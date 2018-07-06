誣告時代來臨？六個Q&A釐清你對「積極同意」的誤解

積極同意立法，誣告時代來臨？

瑞典通過積極同意，從此被告有舉證責任？我就沒有和對方上床啊！要我怎麼證明？女性主義者是要逼死男人嗎？

別急！！我們剛好也在勵馨基金會「性別暴力防治與實踐國際研討會」的現場，聽了瑞典法官Hannell對於該國進行積極同意模式的簡報：

問題一：「積極同意」舉證責任倒錯！以後合意做愛，女生事後反悔隨便亂告，男生就得花時間證明自己的清白了！

回應：不是唷，舉證責任並未倒錯。

蒐證責任仍在檢警身上，要有足夠的證據，才會起訴。起訴之前，並不會因為原告說自己被性侵了，就直接叫嫌疑人或被告「證明自己的清白」。

問題二：「積極同意」無視無罪推定！預設被告一定有罪！預設男人一定有罪！

回應：不是唷，無罪推定原則還在。

「積極同意」修正的是實體法，不是程序法。所謂實體法，是規範權利義務的法律，例如刑法；而程序法，則是規範如何實現權利義務的法律，例如刑事訴訟法。

關於性侵的定義，是刑法規範的。關於無罪推定原則，是刑事訴訟法規範的。「積極同意」修正的是刑法，並未推翻無罪推定原則。

問題三：改成「積極同意」模式後，男人慘了，一定動不動就被告！

回應：瑞典推測，修正後不會有太大變化。

這是因為實務上，蒐證仍是檢警的責任。將概念從「確認原告有沒有抵抗」轉變成「確認原告有沒有同意」，並不會讓蒐證變得容易。原告說自己沒有同意，不代表證據就此充足到可以起訴了，起訴門檻並沒有變低。

因此，瑞典還強調對檢警的多元化蒐證訓練：所謂蒐證，不是只有採集DNA，還需要對其他各種可能的補強證據，具有敏感度。

問題四：「積極同意」破壞情調，以後做愛一定要口頭講清楚才行了？害羞而不敢講出來的人怎麼辦？

回應：具體行動也可以算是「積極同意」。

口頭和文字（行房同意書）之外，具體行動如主動回吻、脫衣服、愛撫……仍被視為積極同意的一環。不過，「穿著暴露」、「答應來我家過夜」、「昨天我們做過愛」、「他是我伴侶」並非具體行動唷。

問題五：那改成「積極同意」模式到底有什麼意義？

回應：目前看來，支持方認為意義在於「教育」和「法律細緻化」。

第一，透過立法，告訴社會大眾「性行為必需出於自願」。目前的法律模式屬於「預設同意」，也就是你必須明確拒絕，才能主張自己的性自主遭到他人侵犯；而積極同意模式則「預設不同意」，也就是沒有得到你的同意之前，他人不能隨意侵犯你的性自主。

就像在財物上，我沒有得到你的同意便拿了你的手機，那就是偷竊，而不能預設「你本來就同意借我手機」、「是你沒有明確拒絕我的」。

第二，除了積極同意，瑞典其實也增加了「過失未獲同意性交罪」（暫譯）。這是因為，一方面目前討論性侵害時，似乎非黑即白，不是可惡的蓄意性侵，就是全然無辜，無法反應那些「非故意但真的造成傷害」的例子；另一方面，瑞典舊法規定了性侵害需要有犯罪意圖，因此有人會透過「我真的不知道對方不想要發生性關係」，來主張自己沒有犯意，進而脫罪。

因此，有些論點認為，更細緻的法律分類有其必要，就像美國會依照性暴力的嚴重程度，將性侵害分為四個級別。如此一來，「非故意但真的造成傷害」的人，既不必擔心自己因為過失而被打成罪大惡極的罪人，又不會完全豁免應該面對的懺悔責任。

當然，並非所有人都同意這種觀點。有的人擔心過失性侵罪的修立，只是反應甚至強化了當代人在面對親密關係的難題時，過度依賴法律介入。

問題六：「積極同意」真的那麼好嗎？都沒有人懷疑有問題？

回應：有，也有質疑的聲音。

回應人交通大學林志潔教授便表示，雖然贊成積極同意精神，也認同更加細緻的過失罪修法或許值得參考，但也提醒，更根本的問題還是在於社會中滿佈的性別偏見；而這些偏見，並非單靠修法就能解決的。修法固然重要，但如果期待只靠修法，就能改善社會對性侵受害者的不友善，恐怕太過樂觀。

一直以來，在討論積極同意時，都有聲音質疑在法律技術或實務操作上，這樣的修正到底有什麼意義？——瑞典的蒐證多元化，其實再次強調了「舉證之所在、敗訴之所在」的重要性：問題不只是實體法，「舉證困難」更是問題。與此同時，回應人儘管認同積極同意精神，但也從法律技術面，拋出了對積極同意修法的質疑：相較於修改實體法，程序法（或證據法）會不會是更重要的關鍵？

有興趣可以參考這段演講（時間有限的話，可以從7'20"左右看至9'00"），雖然不是研討會當天的現場錄影，但影片中有許多觀點，在研討會現場回應時有提出。

積極同意在台灣仍是辯證中的題目。根據目前累積的討論，我們自己對於是否支持修法，其實也仍遲疑保留。這是因為，扣掉最常見的「舉證責任倒錯」、「有罪推定」的擔憂，許多更細緻的實際案例操作，討論仍然不足，尚須更多釐清。

只是，討論這些議題時，希望大家能依據正確的資訊。有些反對積極同意的夥伴，引用錯誤資訊，例如「瑞典主張有罪推定，（起訴前）被告須負舉證責任」，便不是事實，可能帶來憤怒、焦慮和恐懼，這樣很可惜；相對的，因為認同積極同意的精神，便將從實務面提出異議的夥伴，打成保守份子或反女性主義，其實更為可惜。

延伸閱讀：如果你不確定，那就克制一下：在瑞典，沒有說「好」的性行為就算「性侵」

本文經男性解放授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航