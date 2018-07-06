回答「讀私校是不是比較好」之前，請先認識這四件事

文：李珮瑄

在少子化與教改爭議等因素下，有越來越多家長選擇將小孩送入私立學校就讀，接受一貫教育體系。確實，近來許多私立學校在升學體制中表現亮眼，成績不輸傳統明星高中，我本身也是從一路接受私校的教育體制，並考取所謂的頂尖大學。回憶學習過程和在補習班打工當助教的經驗，如果問我讀私校比較好？我會回答請先認識這四件事。

一、跳脫機器人模式

不論就讀私校或公校，台灣追求唯一標準答案的學習方式，人盡皆知，人人都道「改變」，然而升學體制的存在，讓教師與學生，不得不繼續這樣的循環。在補習班當助教，經常幫學生批改練習卷，當中不乏有學生是為了早點回家或出去玩，有亂寫的情況，選擇題四個選項，出來批改到第四次總會是正確答案。每次看到學生這樣的態度，總會反覆思索這樣的教育意義何在？

中學六年在私校的生活，常常就像機器人，小考、週考與段考固定的循環，為了追求所謂的正確答案。不只私校，就目前的教育體制來說，這是普遍公認的問題。不可否認，這樣的方式，藉著錯誤學習，或是說背題型，能夠快速認識各個學科，考取好成績，考進人人稱羨的大學。然而，不論是專業知識，或是日常生活，並不是每一道題目都有正確答案。身為學生，無力改變政策，能改變的只有自我學習態度，就像每一個老師都會說的一樣，讀書學習不是為了標準答案，而是從既有的知識，培養基礎，從而找出興趣。

二、成績不是唯一，為喜歡的事努力

另一個私校與公校的差別是「社團」，為了教學進度，必須花費更多時間在課業上，上課時數長，有夜自習，也有週六上課，休息時間少，更遑論社團時間。在許多長輩眼裡，社團是夢魘，有人因為它荒廢課業，成績一落千丈；有人因為它叛逆，頂撞父母師長。然而，上了大學後，卻發現也有不少人因為「社團」找到興趣，為了一份執著與熱情，努力考上相關科系，鑽研更高深的學問。

這不是鼓吹大家高中生活一定要「玩」社團，才能找到人生志向，或是才算是念過高中，我想強調的是成績不在是唯一定義成功的要素，因為喜歡熱愛、義無反顧堅持而成功的人也大有人在。遇到太多家長因為小孩成績不好而煩惱，也遇到太多學生成績不好卻不努力改進或是有其他「興趣」，至少對我而言，從來不覺得成績是唯一，只覺得它是一種保障，屬於有努力幾乎都能得到回報，當對這些完全沒興趣時，至少也該培養一技之長，從現實面來看，就是為了能夠養活自己。

三、誰適合讀私校？高抗壓性與自律

撇除金錢、炫富、比較等較屬於大人們的擔憂，我認為讀私校學生本身該具備以下兩項特質。在私校高壓環境下，成績競爭激烈，名次差距往往只是小數點後的位數。讀私校無礙需要極高的抗壓性與自律，以我自身就讀的學校為例，為了達成六年一貫的教育目標，從國中開始壓縮學習時間，將三年的課程在兩年半內上完，九年級下學期篩選能夠直升高中的學生，提出獎學金吸引成績優秀的學生留下來，並開始進行高中課程，再以同樣壓縮學習時間的方式，以利高三復習升學考試。這樣的學習方式壓力大，必須懂得如何面對與調解壓力，自律更是重要，如果是屬於需要人鞭策才唸書的人，那壓力一定會更大，私校或許不會是一個好選擇。當然這不是唯一，家長、學生各自有太多需要考量的面向，但既然要意要選擇比較，它殘酷競爭的一面是不可以被忽略的。

四、自己選擇，自己負責

升學這條路要做出很多選擇，年紀小必須依靠家長幫我們做決定，但隨著年紀漸增，我們必須知道先學會了解自我，知道自己想要得是什麼，喜歡什麼、不喜歡什麼，並自己做出抉擇。師長、父母或許會很多他們的意見，但這是我們自己的人生，自己做決定，並承擔一切好與壞，懂得為自己負責，我認為這才是教育的真諦。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航