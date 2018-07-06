梅克爾百日危機：難民問題會造成「大聯合政府」瓦解嗎？

文：張福昌（淡江大學歐洲研究所副教授、中華國土安全研究協會副秘書長）

2018年3月14日德國總理梅克爾（Angela Merkel）在德國國會（Bundestag）宣誓就職，由「基督聯盟」（Die Union，基民盟與基社盟）與社民黨（SPD）組成的「大聯合政府」（Große Koalition; GroKo），締造德國二戰以來組閣時間最久的記錄，開啟梅克爾總理第四任期。

悉知，新大聯合政府「並非因為真愛而在一起，而是不得已的結合」，前社民黨魁舒茲（Martin Schulz）在2017年9月24日國會敗選結果公佈後，立即宣佈不再與基督聯盟共組政府，但基督聯盟、自民黨（FDP）與綠黨（Die Grüne）合組「牙買加聯合政府」（Jamaika Koalition）失敗後，聯邦總統史坦邁爾（Franz-Walter Steinmeier）說服社民黨「以國為重」再度與基督聯盟組成大聯合政府，化解了政府難產的窘境。

而這個「不得已而結合」的不健康政府，不到100天的光景就爆發嚴重內鬨，一日一驚喜，精彩程度可以比擬今（2018）年3、4月金正恩與川普（Donald Trump）的較勁，於是大家都在猜，梅克爾會不會下台、基督聯盟會不會分家、大聯邦政府會不會崩解，梅克爾的百日危機受到各界高度關注。

分歧的難民政策種下分家的因子

身兼基社盟（CSU）黨魁的聯邦內政部長瑞佛爾（Horst Seehofer）於2018年6月12日提出「庇護政策總藍圖」（Masterplan für die Asylpolitik）正式點燃這場難民政策爭端。在這份總藍圖中瑞佛爾羅列63項措施，其中又以以下六項最值得一提：

實施「內部邊境檢查」（Binnengrenzkontrollen），沒有簽證或護照的難民一律予以遣返； 設置「收容中心」（Ankerzentren），集中管理庇護申請者，所有庇護申請者應集中住在「收容中心」裡，最長可達18個月，家庭則六個月； 嚴格管制德國邊境，已在其他歐盟國家登記庇護申請者，禁止進入德國； 第一受理難民登記的歐盟會員國，應全權負責庇護審理程序，以及照料庇護申請者； 將「歐洲邊境與海巡署」（European Border and Coast Guard Agency; Frontex）擴建為「歐洲邊境警察」，並擁有自己的運輸車輛等執法工具； 制定一套共同的歐洲庇護制度（Europäisches Asylsystem），以有效解決難民與庇護問題。

很明顯地，前四項具有濃厚的「國家主義」色彩，強調德國應立刻採取保護自己的邊境管理措施，以防止難民湧入德國。這些「國家取向」的措施與梅克爾所主張的「歐洲方案」截然不同。梅克爾堅持「在《都柏林公約》與《申根協定》的架構下，制定共同的歐洲難民政策」，換句話說，梅克爾要循「歐盟途徑」來解決難民問題，而反對任何足以破壞歐盟內部自由流通制度的「國家行為」，因此反對瑞佛爾的主張。

「基督聯盟」若分家，基社盟安在哉？

梅克爾與瑞佛爾的對立白熱化之後，基督聯盟分家的議論甚囂塵上。基督聯盟是由基民盟（CDU）與基社盟於1946年締結而成，兩黨常以「姐妹黨」相稱，算一算時間，至今已有71年歷史。在這段時間，他們共推聯邦總理候選人，在國會裡也共同組成聯合黨團，因此基督聯盟可以說是臍帶相連的生命共同體，是故，分家這檔事，可以說是天方夜譚。

然而，1976年基督聯盟在國會大選失敗後，基社盟於該（1976）年11月19日片面宣佈與基民盟分家，以爭取更多的國會辯論時間，進而扮演好反對黨角色。但經過幾番紛擾之後，基社盟於12月12日走回頭路與基民盟復合，結束為期24天的分家事件。最近，基督聯盟姐妹翻臉，會不會第二次分家，成為話題。但有趣的是，如果真的分家，那麼基社盟在國會或聯邦層級事務的參與會不會受到影響，值得觀察。

其實，基民盟與基社盟是兩個獨立的政黨，他們在財政上、組織上與黨計劃上各自獨立，也就是說，他們像一般政黨一樣，有自己的選區，有自己的政治勢力範圍。而基民盟與基社盟最大的不同點在於，基民盟是「全國性政黨」，在16邦都有議員席位或參與執政；但基社盟則只是個「區域性政黨」，只在巴伐利亞邦（Bayern，德國第一大邦，土地面積約兩個台灣大，人口約1,300萬）活動，其他15邦幾乎沒有政治角色，所以有句話說「基社盟是巴伐利亞邦政黨」，這種說法一點也沒有錯。

