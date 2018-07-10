為什麼有生育計劃的女性，應避免「貓頭鷹型」生理作息？

對許多媽媽來說，懷孕時所經歷的睡眠問題，是即使現在回想起來還是好辛苦的經驗。事實上有研究報告指出，女性在懷孕期間比其他人生階段更容易有失眠的困擾。這是一個不容小覷的問題，因為睡眠問題已經在許多研究調查中顯示與不順利的懷孕過程有關連，如較高風險的產期憂鬱症，孕期糖尿病（gestational diabetes，沒有糖尿病歷史的女性在懷孕期間出現高血糖症狀）、妊娠毒血症（preeclampsia，可能引發媽媽顛顯發作）等等。

睡眠系統與生理時鐘的調控，都與這個現象的背後原因有關。這篇文章會聚焦在生理時鐘與我們的生殖系統的介紹。

生理時鐘的類型與社交時差已經在我的多篇文章中介紹紹過（註），這裡就不贅述。在過去許多調查報告中，貓頭鷹型的人有較高的傾向於吸菸、酗酒、藥物濫用、不穩定的情緒與較差的學業表現。這並不是因為他們「基因注定」是個貓頭鷹就有上述較不健康的生活習慣，而是更有可能因為他們的生理時鐘作息與社會主流（早鳥作息）格格不入，容易有較大的生活壓力與睡眠剝奪，因此容易轉向藥物與酒精尋求精神上的放鬆。

註：與生理時鐘類型和社交時差相關的文章還可以參考：

而在這篇文章裡，我想要跟大家提醒的新資訊是：貓頭鷹的生活作息也會影響女性的生殖／生育系統，如較長的月經週期與較低落的受孕能力。更頻繁或是更強烈的經痛與較不規則的經期，也在部分報告中被提到，不過結果較不一致。男性的生殖系統其實也與生理時鐘類型有關（如貓頭鷹型的男性被指出，血液中有較高濃度的雄性荷爾蒙──睪固酮），不過這篇文章將聚焦在女性的議題上。

文章開頭提到，研究報告指出女性在懷孕期間，比其他人生階段更容易有失眠的困擾。而貓頭鷹型的女性，似乎又比早鳥型的女性更容易在懷孕期間有睡眠上的問題。除此之外，許多貓頭鷹型的懷孕女性也在自我回報的調查中指出，他們更容易感到疲憊、較不易受孕、以及心情容易隨季節波動。

生理時鐘系統對於女性生育系統的調控，上至大腦（位於下視丘的生育中心），下至卵巢與胎盤，都有時鐘基因在調控生育荷爾蒙的濃度與生育組織的功能。雖然大部分的研究都是以實驗鼠為對象，近年來也越來越多研究報告以人類的組織為對象。

用人類的組織做實驗？要怎麼做呢？以胎盤（媽媽子宮內帶給寶寶新鮮的氧氣與營養，並帶走寶寶代謝後廢棄物的交換站）為例（Perez et al. 2015），懷孕女性自然產後胎盤會脫落流出體外，科學家透過與醫院合作（當然會先取得同意的簽名），將這些脫落出的胎盤帶回實驗室分析。

首先科學家先證實，時鐘基因在人的胎盤中也有高高低低的日夜節律，再來科學家想知道的是這個節律變化，是否與女性的生育功能（以這個例子而言為胎盤功能）有關。

圖片來源：作者提供 圖1. 科學家證實對於懷孕很重要的胎盤，也有著時鐘基因日與夜的變化節律。（圖片取自與修改自Perez et al. 2015）

生理時鐘影響生育能力的路徑很多。而之於胎盤功能的影響，有一派的說法，是生理時鐘透過影響Kisspeptin這個重要的生育功能調控者來對胎盤功能產生影響，而這個假說，主要是來自於科學家們發現Kisspeptin的表現在人的胎盤中，有日與夜的不同節律變化（在凌晨4點時達到高峰）（Pedro et al. 2015）。

而我自己在UCLA參與的研究，則是以實驗鼠為對象。透過基因工程的方式，專一性的移除中央生理時鐘SCN的其中一個重要組件（vasoactive intestinal peptide knock out），以此干擾中央生理時鐘的功能。也就是說，其他組織器官的生理時鐘基因並沒有被移除或直接地被干擾。即使如此，我們依然發現實驗雌鼠的動情週期（也就是俗稱的月經週期）明顯的與控制組不同。

圖片來源：作者提供 圖2.即使只有大腦中的中央生理時鐘被干擾，雌性的實驗鼠卻出現不穩定的經期結果。圖片取自與修改自Loh et al. 2014. DOI：10.1177/0748730414549767

雖然經期的長度不同，實驗雌鼠的雌性荷爾蒙濃度並沒有與控制組有顯著的差異，但是排卵數卻只有控制組的1／3，暗示著中央生理時鐘對於雌鼠的生育功能之調控，可能與是否能夠正常排卵有關。

圖片來源：作者提供 圖3.我們團隊的研究結果暗示著生理時鐘可能與調控卵巢能否正常排卵有關。圖片取自與修改自Loh et al. 2014. DOI：10.1177/0748730414549767

雖然我們的日常生活習慣，不會像基因工程之於實驗鼠的大腦一樣，完全干擾中央生理時鐘的功能，但這個研究的確提供了一個案例，作為生理時鐘能夠影響生育功能的例子。所以對於有生育計劃的女性而言，雖然目前還沒有直接針對懷孕女性的大型調查，然而保持健康的生活習慣與良好的生理時鐘（比如說避免宵夜、睡前受到來自於電子產品的藍光照射等干擾），還是非常推薦的。

參考文獻：

本文經王輝斌授權刊登

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航