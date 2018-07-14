地方創生美食戰略：如何將「賣不出去的商品」變成「熱賣商品」？

作者：奧田政行

繪者：宮崎健介

賣不出去的商品需要新的使命

誰都想做出熱賣的商品。但是並不見得都能如願，因此會煩惱。

年輕時，我也有很多這種煩惱。從失敗中多方面嘗試，我發現了想要成功，有幾項關鍵。

基本上，食材的加工品，若能具有時代的使命，客人就會掏錢出來購買。相反的，與時代脫節的話，再怎樣也賣不好。

以草莓果醬為例，以往的時代，草莓果醬具有「在非草莓的產季，滿足想吃草莓的心情」的使命。但現在，品種改良以及流通技術的進步，幾乎整年都可以買到新鮮的草莓。所以想吃就能吃到的草莓，不再是季節限定的水果，想念草莓的客人，也比以前少很多。所以，身為保存食物的草莓果醬，任務宣告結束。

但是，在六級產業化浪潮中，各地仍有很多草莓果醬的新產品被開發出來，市場呈現飽和狀態。這種時候，就需要賦予草莓果醬新的使命。

如果是我的話，會研發草莓牛奶果醬配餅乾、草莓果醬混芭樂汁等等，以新的魅力、奇特的味道，來吸引客人的注意。或是製作超高級的果醬。比如說用現在最受歡迎的草莓品種甘王，主打百分之百純草莓，且不使用砂糖諸如此類。

販賣場所鎖定高級百貨公司的地下街，或是產地直營的禮品區。食用方法則是搭配新鮮起士、塗在香草冰淇淋上，或是與鮮奶油一起搭配鬆餅食用，幫顧客想出塗在土司麵包以外的各種享用方法。

「一次也好，真想吃吃看」、甚至是「太好吃了，還想再吃」，誘發了這些感想之後，草莓果醬便有了「能滿足追求高級水果口味客人的嗜好品」的新使命了。

另一個商品賣不出去的原因是，找不到消費該商品的時機。

來找我商量的是賣不出去的草莓氣泡酒。帶有甜味、爽快感，屬於好喝的酒。但是因為甜，所以與食物不太搭。也無法一次喝很多，所以很難找到適當的飲用時機。

於是我建議，不需做成一次可倒出七杯的瓶裝，而是適合兩人可以一次喝完的小瓶裝。接下來，也建議喝這種酒的時機。像是套餐料理的前菜，用草莓氣泡酒來搭配鵝肝可樂餅，或是在想用甜點時，用草莓氣泡酒搭配柔順綿滑的蜂蜜蛋糕。也就是說，製造商品的人，也要向買的人提議「為什麼而買」。不這樣做，商品是賣不出去的。

商品開發之際、開發銷售管道時，要事先想好，要如何享用這項商品，要什麼宣傳文案來推銷。做不到的話，商品便賣不出去，只剩下欠款。若是能想出好的文案，就能把產品賣出去。

六級產業化成功的五個條件

第一條……商品開發時一定要有當地料理人參與

對生產者以及經驗尚淺的事業者而言，食品的加工品相當困難。料理人經常與味道奮戰。當然並非全知全能，但是可以一起討論，請不用客氣，盡量找當地料理人商量。

第二條……商品開發，不一定要在加工廠

把料理人也找進來時，不需要一開始就到加工廠去。

試作時的最佳場所，是在料理人的餐廳廚房裡。有自己慣用的調味料、習慣的廚房道具，這才是創造新味道的最佳場所。因為自由度高，所以腦裡想到的點子，可以立即試做，剩下的食材可以先冰在冰箱，接下來若再想到別的點子，又可以馬上嘗試。

第三條……料理人不需被加工一事影響

接受商品開發委託的料理人，只要發揮料理人的專業即可。

做兩人份的料理，跟做兩百人的料理，調理工程完全不同。如果一開始就要想兩百人料理的做法，會被加工廠的做法給制約，便無法發揮想像力。首先，發揮眼前的食材，專注於一盤上，至於大量製造的計畫等等，就留待下個階段。

第四條……相關成員都必須都要提出意見

商品製作交給料理人，不需交由加工業者，但是生產者以及其他相關成員，必須要積極提供意見以及想法。想到什麼，不用客氣，立即說出來。但相對的，如果覺得行不通時，也得提出改善意見。

有著共同的目標，大家集思廣益。因為這樣，團隊關係更緊密，更會珍惜，會更珍惜商品，做出好的成績。集結眾人的心意而做出來的商品，一定能成為受歡迎的商品的。

第五條……常保柔軟的想法

創造新商品，最重要的是常保頭腦的柔軟性。在此介紹我的作法。

首先，去高級餐廳的自助餐以及居酒屋。盡可能去食材以及菜單類別豐富的店。

接下來，把各種料理及食材一起擺在桌上，平常不會一起吃的食材組合，試著吃吃看，感覺就像一人的料理秀。譬如說，從自助餐的和食區拿來的鹽烤鮭魚，跟洋食的甜點區拿來的葡萄柚，把這兩種食物一起吃下去，葡萄柚變身沙拉醬汁，變得好像吃鮭魚沙拉，接著再想像橄欖油和香草的味道，一道新料理就幾乎成形。

