87＋87＝174：一隻老鼠如何引起車廂中的群體恐慌？

上班的捷運車廂中，車廂靠站後一如往常的嗶嗶嗶開門，這時候略為擁擠的另一頭車廂出現大叫聲，然後許多乘客拔腿狂奔，你不知道發生什麼事情，只聽到驚聲尖叫後，發現許多人拔腿狂奔，你還來不及弄清楚發生什麼事情？這時候的你跑還是不跑？

這個答案沒有對或錯，但是就心理學的角度來看，多數人會跟著一起逃跑，因為這是保護個體的一種機制。如果選擇鎮定待在原地不動，先弄清楚狀況再說，那萬一是捷運隨機殺人事件重演，我們是否有把握逃得掉？如果跟著跑，最後發現原來只是一隻小老鼠，那麼頂多事後被新聞揶揄一下，被其他網友不以為然一下，因為在當下個體沒有太多時間弄清楚到底發生什麼事情，跟著跑是最快的本能反應。

或許有人會認為只不過是一隻小老鼠，有什麼好大驚小怪的？那是因為新聞播報後或事後透過其他管道才獲得的資訊：造成恐慌的原因是一隻老鼠。但是在車廂裡的人，根本不知道發生什麼事情啊。再者，每個人都會有恐懼害怕的東西，並不能因為你不怕就嘲笑會怕的人，臨床上有種心理疾患叫做「特定畏懼症（Specific Phobia）」，其中有一種類型就是對特定動物產生立即性的恐懼或焦慮，甚至會影響到社交或職業功能。

你不怕老鼠，那怕不怕蟑螂？怕不怕狗？怕不怕貓？怕不怕蝴蝶？怕不怕人？（真的有人是怕在社交場合裡出現的人）。每個人都有自己的弱點，用自己相對不弱的弱點去嘲笑別人深層的恐懼，這背後有什麼意義？就像在臨床工作時，當有個案說出他不舒服的痛點，不管再怎麼微小，當他願意說出來甚至踏進醫療院所接受專業協助，那就代表那個不舒服真的造成他的困擾。

大驚小怪的心理機制

就演化心理學的角度來看，在一望無際的草原中，群居一起行動的動物們突然一陣騷動，往往這群動物就會跟著移動。對照個體的行為反應，神經心理學家LeDoux發現當碰到危險刺激時，大腦會有兩個神經路徑協助個體做反應：

第一條路徑從視丘（thalamus）直接連結到杏仁核，可以快速針對外在威脅做立即反應，也就是人常說的驚嚇反應，為什麼有人看到害怕的東西就會立即跳起來，這是第一時間做出的本能反應，就像在草地裡看到麻草繩，知覺像是蛇會先下意識地逃開。

第二條路徑是經由視丘傳到大腦皮質，做訊息的辨識與處理後，再傳到杏仁核，負責較後端的情緒反應，個體仔細一看是草繩，這時候才會鬆了一口氣，然後說出「好加在」。

捷運上一開始的驚聲尖叫，就會誘發大家本能性的危機意識，也就是情緒第一條路徑的作用；事後發現原來是一隻老鼠，才重新解釋先前警急的狀況。如果這時候又發現：那隻老鼠是來自迪士尼的米奇和米妮，剛剛那聲尖叫是驚喜。這時候情緒就會從谷底到天上。新聞標題就會從「捷運車廂出現老鼠？旅客嚇得吃手手竄逃」改成「捷運車廂出現米老鼠？旅客興奮笑笑搶合照」。事情很多都是一體兩面，我們對同一件事情的不同解釋，可能讓我們產生完全不懂的關感和行為反應。

群體恐慌與流言蜚語

不過遇到緊急事件常常會出現群體恐慌的現象，因為情緒渲染下，使個體的決策失去精準度，特別是在訊息曖昧不明的狀況，一點點的騷動就會引發巨大的情緒行為反應，群體會產生失序的行動，看起來就像是出現了群體恐慌。而且在訊息曖昧不明的狀況下，許多訊息經過多層次的傳遞，難免失真或者被加油添醋，到最後的接收端往往收到誇大後的資訊。人家說謠言止於智者，但是為什麼謠言會一直擴散呢？因為過程中一直沒有出現智者，多數都是87人在傳話呀！兩個87人加在一起就剛好是174（一起死）。

這種一開始和最後傳的有明顯落差的八卦流言蜚語，比比皆是。特別是公眾人物只要不小心落井，就很多人會想朝他丟石頭，然後內心發出一聲「輪到你了吼！三好加一好，死好！」。互相潑糞然後見獵心喜，或許也是讓平民老百姓覺得原來光鮮亮麗背後，大家都一樣，讓心理獲得平衡一些。

而哈佛大學心理學家Allport和Postman曾嘗試把流言散佈程度（註），以心理學公式量化，他認為流言（Rumor）擴散延燒程度，受到兩個因素影響，一個是該訊息對傳遞者和接收者有一定的重要性（Importance），以及訊息的模糊程度（Ambiguity）。也就是訊息不充足，但是存在有一定的重要性，那麼散佈的程度就會越擴大。

註釋：Allport, G. W., & Postman, L. (1947). The psychology of rumor. Oxford, England: Henry Holt.

圖片來源：作者提供

以訛傳訛，這就是在社群媒體下，臉書、Line或者IG等發佈的訊息，明顯都是錯誤的，但為什麼比報紙或專家的意見更容易受到信賴和廣傳。不信你看看那些長輩圖文，吃什麼補什麼？什麼事情要用什麼來解？等等讓你翻白眼的內容，某一程度對他們來講是自身相關，也就是重要性高；另外一方面是訊息模糊程度也高，隨著傳遞時間越久，許多細節會失真，只強調其中一個重點，甚至沒有去求證事實，然後事情就這樣延燒開了。這也為什麼有人刻意放話，就會讓謠言變成一種抹黑。

就心理學角度而言，一隻老鼠造成的群體恐慌，本來就是一種防衛的機制，讓個體免於受到更大的危難。與其責怪這群大驚小怪的乘客，倒不如多留意網路世界裡以訛傳訛。不經易分享的錯誤訊息，對生活的影響才是更慢性的傷害。例如：「你每天都喝下至少一公升的化學物質一氧化二氫！」聽起來很可怕吧！你都不知道吼？但這句話的白話文是「你每天都喝下1000c.c.的水（一氧化二氫，H 2 O）」。

本文經林俊成心理師授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航