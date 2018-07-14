我與奶奶的1825天交往日記：為什麼都這麼努力了，但奶奶還是會失智？

文：金孫（賴思豪）

失智了

上網查了很多關於中風的相關資料，也在粉絲團上不斷收到許多照顧者的經驗分享後，發現中風後的黃金復健期很重要，也開始尋找任何對奶奶有幫助的照護方式，結果找到了計時的居家照顧服務，可以請照顧服務員來為奶奶做一個小時的復健，但資料審核過程較為冗長，服務員人手不足，也要時間能配合的上才行，所以一月申請後，經過兩次的審核，確認二月初過年開工後每星期三次的復健服務，其它時間由家人幫忙。

那陣子就像溺水者終於抓到浮木一樣，心上的擔心與煩惱都放下了。幫奶奶擬定好復建計畫，一步一步穩紮穩打，陪奶奶講講話、散散步，內心感到總覺得踏實又平靜。過年期間我每天去看奶奶，有時去的早，奶奶還在睡，我也沒閒著，把握時間按摩她的雙腳，希望水腫能消一點。一開始奶奶一發現有人摸她的腿馬上就會醒過來，跟我揮揮手，給我一個「金孫來啊」的滿足笑臉。但後來幾次幫奶奶按摩時，奶奶都維持睡眠狀態，沒有醒來跟我揮手，中心的照護員也說明奶奶的血壓、排便、體重等相關數據都是正常的，推判是冬天較寒冷，所以老人家會比較愛睡覺。

終於到了年後，照顧服務員下午就要幫奶奶進行第一次的復健了，那天我請了幾個小時的假，前往養護中心看看一切的流程，但在整個復健過程中，奶奶都沉睡著，只好改由按摩的方式結束第一次復健。再過兩天後是第二次的復健，這天奶奶終於醒了，但眼神卻很空洞，旁人怎麼叫都沒有回應，養護中心的人員趕緊送去醫院檢查，醫生判斷，奶奶失智了。

失智之後，一周三次的復健課程也無法進行，因為奶奶已經無法配合照顧服務員的指令，不到一個月的照顧服務也就停止了。

奶奶中風無法說話，表情及眼神成了表達的出口，但失智之後她完全沒有表情及反應，眼神總透露著空洞或是陌生，好不容易建立起來的互動方式，又再次全部重來，而且更加困難，一切重擊深深挫敗我的樂觀，壓垮我僅存的希望。

自奶奶中風以後，我一週至少去看奶奶六天，有時候第七天沒能看到還會感到內疚。每次去看奶奶時，我就像是自動調整為派對模式的手機鈴聲，熱情活潑、響亮高亢，只希望每次都能帶給奶奶滿滿的開心，像以前生病前我們的互動一樣。只是生活中不止有奶奶的陪伴問題，還有工作壓力、家人相處、個人感情等各種慘劇等著我們。當時工作正好面臨業務轉換，每天都需要絞盡腦汁只為了得到更好的機會；家人間命定的羈絆跟難以言說的情緒勒索；最後一個慘劇是用心經營的四年感情，結束了。

每件事都重重壓著我喘不過氣，但我放不下奶奶，每次看完奶奶後，痛苦席捲而來，這種痛苦卻也無法向太多人透露，不是我不願說，而是能理解的人，實在太少了。同輩中少有照護爺爺奶奶的經驗，我的苦惱越滾越大，每天反覆思考同一個問題：為什麼都這麼努力了，但奶奶還是失智了？

怎樣都可愛

和奶奶的情感從小就建立在一定的基礎，畢竟長大過程中，「奶奶」這個角色一直在我身邊。 直到爺爺走後，更頻繁地和奶奶相處，從中理解奶奶的個性，讓我跟奶奶不僅僅是祖孫，更像是忘年之交。因此奶奶失智讓我特別難受。而隨著工作轉換跑道、分手，還有一直以來和家人之間的溝通及認知問題，都還未消化，原本和奶奶的緊密關係就變成了牽絆。

這份牽絆每次都拉扯著我，如果某個週末真的好需要休息，沒有前往陪伴奶奶，但只要想到奶奶一個人躺在那裡，就會總到相當內疚。而如果在各方面都感到疲憊時，還是去看奶奶，就會感到煩躁。去了煩躁，不去內疚，就在這一切還不知道如何解決時，奶奶又幫了我一把。某天看護幫忙把奶奶從床上抱到輪椅，失智後好久沒有表情的奶奶，忽然張大眼睛對著我微笑，那一刻她好像知道一切。當我推她出門時，她的反應很強烈，不斷微笑，雖然不管說什麼，她還是搖頭拒絕我，但那天我們說了好多好多的話（好啦！其實只有我說），把這陣子所發生的事都一股腦地告訴她，不管好事、壞事都說，一直過不了的情緒高牆就這麼瞬間消失了！ 雖然我知道這可能不是原本的奶奶，但是可以從很細微的反應中，感受到她的微笑是多麼真實。

