郭台銘沒回答的五大關鍵問題：鴻海股價為何這麼疲弱？

文：林宏達、劉志明、林苑卿

鴻海成立44年，但是，很多鴻海史上的第一次，都發生在過去一年。

去年（2017年）七月，鴻海董事長郭台銘和美國總統川普共同召開記者會，宣布投資美國的大計畫，十一月，郭台銘和美國威斯康辛州經濟發展廳簽約，這是第一次，鴻海大規模在美國投資製造基地。

今年一月，鴻海召開臨時股東會，讓旗下重要子公司在中國掛牌。5月11日，鴻海宣布減資，同樣開了44年來的首例。

另一項讓股東關心的大事，是外資持續賣超鴻海股票，去年七月，當郭董在白宮開完記者會，外資卻開始不斷賣出鴻海股票，光是過去一年，外資就賣掉了161萬張鴻海股票，鴻海股價從122元的高點，跌到80多元。

今年，鴻海宣布只配發兩元現金股利，不配發股票股利，每股退還股東兩元，也是成立以來首見。

今年鴻海股東會格外引人注目。股東會上，許多發言的股東都是握有上千張鴻海的投資人，把上億身家寄託在鴻海的發展上，連外資法人都派代表從倫敦飛到台北，只為當面和鴻海董事會溝通。

這一次股東會也是鴻海歷年股東會中相當短的一次，只花了三個多小時就結束，鴻海股東提出增發現金股利一元，和公司實施庫藏股的提議，也沒被鴻海董事長郭台銘接受。

鴻海要往哪裡去？本刊針對鴻海近期的五大關鍵問題，採訪多位投資人和分析師，可以看出，鴻海新一輪佈局已逐步成形。

鴻海股價為何這麼疲弱？

今年鴻海股東會一開場，郭台銘先為獲利下滑道歉，根據鴻海2017年年報，鴻海合併損益表顯示，2017年淨利比2016年減少約10％，少了160億元。

郭台銘表示，獲利下滑主要是因為鴻海加大研發投資，「不只新的研發，製程的改進也很重要。」他在股東會中說，這筆錢不能省。比對鴻海財報，去年研究發展的費用支出，達817億元，比前年增加306億元。

不過，鴻海去年合併損益表中，營收雖然較前年大增3,000多億元，但扣除研發費用前的毛利數字卻反而較前年減少185億元，顯示鴻海獲利狀況值得關注。

外資對鴻海觀望，關鍵也在獲利能力。今年五月，野村證券發布鴻海報告，標題就是「2018年第一季，營業利益率未達標」。今年第一季，鴻海每股盈餘只有1.39元，比野村原本的預期低15％，第一季毛利率只有6.2％，也略低於野村估計6.4％的水準。

野村證券分析師Anne Lee在報告中指出，去年第四季和今年第一季，鴻海獲利數字都不如野村預期，野村證券認為鴻海遇到經營成本高漲的挑戰，中國工資上漲、零組件缺料，甚至像中美貿易大戰，都威脅到鴻海的獲利能力。野村證券因此調降2018和2019年的獲利預期，將鴻海目標價調降至91元。

即使減資，野村證券也認為，未來鴻海每股盈餘會增加，但是減資後每股可分到的現金股利，其實並不會改變。

野村也估計，未來營運成本走高，恐將成為鴻海轉型下的新常態，因為要投資資金取得新客戶，投資研發費用在雲端、網路、電視和智慧型手機研發上，都會讓營業利益率從原本預估3％的降到2.4％。野村證券也認為，FII（富士康工業互聯網）在中國掛牌，「長期有助於鴻海轉型雲端和自動化新事業，但近期會導致獲利稀釋5到7％」。