基社盟自1945年創黨至今，一直以巴伐利亞邦為大本營，而巴伐利亞邦也一直由基社盟執政，從來沒有落入其他政黨手中。2017年德國國會大選，基社盟獲得286萬票，得票率約為6.2％，已超過5％門檻，因此可以進入國會，分得46席位。但假使與基民盟分家的話，那麼基社盟就必須坐到反對黨的位子，並且要退出大聯合政府、退出內閣、退回目前基社盟所佔據的三個部長職位（內政、交通與發展部），這樣的代價是基社盟必須仔細盤算的。

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若基督聯盟瓦解，梅克爾還能執政？

而基督聯盟分家的連動效應亦將波及大聯合政府的穩定度，最直接的影響就是梅克爾要如何繼續執政下去，未來德國政府要如何發展。雖然基督聯盟兩黨針對難民議題在7月2日達成協議，但另一個執政夥伴社民黨是否會要求修改？日後基督聯盟難保不會再發生歧見。若基督聯盟真的瓦解，梅克爾的選項，基本上有四種可能：

組成「少數政府」（Minderheitsregierung）：

這屆德國國會有709席，過半席位數為355席。目前大聯合政府的席位總和為399席（基社盟46席，基民盟200席，社民黨153席），因此如果基社盟退出大聯合政府，那麼基民盟與社民黨加起來只有353席，還差兩席才過半，是故只能組成少數聯合政府，但德國並沒有少數聯合政府的經驗，所以梅克爾應該不會走這條路。

組成新多數聯合政府：

梅克爾曾經說過「不和極右的德國另類選擇黨（AfD），以及極左的左翼政黨（Die Linke）組成聯合政府」，換句話說，和自民黨與綠黨合作是可以的，況且在今年初基督聯盟還差點和這兩個政黨組成「牙買加聯合政府」。

所以有兩個多數聯合政府的選擇，第一，基民盟、社民黨和自民黨（80席）組成擁有433席位的多數聯合政府；第二，基民盟、社民黨和綠黨（67席）組成多數聯合政府，席位總數為420席。悉知，自民黨黨魁林德納（Christian Lindner）是梅克爾的死敵，對梅克爾難民政策的攻擊從不手軟；相反地，綠黨則相當支持梅克爾的難民政策。因此，由基民盟、社民黨與綠黨組成「黑紅綠聯合政府」的選項對梅克爾執政相對比較有利。

倒閣：

倘使，反對黨對梅克爾失去信心，那麼就可以考慮啟動「建設性不信任投票」（Konstruktives Mißtrauensvotum, Art. 67, Grundgesetz）來挑戰梅克爾的執政權，其步驟有四：第一，反對黨推舉一名新總理人選；第二，國會過半支持新總理人選；第三，總統宣佈解除現任總理職位；第四，總統任命新總理。這種由反對黨請求聯邦總統解職總理的倒閣投票案，在德國史上只發生過一次，亦即1982年10月1日當時在野的基民盟魁柯爾（Helmut Kohl，1982-1998擔任16年總理）成功以「建設性不信任投票」推翻社民黨總理施密特（Helmut Schmidt），成為新的總理。

解散國會，重新大選：

悉知，德國國會並無權利宣佈解散國會重新大選，而聯邦總統則可在聯邦總理的建議下解散國會重新大選，由此可見，啟動國會改選機制的按鈕權握在聯邦總理手中。

而這套機制則規範在《德國基本法》（Grundgesetz）第68條「信任問題」（Vertrauensfrage）投票，其程序有三：第一，聯邦總理若發現其政策窒礙難行時，得向國會提出「信任問題」投票，要求國會議員表態是否「信任」其執政；第二，若過半國會議員「不信任」現任總理的執政，那麼現任總理應向聯邦總統提出解散國會重新大選的建議；第三，聯邦總統接到總理的建議後，得在21天內宣佈解散國會，重新國會改選；然而，假使在這21天期間，國會自行推選出新總理人選，那麼聯邦總統這項「解散國會權」就自動消失。

2005年7月1日當時社民黨總理施洛德（Gerhard Schröder） 向國會提出「信任問題」投票後，聯邦總統依照規定宣佈解散國會，重新舉行國會大選，梅克爾因此成為聯邦總理至今。

冷靜與民粹的聯合，基督聯盟不得安寧

就目前的情勢來看，上述四個方案皆非梅克爾的優先選項，繼續執政才是梅克爾的意圖。因此，與瑞佛爾妥協以穩定大聯合政府，是梅克爾最要維持的目標。然而，基督聯盟長期的內鬨，已使梅克爾的領導威信受到折損，而瑞佛爾這個人則是最主要的致命傷。

悉知，瑞佛爾與梅克爾是兩個世界的人，前者激動、固執與民粹，後者則是冷靜、靈活與歐洲主義，個性與政治理念根本不同掛；在柯爾政府中，瑞佛爾當任健康部長（1002-1998），梅克爾則擔任婦女部長（1991-1994）與環境部長（1994-1998），當時兩人的爭吵即時有所聞，現在又因難民問題，處處挑戰梅克爾的底線。因此，瑞佛爾一日不去，梅克爾政府就不得安寧。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航