一個小時到了，我捨不得地把奶奶推回中心，抱她上床休息，上床時她像個小孩一樣，雙手一直揮動，沒幾分鐘後就睡著了。看她睡著的樣子，忽然覺得失智或許對她來說是件好事，膽小的奶奶，應該就會忘了害怕、忘了自己一個人，也忘了想要回家的心情。

「失智症不單單只是一項疾病，而是一群症狀的組合，患者除了記憶力會減退，也會影響許多認知的功能，包括了語言、思考、注意、判斷、計算、空間等各方面的功能退化，大大改變一個人的個性、認知、邏輯。」

有時候真是討厭網路，資訊永遠這麼發達，卻也讓你無處可躲的正面衝撞你，但也沒關係了，奶奶就算再怎麼樣，都還是那個可愛的奶奶。

奶奶笑了 我永遠記得奶奶被抱下床時的笑容，

那刻就好像回到以前，

我站在門邊等待，

等她穿好鞋後抬頭對我一笑。

奢侈的回憶

奶奶經過醫生診斷失智已經過了一個月了，雖然生活上各種事情還是雜草叢生，我的心情也還是心煩意亂，但自從上次看到奶奶被抱下床後的微笑之後，就覺得不管奶奶眼神多麼生疏、多麼冷漠，一定還是我所認識的那個阿琴，也漸漸習慣被奶奶無視了（笑）。

上次的聊天過程中，和她說了很多話，工作、家人、感情等，後來每次去看她時，就好像一種心靈療程，雖然不管快樂或難過，都要用放大十倍的動作跟音量來吸引她的注意，但有這麼一個全心全意傾聽的聽眾，真的很幸福。

奶奶以前也算是我的聽眾，只是常常說到後面，就變成我是聽眾，聽奶奶講第八百萬遍的兒時記趣，不認真聽還會被奶奶叨唸呢！最後常常就昏睡在奶奶手臂上。現在想想總覺得是一件奢侈的事！竟然可以就這麼睡著、還是睡在親愛的奶奶懷裡。這樣的想法雖然很像在說笑，卻是發自內心真實的感慨，因為奶奶失智，變得無法溝通和自主生活，有意識的復健根本不存在，中風後六個月的黃金復健期也只能讓認賠殺出，慢慢地，奶奶也將無法自行進食，身體各方面也會更加快速的衰退。

你說，那些年躺在奶奶手臂上聽了八百多遍的兒時記趣，現在想聽都聽不到了，是不是很奢侈的回憶？

延伸閱讀：【關鍵評論自製專題】回憶凋零，愛還在：當失智症踏入家中

書籍介紹

本文摘錄自《奶奶來了！從陪伴到送別，我與奶奶的1825天交往日記》，時報出版

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作者：金孫（賴思豪）

你也是被爺爺奶奶帶大的嗎？

這是一本由金孫寫給奶奶的真摯情書，記錄著與奶奶共同經歷的生命旅程。

這段路既短又長，從金孫的年幼，到奶奶的年長；從活著的難熬，到放下的遺憾。

你，想起誰了嗎？

祖孫情是許多人內心最柔軟的地方，這個主題並不陌生；然而，我們是否真正了解過那一輩的長者呢？作者透過細膩的眼睛與敏銳的感知，一一記錄與奶奶的一切，希望能夠讓所有人一同珍惜與懷念。

奶奶叫做賴蘇秀琴，87歲。在金孫童年時，他只知道她是「奶奶」，是爸爸的媽媽和爺爺的太太。從來沒有想過奶奶小時候在幹嘛、為什麼嫁給爺爺、家裡有幾個兄弟姊妹、她在想什麼。

直到爺爺去世後的某日，他看見奶奶躺在床上痛哭，才發現原來她也只是個女孩，一個經歷過我們不曾碰觸的世代，一個以爺爺為世界中心的女孩。於是金孫開始為她拍照，因為他想要珍惜這女孩，他想要為他們祖孫留下紀錄。

「你會感覺遺憾，是因為你真的很愛她。」

在我們不長不短的人生中，每一件事都有發生的意義，有些人就是來告訴你如何快樂、有些人就是來告訴你如何傷心、有些人就是來告訴你如何告別。失去總是令人傷感，傷感推砌成了遺憾，然而遺憾過後，不該只剩下缺憾。如何用離開的人遺留下的片段重新啟動不一樣的人生，是金孫最想實踐的奶奶精神！

金孫與奶奶代表了台灣25歲-35歲這代人的共同回憶，由爺爺奶奶陪伴成長的祖孫情，面對歲月流逝，要如何由被照顧者轉換為照顧者？如何面對長者不再是長者言行、親者不再視你如親、甚至不認得你的揪心時刻？讓金孫用真情流露的文字、溫暖俏皮的語調、深刻動人的故事、平實純樸的影像，陪我們一起走過這段人生必經的旅程。

面對高齡社會來臨，親人的生老病死是每一個人都必須面對的過程。老化是一段不得不出發的旅程，不知道終點在何方、更不知道何時會抵達。我們或許因為前途茫茫而害怕，因為對未來無知而擔憂，但最重要的不是旅程的終點，而是沿途美麗如昔的風光。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航