J.P. Morgan（摩根大通）等外資雖對鴻海今年上半年的獲利能力表示悲觀，不過，JP Morgan分析師哈戈谷也在報告中表示，他們雖然認為鴻海獲利率有下滑趨勢，但由於鴻海減資，加上蘋果供應鏈股價可能已經反映悲觀預期，鴻海股價近期仍會有一定支撐，維持對鴻海中立評等及85元的目標價。

到底誰在大賣FII股票？

鴻海股東原本期待FII在中國上市之後能連番大漲，讓外資回頭買鴻海，但是，FII漲了三根半漲停板，就開始重挫，中國股民形容，FII在幾天之內，「跌掉了一個聯通的市值」。

令人好奇的是，FII上市前，對鎖股票有嚴格規定，不管是母公司鴻海，還是FII公司董事，都被要求36個月內不能出售股票。但FII上市後第四天，卻爆出大量重挫，究竟是誰在賣股？

一位A股基金操盤手分析，在IPO（首次公開發行）之前取得股票的個人和機構投資者、中籤的散戶、承銷券商認購的股份這些都是有可能賣股的人。記錄顯示，FII上市才五天，但像貝萊德資產管理公司北亞分公司和南方東英資產管理公司，已經出脫了手上部分FII股份；法國農業銀行和德意志銀行則維持不動，機構法人的賣盤可能是這次FII大跌的原因。

「FII為什麼重挫？」本刊記者問，這位熟悉A股的操盤手則反問，「FII的利基究竟在哪裡？」他反問，FII的淨利率約為4％，業績成長能力還有待考驗，目前中國A股給FII股價本益比約為19倍，低於A股平均23倍的本益比。

但是，鴻海力推FII上市，恐怕並不是在意短期的股價表現，而是要推動公司邁向自動化轉型，透過在中國上市，和在地的人才和供應商綁得更緊。業界傳出，目前鴻海給予陸幹的紅利，超過300萬元台幣並不稀奇，上市之後，鴻海將祭出更多誘因，讓中國人才為鴻海轉型向前衝。

蘋果新機能拉抬營收嗎？

去年，iPhone X上市，卻未能激勵鴻海股價，因為，蘋果去年首次推出採用OLED（有機發光二極體）面板的iPhone，讓鴻海製造成本大幅升高。

鴻海內部傳出，由於OLED螢幕材料昂貴，卻相當脆弱，加工過程中，只要不鏽鋼邊框施加的壓力有一點不正確，就可能導致螢幕報廢。

「今年，他們學費已經繳完了，今年對成本的控制狀況會比去年好。」一位產業人士觀察。今年蘋果預計推出三款新手機，其中兩款採用OLED面板，只有一款採用LED（發光二極體）面板，南韓媒體報導，其中6.5吋的新iPhone OLED面板零組件 ，需求達4,500萬片，5.8吋新iPhone OLED面板則為2,500萬片，OLED手機面板訂單量達到7,000萬片，成為主流；另外，6.1吋新iPhone LCD的面板訂單數量則將減少至3,000萬片。

天風證券分析師郭明錤在報告中估計，今年新iPhone出貨量可望達7,500萬至8,500萬支，瑞士信貸認為可達8,500萬支，摩根史丹利則認為銷量可達9,000萬支。

較去年iPhone X推出時，估計新機出貨量可達1億支，目前這些出貨量估計都較去年悲觀。但業界人士樂觀預估，今年鴻海在iPhone製造的獲利率會比去年好。

野村證券也在報告中預告，鴻海營運逆風帶來的壓力「已反映在股價上」，「六、七月開始，鴻海將開始準備製造新的iPhone，為下半年做準備」。事實上，6月26日，鄭州富士康招聘網貼出公告，只要來上班，就發給400到600元人民幣的入職獎金，開始加大招募力道。野村也預期，鴻海將是今年兩款OLED版iPhone的主要供應商，蘋果供應鏈七月就會開始啟動OLED版iPhone製造，但LED版iPhone九月才會開始，鴻海今年第三季營收可望出現成長。目前觀察鴻海旗下如業成等公司，今年也可望在新iPhone製造過程扮演更重要的角色。

