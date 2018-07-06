2018/07/06, 運動

「假摔」和「越位」怎麼說？足球迷必備的英文單字

Photo Credit: Reuters/達志影像
我們想讓你知道的是

「假摔」、「越位」、「傷停補時」、「倒掛金鉤」這些足球常用語的英語，到底該怎麼講？

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文：Yang

在跟老外聊足球時，常常會提到「假摔」、「越位」、「傷停補時」、「倒掛金鉤」等等，這些足球常用語到底該怎麼講？今天小編就分四部分，來帶大家看看足球迷必備的英文單字！

一、規則與技巧
  • 上半場 first half
  • 下半場 second half
  • 中場／半場休息 half-time break
  • 終場 full time
  • 傷停補時 stoppage time／injury time
  • 延長賽 overtime
  • 賽後記者會 press conference
  • 越位 offside
  • 自由球 free kick（又分為direct＆indirect）
  • 角球 corner
  • 點球，也就是十二碼罰球 penalty kick
  • 擲界外球 throw-in
  • 倒掛金鉤 bicycle kick／overhead kick
  • 盤球 dribbling
  • 鏟球 tackle
  • 手球 hand ball（不可以，這犯規）
  • 假摔 diving（不建議，除非你是C羅）

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二、場地
  • 足球場 soccer field／pitch
  • 體育館 stadium
  • 看台 stand
  • 中圈、開球區 kick-off circle
  • 中線 halfway line
  • 邊線 sideline
  • 球門線 goal line
  • 禁區 penalty box
  • 門柱 post
  • 門楣 crossbar
  • 球員休息室 locker room
  • 記分板 scoreboard
  • 球員通道 tunnel
三、組織
  • 國際足球總會 FIFA（縮寫來自法文Fédération Internationale de Football Association）
  • 歐洲足球總會 UEFA（The Union of European Football Associations）
  • 亞洲足球協會 AFC（The Asian Football Confederation）
  • 非洲足球協會 CAF（The Confederation of African Football）
  • 大洋洲足球協會 OFC（The Oceania Football Confederation）
  • 南美洲足球聯盟 CONMEBOL（縮寫來自西文Confederación Sudamericana de Fútbol及葡文Confederação Sul-Americana de Futebol
  • 中北美洲及加勒比海足球聯盟 CONCACAF（The Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football）
未命名
Photo Credit: VoiceTube

到這小編順便幫大家整理七大洲、五大洋的英文單字 ：

  • 非洲 Africa
  • 亞洲 Asia
  • 歐洲 Europe
  • 北美洲 North America
  • 拉丁美洲 Latin America
  • 大洋洲 Oceania
  • 南極洲 Antarctica

————————————-

  • 太平洋 Pacific Ocean
  • 大西洋 Atlantic Ocean
  • 印度洋 Indian Ocean
  • 北極海 Arctic Ocean
  • 南極海 Antarctic Ocean／Southern Ocean

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四、人員

由於球員所處的各個位置還有複雜的流變和類型，在這邊只幫大家整理出幾種最常見的位置：

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Photo Credit: FIFAEXPERT.CO.UK
  • ST（striker）：前鋒，主要任務是進攻，突破對方防線，爭取射門得分。防守時在前場要積極封堵、搶斷、阻截、延緩對方進攻的第一傳，或及時回撤至中場，與前衛一起組成嚴密的中場防線。必要時到罰球區前，加強後場防守。
  • CAM（central attacking midfielder）：攻擊中場、前腰，專門負責組織進攻，製造機會予前鋒，或親自攻門。能夠勝任這位置的球員都有良好的傳球和閱讀球賽能力，在適當的時候傳球給前鋒攻門；也需要全面的個人技術以作個人突破，協助進攻。不少前腰也具備優異的遠射能力，經常用對手難以防備的遠距離射門得分。
  • CDM（central defending midfielder）：防守中場，於中場負責阻截對手攻勢，然後將球傳給隊友發動攻勢。
  • CB（center back）：中後衛，位置處於守門員的前方及左右後衛之間，屬於全隊防守力量的核心，主要職責是阻止對方球員策動攻勢，同時封鎖在對方控球之下進入本方的禁區位置。
  • LB／RB（left back / right back）：左／右邊衛，負責球場兩側防守的球員。 他們主要任務是阻礙對方球員把球從邊線傳入禁區。在某些防守體系裡，他們也會負責釘防。大多數閘都會後上助攻傳中，讓球隊的進攻方式更立體。
  • GK（goalkeeper / goalie）：守門員、門將，唯一能用手觸球的人，通常身材高大且反應靈敏，需對球路有很高的預測能力，必要時可參與進攻。

至此大家應該對足球這項運動有了基本的認識，學到不少相關的英文單字及術語，也藉由世界各地的足球協會學到七大洲及五大洋的英文，不過擔心單字太多記不住嗎？VoiceTube HERO是一套針對台灣英語學習者設計的線上數位學習課程，其中一個強大的功能就是單字本功能，讓背單字不再是學習英文的夢魘！

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本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航

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