口鋼鐵和鋁增稅，「301條款」則針對智財權、航太、通訊技術等，也是這次加徵500億美元關稅的依據。

《大紀元》報導，美貿易代表辦公室（USTR）曾公開介紹如何遴選出301關稅清單，首先確認哪些商品會有助於「中國製造2025」等產業政策發展，隨後剔出可能會對美國經濟造成破壞的特定產品（主要消費品），最後按照徵收關稅對美消費者的可能影響以及有無替代來源國等因素，從小到大篩選出擬徵稅的中國產商品。

由此可知，美國這次加徵關稅，針對的就是中國的國家級計畫「中國製造2025」。

綜合《今周刊》和《自由時報》報導，2015年5月，中國國務院提出「中國製造2025」國家發展計畫，期望在2025年，讓中國從「製造大國」變身為「製造強國」，政府補助中國企業，鼓勵企業透過海外併購、合資規範等，取得外國企業的關鍵技術，讓原本處於底層的中國基礎工業升級，降低對其他國家科技及產業技術的依賴。

《大紀元》曾報導，但美國提出的301關稅是中國工業升級的致命的挑戰，因為中國既難以制衡美方推進，同時又無法逃避依賴美方科技的現實。

除了避免「先發制人」，6月26日開始，中國政府也開始淡化對「中國製造2025」計畫的宣傳力度。《經濟日報》報導，西方外交人士指出，一些中國官員透露，政府強力且公開鼓吹這項計畫，會使中國承擔重大的外來壓力。《天下雜誌》報導，三位中國國營媒體記者透露，他們接獲指示不要用「中國製造2025」這個詞語，透過數據庫比對也發現，今年前五個月，中國官媒新華社在其中文新聞報導中140餘次提到「中國製造2025」，而自6月5日之後沒有再提及這一說法。但外交人士指出，「中國只是改變說法，不會停手」。

加拿大、歐盟都宣布提出反制行動

相較於中國決定保留與美方談判的空間， 6月1日開始被加徵鋼鐵、鋁關稅的加拿大、墨西哥和歐盟，態度則相對強烈。

《聯合報》報導，6月22日，歐盟宣布對美國價值32億美元的進口貨品加徵關稅，包括重機、遊艇、威士忌和花生醬。7月1日，加拿大也祭出反制措施，對美鋼鐵實施25%關稅，另外，對番茄醬、披薩到洗碗精在內250項產品課以10%關稅。7月5日，墨西哥也將把6月5日開始已對美國豬肉課徵的10%關稅提高至20%，墨西哥針對十多項美國農產品實施報復，範圍涵蓋30億美元的產品。

《風傳媒》報導，但目前美國也正在評估對進口汽車和零件也加徵關稅。3日的WTO大會上，包括歐盟28國、中國、日本在內的40個WTO成員國提出警告，由於汽車是全球貿易市場的重要產品，美國的行為可能嚴重破壞WTO制度下的貿易體系。

（中央社）全球前兩大經濟體恐爆發貿易戰，近期讓全球市場、企業和投資人緊張不已。6月初以來，中國官方嚴密掌控的人民幣重貶，使外界憂心，北京可能促貶人民幣、增加產品銷美競爭力，藉此報復華府。中國人民銀行（中國央行）行長易綱3日宣示，將保持人民幣匯率「在合理均衡水平上的基本穩定」。

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核稿編輯：羊正鈺