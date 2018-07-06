「假摔」和「越位」怎麼說？足球迷必備的英文單字

文：Yang

在跟老外聊足球時，常常會提到「假摔」、「越位」、「傷停補時」、「倒掛金鉤」等等，這些足球常用語到底該怎麼講？今天小編就分四部分，來帶大家看看足球迷必備的英文單字！

一、規則與技巧

上半場 first half

下半場 second half

中場／半場休息 half-time break

終場 full time

傷停補時 stoppage time／injury time

延長賽 overtime

賽後記者會 press conference

越位 offside

自由球 free kick（又分為direct＆indirect）

角球 corner

點球，也就是十二碼罰球 penalty kick

擲界外球 throw-in

倒掛金鉤 bicycle kick／overhead kick

盤球 dribbling

鏟球 tackle

手球 hand ball（不可以，這犯規）

假摔 diving（不建議，除非你是C羅）

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二、場地

足球場 soccer field／pitch

體育館 stadium

看台 stand

中圈、開球區 kick-off circle

中線 halfway line

邊線 sideline

球門線 goal line

禁區 penalty box

門柱 post

門楣 crossbar

球員休息室 locker room

記分板 scoreboard

球員通道 tunnel

三、組織

國際足球總會 FIFA （縮寫來自法文 F édération I nternationale de F ootball A ssociation）

（縮寫來自法文 édération nternationale de ootball ssociation） 歐洲足球總會 UEFA （The U nion of E uropean F ootball A ssociations）

（The nion of uropean ootball ssociations） 亞洲足球協會 AFC （The A sian F ootball C onfederation）

（The sian ootball onfederation） 非洲足球協會 CAF （The C onfederation of A frican F ootball）

（The onfederation of frican ootball） 大洋洲足球協會 OFC （The O ceania F ootball C onfederation）

（The ceania ootball onfederation） 南美洲足球聯盟 CONMEBOL （縮寫來自西文 Con federación Suda me ricana de Fút bol 及葡文 Con federação Sul-A me ricana de Fute bol ）

（縮寫來自西文 federación Suda ricana de Fút 及葡文 federação Sul-A ricana de Fute ） 中北美洲及加勒比海足球聯盟 CONCACAF（The Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football）

Photo Credit: VoiceTube

到這小編順便幫大家整理七大洲、五大洋的英文單字 ：

非洲 Africa

亞洲 Asia

歐洲 Europe

北美洲 North America

拉丁美洲 Latin America

大洋洲 Oceania

南極洲 Antarctica

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太平洋 Pacific Ocean

大西洋 Atlantic Ocean

印度洋 Indian Ocean

北極海 Arctic Ocean

南極海 Antarctic Ocean／Southern Ocean

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四、人員

由於球員所處的各個位置還有複雜的流變和類型，在這邊只幫大家整理出幾種最常見的位置：

Photo Credit: FIFAEXPERT.CO.UK

ST（ striker ）： 前鋒 ，主要任務是進攻，突破對方防線，爭取射門得分。防守時在前場要積極封堵、搶斷、阻截、延緩對方進攻的第一傳，或及時回撤至中場，與前衛一起組成嚴密的中場防線。必要時到罰球區前，加強後場防守。

）： ，主要任務是進攻，突破對方防線，爭取射門得分。防守時在前場要積極封堵、搶斷、阻截、延緩對方進攻的第一傳，或及時回撤至中場，與前衛一起組成嚴密的中場防線。必要時到罰球區前，加強後場防守。 CAM（ central attacking midfielder ）： 攻擊中場、前腰 ，專門負責組織進攻，製造機會予前鋒，或親自攻門。能夠勝任這位置的球員都有良好的傳球和閱讀球賽能力，在適當的時候傳球給前鋒攻門；也需要全面的個人技術以作個人突破，協助進攻。不少前腰也具備優異的遠射能力，經常用對手難以防備的遠距離射門得分。

）： ，專門負責組織進攻，製造機會予前鋒，或親自攻門。能夠勝任這位置的球員都有良好的傳球和閱讀球賽能力，在適當的時候傳球給前鋒攻門；也需要全面的個人技術以作個人突破，協助進攻。不少前腰也具備優異的遠射能力，經常用對手難以防備的遠距離射門得分。 CDM（ central defending midfielder ）： 防守中場 ，於中場負責阻截對手攻勢，然後將球傳給隊友發動攻勢。

）： ，於中場負責阻截對手攻勢，然後將球傳給隊友發動攻勢。 CB（ center back ）： 中後衛 ，位置處於守門員的前方及左右後衛之間，屬於全隊防守力量的核心，主要職責是阻止對方球員策動攻勢，同時封鎖在對方控球之下進入本方的禁區位置。

）： ，位置處於守門員的前方及左右後衛之間，屬於全隊防守力量的核心，主要職責是阻止對方球員策動攻勢，同時封鎖在對方控球之下進入本方的禁區位置。 LB／RB（ left back / right back ）： 左／右邊衛 ，負責球場兩側防守的球員。 他們主要任務是阻礙對方球員把球從邊線傳入禁區。在某些防守體系裡，他們也會負責釘防。大多數閘都會後上助攻傳中，讓球隊的進攻方式更立體。

/ ）： ，負責球場兩側防守的球員。 他們主要任務是阻礙對方球員把球從邊線傳入禁區。在某些防守體系裡，他們也會負責釘防。大多數閘都會後上助攻傳中，讓球隊的進攻方式更立體。 GK（goalkeeper / goalie）：守門員、門將，唯一能用手觸球的人，通常身材高大且反應靈敏，需對球路有很高的預測能力，必要時可參與進攻。

至此大家應該對足球這項運動有了基本的認識，學到不少相關的英文單字及術語，也藉由世界各地的足球協會學到七大洲及五大洋的英文，不過擔心單字太多記不住嗎？VoiceTube HERO是一套針對台灣英語學習者設計的線上數位學習課程，其中一個強大的功能就是單字本功能，讓背單字不再是學習英文的夢魘！

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本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航