鴻海長期展望如何？

iPhone帶動的是短期的營收變化，鴻海成立已44年，要持續成功，深度改革已勢在必行。

攤開鴻海過去18年的淨利率走勢，就能看出鴻海的稅後淨利率，從2000年，10.5％的水準，一路降到去年2.88％，雖然鴻海營收仍持續增加，但是創造獲利的效率卻無法顯著提升。在淨利率走低的狀況下，如果中美貿易戰愈演愈烈，只要關稅稅率或是勞工和材料成本有改變，就可能影響鴻海的獲利能力。

郭台銘在股東會中說，「轉型的引擎已經發動，只是過程需要時間。」他在股東會中談到，「製造業加互聯網，是未來國與國之間非常重要，角逐的戰場。」股東會中「轉型」兩個字一再出現。

「我們工業互聯網絕對是對的方向，」郭台銘說，「大家看現在貿易戰爭，其實打的是科技戰爭，講實在話，就是製造業的戰爭，是實體經濟、數字經濟和網路經濟的戰爭。」

他的佈局不只工業互聯網，這幾天，鴻海也剛宣布投資北美電視品牌VIZIO。鴻海正在設法整合夏普的技術和群創的製造能力，甚至切入車用面板、半導體，這些作法都是要拉高附加價值和獲利能力。

鴻海未來會讓旗下各單位切割更多子公司上市，鴻海未來會愈來愈像一家控股公司，讓「小郭台銘們」都有自己靈活發展的舞台，但是，鴻海當下仍要解決的問題是，鴻海四兆元的營收規模，要轉彎和改變並不容易，「航空母艦戰鬥群的轉彎是需要點時間。」郭台銘說。這一次，外資也跑到鴻海股東大會上提問，第一個問題就是希望鴻海公布評估轉型成敗的關鍵指標，和未來的接班計畫。對鴻海股東來說，未來公司能否跳出獲利率逐年降低的魔咒、轉型成功，才是觀察鴻海長期競爭力最重要的指標。

子公司可以投資嗎？誰最有機會？

鴻海旗下有的公司賺錢，有的公司賠錢，鴻海整體要有爆發性的成長並不容易。但是，鴻海旗下的子公司，如果搭上趨勢列車，營業利益率表現好的公司，都有機會表現超過母公司。

像是鴻海旗下的PCB（印刷電路板）廠臻鼎，在2017年超越日本NOK公司，成為全球PCB龍頭廠商後，營運可望隨iPhone市占率與客戶產品規格持續攀升而穩健成長，由於蘋果今年九月推出的新手機，主鏡頭使用的軟板規格升級，加上AMOLED（主動式有機發光顯示器）的軟硬結合板將改成純軟板等新零件下，下半年營運數字有機會攀升。

此外，鴻海旗下的金屬沖壓件廠乙盛，主要產品應用於電視的零配件，但近年積極切入電動車與伺服器應用。公司去年營收，電視約占65％，模具約9％，伺服器約11％，車用機構件約9％。

乙盛已打入Tesla（特斯拉）供應鏈，隨著Tesla Model 3量產成長，乙盛在中國與墨西哥都有海外工廠，特斯拉今年中出貨量將穩定放大，訂單也將隨之成長。

郭台銘持續佈局智慧醫療商機，旗下的工業電腦集團樺漢今年一月宣布投資醫療顯示器業者鈺緯，成為持股近兩成的大股東。

鈺緯為醫療顯示器大廠，大客戶包括飛利浦、GE（奇異）等，目前在全球市占率約3％，去年因為轉投資虧損，在樺漢投資後，第一季已轉虧為盈，EPS（每股稅後純益）達0.21元，在雙方形成策略聯盟下，鈺緯可運用鴻海集團製造與零組件的資源，將能加快擴展市占率，營運成長值得期待。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航