成功一次之後，接著就可以試試青光魚類的鹽烤鯖魚，以及同是綠色的奇異果，一個接一個試下去。去除自己的既有定見，是開發成功商品的捷徑。

把賣不掉的商品賣出去的對策

1、重新檢視食材的品質抱有「挑戰做出最美味的番茄，並將之商品化」的想法。

提高原料食材的品質，更能做出有魅力的商品。

2、提出消費該項商品的時機草莓酒、猿梨酒等，該在什麼時機飲用呢？像這樣的商品，乾脆就把它們當做新商品的原料來使用。

例如利用草莓酒來做調酒，不是合成香料，而是真正草莓的風味，做成富有魅力且高價值的調酒。

把猿梨酒拿來做蛋糕的話如何呢？猿梨沒辦法用吉利丁凝固，所以很難運用在糕點製作上，但如果是猿梨酒的話，就沒有這方面的問題。還有其他可以個別化的商品。

3、開發出不同排列組合的珍奇味道

創作出誰都不曾吃過的味道。前所未聞的食材組合的料理、光看照片想像不出是何種味道的料理，刺激消費者產生一次也好，想吃吃看的欲望。

但是容量盡量少一點，提高希有性。

4、取一個可愛的名字

取一個讓人一聽便難忘的名字。

重點是要取一個有趣的名字。如果這名字帶有故事性，更容易讓人留下深刻印象。像阿爾卡契諾這名字就是從鶴岡的方言「還有喔」而來的。

取一個讓人容易記得的名字，方法如下。

最初的文字使用a段行母音，或是氣音「pa pi pu pe po」的音

最後的文字使用o段行母音。

中間放入氣鼻音「pa pi pu pe pon」

三段式韻律「san fran cisco」「pan pu kin」「san dan dero」。

受生產者所託，將「賣不出去商品」變成「熱賣商品」的例子

有番茄的番茄醬：只用當地產的番茄做成的番茄醬

Photo Credit：常常生活文創

成功的要因：

名字很有趣，聽過一次就很難忘記

日常會使用的東西

活用美味卻打算丟棄的番茄

出口→農產直賣店、超市

有綠．茶（世界綠茶評選最高金賞）：味道近似烏龍茶，綠茶茶葉醱酵之後抽出的茶液

Photo Credit：常常生活文創

成功的要因：

聽過一次就很難忘記的名字

健康茶的時代使命

無農藥栽培的附加價值

與市場已達飽和的烏龍茶分庭抗禮

出口→烤肉店、麵包店

山葡萄醬：用山葡萄做的濃厚甘醇醬汁

Photo Credit：常常生活文創

成功的要因：

將賣不出去的山葡萄汁，改變成具市場需求的商品

高雅的味道，提升料理的層次

自國外進口的山葡萄數量不多，國產品希少且價值高

出口→餐飲店，尤其是餐廳以及高級咖啡店、酒吧等

感恩之味（在地特產國大賞審查員特別賞、FOOD ACTION NIPPON AWARD 審查委員特別賞）：鰹魚骨真空加熱的保存食品

Photo Credit：常常生活文創

成功的要因：

骨頭全都可以吃下去的驚喜

魚肉最好吃的部位就是骨頭周邊的肉＝變身為無敵美味的高級食材

將原本要丟棄的骨頭加以活用

出口餐→飲店，尤其是餐廳

相關書摘 ►天才料理人：「想被吃掉」以及「不想被吃掉」的植物的烹煮法則

書籍介紹

《地方美食力：天才料理人將好食材變成世界級美食的地方創生戰略》，常常生活文創出版

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作者：奧田政行

繪者：宮崎健介

譯者：王昱婷

一家距離東京四小時JR車程，位於山形鄉下，只有三十六個座位的小餐廳，為何能牽動全日本、乃至全世界的美食神經，讓當地榮登聯合國教科文組織的「美食之都」？

天才料理人奧田政行29歲揹下家中債務，從東京回到山形庄內老家重新出發，經由對家鄉的重新認識與學習，以及與鄉人的相互切磋，31歲的他從一無所有的荒野中，創建了義大利餐阿爾卡契諾（Al ché -cciano）。

一無所有的極致，全新境界就打開了。從揹債到榮光，和地方共生共榮，一起塑造地方創生的奇蹟，他究竟是怎樣做到的？

Photo Credit：常常生活文創

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航