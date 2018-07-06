文大宿舍背後的問題：大學住宿不足30年前就有，為何至今仍未解決？

新聞整理：蔣亞岑

文化大學宿舍「大群館」被台北市都發局認定土地使用違法，引發外界關注住宿生權益。台北市政府4日舉辦記者會，台北市副市長林欽榮說，經統計，台北市公私立大專院校宿舍缺額達1萬4,772床，因此，政府將主動介入公私立大專院校宿舍問題，估計五年內，將提供4,000床位，那目前全台大專院校宿舍供需的整體狀況為何？

世新大學、台科大近半學生搶不到宿舍

《中央社》報導，台北市政府昨（4）日舉辦「提供台北市公私立大專院校學生宿舍專案小組」記者會，預計五年內，台北市可以提供1,464戶公共住宅、共4,223個床位做學生宿舍。

據教育部大專校院校務資訊公開平台資料，台北市26所大專案院校，自有宿舍及租賃宿舍為49,250床，申請學校宿舍人數為64,022人，平均供需比為76.93％，宿舍缺額為14,772床。供需比低於70％有六所學校。缺額集中於大安、士林，及文山區。

根據台北市都發局，這七所大專院校名單和供需比如下：

台北海洋科技大學38.5%

世新大學51.82%

台灣科技大學57.4%

台北市立大學60.3%

台北醫學大學63.31%

台北科技大學65.39%

台灣師範大學66.85%

Photo Credit：北市都發局

台北市提供「學生版」公共住宅，月租金4,000元，但床位僅252個

《中央社》報導，林欽榮指出，市府為解決宿舍問題，規劃短中長期計畫，短期將依公宅租用保留5%比例提供「在台北市就學就業」的民眾承租，並媒合學生入住，提供一定比例公宅戶數當學生宿舍；中期則和中央機關合作活化閒置國有地，加速興建學生宿舍；長期透過都市計畫通盤檢討等方式取的土地興建學生宿舍。



林欽榮說，為保障學生居住權利，北市也成立跨局處專案小組，主動和大專院校聯繫，目前規劃提供位在士林區的北投士林科技園專案住宅其中一棟大樓出租給在地學校學生，四房型共36戶有252個床位，預定11日與園區周邊校方辦理會勘，初估一個月每名學生須付租金加管理費約新台幣4,000元，含寒暑假，且設置接駁巴士。

《上報》報導，目前市府專案小組已盤點包含北投士林科技園區專案住宅、士林萬寶紡織公辦都更、南海國際學舍、海巡署現址、北投營區（國防部北北福利站），預計可提供4,223床。

林欽榮指出，南海國際學舍盼明年能盡快動工；而海巡署現址則希望在保障保有國有土地權職的前提下，在該營區提供部分土地興建學生宿舍；北市府則已與國防部簽訂「北投營區與福山營區土地合作意向書」，待國防部完成相關設施遷移後即可規劃。至於士林區萬寶紡織公辦，市府取得特商一街廓允建容積50%，約可提供179公宅， 約537床。

10年全台大專院校宿舍入住率為何沒有增長？

其實，大專院校宿舍缺乏，不只是台北市獨有的問題，全台都有這個現象。世新大學社會發展研究所碩士生陳炯廷2015年投書《苦勞網》分析，台灣大專院校宿舍之所以缺乏，是因為80年代末以來，大學學校數目和人數成長，但國家的教育經費支出並沒有相應充分的成長，同時房地產投機風潮興起，於是讓外地生難以找到負擔得起的租屋處。

而台灣大專院校學生也多次抗議宿舍不足或租金太高，包括1989年300名淡江大學外宿生反對房東聯合漲租，而發起「抗租運動」，1997年精鍾商專校方因強制學生住校並超收高額住宿費，上千名學生在升旗典禮後憤而以靜坐罷課表示抗議。最近一次，根據《聯合報》報導，是在2018年4月，台北醫學大學抗議，全校有約6,000名學生，宿舍卻只有800床，校方不增加宿舍，但卻將校內空間大量出租給營利單位。

大專院校宿舍問題自80年代延續至今，政府做了什麼？據教育部統計處資料顯示，自2006年到2015年，全台大專院校宿申請人數從34萬上升至35萬，獲准入宿人數從28萬上升到29萬。全台大專院校宿舍獲准入住率（全台大專院校宿舍獲准人數/全台大專院校宿舍申請人數）都維持在82%左右。

《中國時報》2015年報導，台灣的宿舍總數雖然不足，但也呈現城鄉差距，比如台東大學宿舍就因為生活機能不佳，當時有超過五成空房。針對宿舍不足問題，教育部長吳思華當時雖表示會興建公宅宿舍，但他也說，未來少子化趨勢推估2023學年度學生總數將減少約30多萬人，為了避免學校持續興建學生宿舍造成閒置，未來會規劃獎勵鄰近學校跨校學生宿舍資源整合。

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核稿編輯：楊之瑜